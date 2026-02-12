Америка и не уходила из Азербайджана

Тезис о «возвращении Америки» на Южный Кавказ во многом преувеличен - Соединенные Штаты никуда из мировой политики не уходили. И даже в периоды внутренних кризисов и смены приоритетов они неизменно сохраняли свой статус центра притяжения капитала, технологий, управленческих стандартов и человеческого потенциала. Вашингтон остается источником глобальной легитимности для правительств, ключевым рынком для бизнеса и точкой притяжения для образованных и мобильных слоев любого цивилизованного общества. Иное дело - характер этого присутствия. Американское влияние не всегда выражается в прямом экономическом участии или масштабных инвестициях. Оно часто проявляется косвенно - через технологические платформы, финансовые институты, военную инфраструктуру, культурные и медийные сети. Поэтому сравнительно скромный товарооборот США с Арменией и Азербайджаном компенсируется весом американских инвесторов, лидерством в инновационных отраслях и военно-политическим фактором - от контроля морских коммуникаций до постоянного присутствия ВМС в Персидском заливе.

Алиев вовремя уловил В определенном смысле современный мир живет в системе координат, сформированной Соединенными Штатами подобно тому, как две тысячи лет назад провинции Средиземноморья существовали в орбите Рима. Сотрудничество с центром силы открывает доступ к рынкам, технологиям и безопасности. Конфронтация же, напротив, ведет к самоизоляции и стратегическому тупику. Различия заключаются, прежде всего, в политических подходах конкретных администраций. В эпоху Барака Обамы и Джо Байдена интерес к Южному Кавказу оставался фоновым, фактически зафиксированным на уровне 1990–2000-х годов. Сегодня курс изменился: возвращение в Белый дом Дональда Трампа сопровождалось попыткой переформатировать мировую систему в пользу более жесткого и прагматичного лидерства США. И в этом контексте Южный Кавказ вновь оказался в фокусе внимания. Значительная роль здесь принадлежит Баку. Президент Ильхам Алиев своевременно уловил изменение глобальной конъюнктуры и предложил Вашингтону повестку, выходящую за рамки протокольных формул. В результате Азербайджан стал восприниматься в Вашингтоне не как проситель, а как партнер, способный формировать проекты регионального масштаба. Одновременно Ереван, переживающий кризис традиционных гарантий безопасности, также начал искать новые точки опоры. Совпадение этих факторов - активизация США, прагматичная линия Баку, переориентация Армении и стратегическая пауза Москвы - и сформировало впечатление возвращения Вашингтона в качестве модератора новых геоэкономических процессов.

Зангезурский вклад Визит вице-президента США стал лишь вторым подобным турне за всю историю американо-кавказских отношений. Предыдущий - приезд в 2008 году Дика Чейни - проходил на фоне российско-грузинской войны. Тогда Вашингтон оценивал последствия усиления Москвы. Сейчас ситуация иная: США выступают в роли гаранта формирующегося армяно-азербайджанского урегулирования и технологического инвестора. Ключевым элементом новой повестки стал проект TRIPP и связанный с ним Зангезурский коридор. Для американской стороны это не просто транспортная инициатива, а инфраструктурный каркас будущей интеграции - торговые маршруты, логистика, энергетика и промышленность. Для команды президента США проект приобретает и политическое значение как демонстрация практического результата новой внешнеполитической стратегии. За неделю до визита Вэнса в Армению была направлена миссия компании AECOM для подготовки технико-экономического обоснования и межевания территории. AECOM - один из крупнейших в мире инженерных операторов с десятками тысяч сотрудников и многомиллиардной выручкой. Участие такого подрядчика переводит проект TRIPP из сферы деклараций в плоскость прикладной реализации. Дополнительным фактором становится участие государств Персидского залива, прежде всего, Объединенных Арабских Эмиратов, где AECOM имеет долгую историю работы. Это создает мост между Баку и Абу-Даби и расширяет инвестиционную базу будущих проектов. В отличие от более сложных и политически чувствительных инициатив на Ближнем Востоке, Зангезурский маршрут имеет четкую экономическую логику и понятные сроки. Именно поэтому его запуск выглядит наиболее реалистичным результатом текущего американского присутствия.

Эра цифровых техногигантов на Кавказе Для Азербайджана визит вице-президента Вэнса тесно связан с развитием «Хартии стратегического партнерства» с США. В последние месяцы Баку направил в Вашингтон несколько правительственных делегаций для переговоров по торговле, инвестициям, энергетике, оборонной промышленности, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. Подписанный документ носит рамочный характер, однако фиксирует ключевые направления - транспортные коридоры, центры обработки данных, возобновляемая и атомная энергетика, безопасность. В течение ближайших месяцев профильные рабочие группы должны определить конкретные проекты и дорожные карты. Одна из центральных целей - десятикратное увеличение экспорта азербайджанских информационных услуг до 1 миллиарда долларов ежегодно. Это напрямую связано с развитием дата-центров и энергогенерации. Ожидается, что цифровая инфраструктура станет одним из крупнейших потребителей электроэнергии, формируя спрос на новые мощности. Президент Алиев уже обозначил наличие около двух гигаватт незадействованной генерации, которая может быть направлена на совместные с американскими компаниями проекты. Это тот самый редкий случай, когда энергетический резерв превращается в инвестиционный аргумент. Состав делегации Торговой палаты США в Баку - десятки корпораций, представляющих технологический, энергетический, финансовый и промышленный секторы, подтверждает масштаб интереса. Речь идет не о символическом присутствии, а о системном входе бизнеса.