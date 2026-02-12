USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Америка и не уходила из Азербайджана

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
03:36

Тезис о «возвращении Америки» на Южный Кавказ во многом преувеличен - Соединенные Штаты никуда из мировой политики не уходили. И даже в периоды внутренних кризисов и смены приоритетов они неизменно сохраняли свой статус центра притяжения капитала, технологий, управленческих стандартов и человеческого потенциала. Вашингтон остается источником глобальной легитимности для правительств, ключевым рынком для бизнеса и точкой притяжения для образованных и мобильных слоев любого цивилизованного общества.

Иное дело - характер этого присутствия. Американское влияние не всегда выражается в прямом экономическом участии или масштабных инвестициях. Оно часто проявляется косвенно - через технологические платформы, финансовые институты, военную инфраструктуру, культурные и медийные сети. Поэтому сравнительно скромный товарооборот США с Арменией и Азербайджаном компенсируется весом американских инвесторов, лидерством в инновационных отраслях и военно-политическим фактором - от контроля морских коммуникаций до постоянного присутствия ВМС в Персидском заливе.

Американское влияние не всегда выражается в прямом экономическом участии или масштабных инвестициях. Оно часто проявляется косвенно - через технологические платформы, финансовые институты, военную инфраструктуру, культурные и медийные сети

Алиев вовремя уловил

В определенном смысле современный мир живет в системе координат, сформированной Соединенными Штатами подобно тому, как две тысячи лет назад провинции Средиземноморья существовали в орбите Рима. Сотрудничество с центром силы открывает доступ к рынкам, технологиям и безопасности. Конфронтация же, напротив, ведет к самоизоляции и стратегическому тупику.

Различия заключаются, прежде всего, в политических подходах конкретных администраций. В эпоху Барака Обамы и Джо Байдена интерес к Южному Кавказу оставался фоновым, фактически зафиксированным на уровне 1990–2000-х годов. Сегодня курс изменился: возвращение в Белый дом Дональда Трампа сопровождалось попыткой переформатировать мировую систему в пользу более жесткого и прагматичного лидерства США. И в этом контексте Южный Кавказ вновь оказался в фокусе внимания.

Значительная роль здесь принадлежит Баку. Президент Ильхам Алиев своевременно уловил изменение глобальной конъюнктуры и предложил Вашингтону повестку, выходящую за рамки протокольных формул. В результате Азербайджан стал восприниматься в Вашингтоне не как проситель, а как партнер, способный формировать проекты регионального масштаба. Одновременно Ереван, переживающий кризис традиционных гарантий безопасности, также начал искать новые точки опоры.

Совпадение этих факторов - активизация США, прагматичная линия Баку, переориентация Армении и стратегическая пауза Москвы - и сформировало впечатление возвращения Вашингтона в качестве модератора новых геоэкономических процессов.

Алиев своевременно уловил изменение глобальной конъюнктуры и предложил Вашингтону повестку, выходящую за рамки протокольных формул

Зангезурский вклад

Визит вице-президента США стал лишь вторым подобным турне за всю историю американо-кавказских отношений. Предыдущий - приезд в 2008 году Дика Чейни - проходил на фоне российско-грузинской войны. Тогда Вашингтон оценивал последствия усиления Москвы. Сейчас ситуация иная: США выступают в роли гаранта формирующегося армяно-азербайджанского урегулирования и технологического инвестора.

Ключевым элементом новой повестки стал проект TRIPP и связанный с ним Зангезурский коридор. Для американской стороны это не просто транспортная инициатива, а инфраструктурный каркас будущей интеграции - торговые маршруты, логистика, энергетика и промышленность. Для команды президента США проект приобретает и политическое значение как демонстрация практического результата новой внешнеполитической стратегии.

За неделю до визита Вэнса в Армению была направлена миссия компании AECOM для подготовки технико-экономического обоснования и межевания территории. AECOM - один из крупнейших в мире инженерных операторов с десятками тысяч сотрудников и многомиллиардной выручкой. Участие такого подрядчика переводит проект TRIPP из сферы деклараций в плоскость прикладной реализации.

Дополнительным фактором становится участие государств Персидского залива, прежде всего, Объединенных Арабских Эмиратов, где AECOM имеет долгую историю работы. Это создает мост между Баку и Абу-Даби и расширяет инвестиционную базу будущих проектов.

В отличие от более сложных и политически чувствительных инициатив на Ближнем Востоке, Зангезурский маршрут имеет четкую экономическую логику и понятные сроки. Именно поэтому его запуск выглядит наиболее реалистичным результатом текущего американского присутствия.

В отличие от более сложных и политически чувствительных инициатив на Ближнем Востоке, Зангезурский маршрут имеет четкую экономическую логику и понятные сроки

Эра цифровых техногигантов на Кавказе

Для Азербайджана визит вице-президента Вэнса тесно связан с развитием «Хартии стратегического партнерства» с США. В последние месяцы Баку направил в Вашингтон несколько правительственных делегаций для переговоров по торговле, инвестициям, энергетике, оборонной промышленности, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре.

Подписанный документ носит рамочный характер, однако фиксирует ключевые направления - транспортные коридоры, центры обработки данных, возобновляемая и атомная энергетика, безопасность. В течение ближайших месяцев профильные рабочие группы должны определить конкретные проекты и дорожные карты.

Одна из центральных целей - десятикратное увеличение экспорта азербайджанских информационных услуг до 1 миллиарда долларов ежегодно. Это напрямую связано с развитием дата-центров и энергогенерации. Ожидается, что цифровая инфраструктура станет одним из крупнейших потребителей электроэнергии, формируя спрос на новые мощности.

Президент Алиев уже обозначил наличие около двух гигаватт незадействованной генерации, которая может быть направлена на совместные с американскими компаниями проекты. Это тот самый редкий случай, когда энергетический резерв превращается в инвестиционный аргумент.

Состав делегации Торговой палаты США в Баку - десятки корпораций, представляющих технологический, энергетический, финансовый и промышленный секторы, подтверждает масштаб интереса. Речь идет не о символическом присутствии, а о системном входе бизнеса.

Подписанный Алиевым и Венсом документ носит рамочный характер, однако фиксирует ключевые направления - транспортные коридоры, центры обработки данных, возобновляемая и атомная энергетика, безопасность

Найдется место всем…

Если проанализировать динамику последних десятилетий, становится очевидно, что влияние внешних игроков в Азербайджане развивается волнами. В 1990-х годах активно заходили американские компании, в 2000-х усилилась Россия, затем выросла роль Китая. Сейчас наблюдается очередная перестройка баланса.

При этом процессы не носят характер вытеснения. США не стремятся занять ниши, традиционно связанные с Россией, а формируют новые сегменты - цифровую экономику, высокие технологии, энергетический сектор, логистику будущего. Таким образом, Москва сохраняет позиции, Пекин наращивает инвестиции, а Вашингтон открывает собственные направления. Экономика становится многовекторной.

Эту философию точно сформулировал президент Алиев, подчеркнувший, что Азербайджан не должен становиться ареной противостояния, а должен оставаться пространством сотрудничества. В этом подходе суть прагматизма малых и средних держав - диверсифицировать партнерства, избегая зависимости от одного центра силы.

Тем не менее очевидно, что Соединенные Штаты входят в новую фазу технологического роста - цифровые платформы, искусственный интеллект, оборонные инновации. Для Азербайджана партнерство с таким игроком открывает окно возможностей для ускоренной модернизации.

Именно в этом, а не в громких лозунгах о возвращении США, заключается реальный смысл нынешнего этапа американского присутствия на Южном Кавказе.

