аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет

наша аналитика
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
03:04

Встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху в Белом доме продолжалась около трех часов и, вопреки ожиданиям, не сопровождалась громкими заявлениями. Однако именно отсутствие конкретики стало главным сигналом. Вашингтон сознательно оставил открытыми оба трека - дипломатический и военный.

После переговоров Трамп обозначил рамку предельно просто: попытка сделки, затем - оценка результата. Формула прозрачна. Дипломатия здесь - способ легитимировать дальнейшие действия, а не самостоятельная цель. В случае провала переговоров Белый дом сможет заявить, что политические возможности исчерпаны, и тем самым снять часть международных ограничений для реализации силового сценария против Ирана.

Этим и определяется логика текущего этапа. Для США важен не столько сам факт соглашения с Тегераном, сколько создание политико-правовой базы на случай удара. Вашингтону необходимо продемонстрировать союзникам и собственному электорату, что возможная военная операция - вынужденная мера, а не инициативное решение.

Для США важен не столько сам факт соглашения с Тегераном, сколько создание политико-правовой базы на случай удара. Дескать, вынужденная мера, а не инициатива

Израильская позиция заметно жестче. По данным источников в сфере безопасности, Нетаньяху представил американской стороне перечень «красных линий» и разведывательные материалы по иранской ракетной программе и ядерной инфраструктуре. В израильской трактовке дипломатическое окно практически закрыто: Тегеран использует паузу не для компромисса, а для наращивания потенциала.

Ключевой момент переговоров в Белом доме - между сторонами не возникло автоматизма. Трамп не взял на себя обязательств поддержать немедленный удар. Это означает сохранение самостоятельности американских решений. Белый дом оценивает ситуацию шире израильской логики, учитывая не только военные, но и системные экономические риски.

Именно здесь вступает в игру геоэкономика. Полномасштабный конфликт с Ираном неизбежно ударит по энергетическим рынкам. Давление на Вашингтон оказывают и его союзники в Персидском заливе - Саудовская Аравия, Катар, а также Турция, опасающиеся, что региональная война подорвет экономическую стабилизацию последних лет.

Тем не менее дипломатический канал выглядит скорее тактической паузой. Разногласия между США и Ираном носят системный характер. Вашингтон требует не только ограничений по ядерной программе, но и демонтажа баллистического потенциала и сокращения регионального влияния Тегерана. Для иранского руководства такие уступки означали бы фактический отказ от всей концепции «стратегической глубины» - сети прокси и опорных пунктов в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Речь идет не о корректировке политики, а о пересмотре самой архитектуры безопасности режима.

Какой Иран без прокси?

Поэтому второй раунд переговоров в Омане, скорее всего, станет очередным этапом затягивания времени. Наиболее реалистичная стратегия Тегерана - частичные уступки, попытки расколоть региональный консенсус и давление через посредников. Это позволяет выиграть месяцы, но не меняет стратегического тупика.

Военное измерение тем временем развивается параллельно. США усиливают логистику и координацию с союзниками, наращивают присутствие авиации и флота. Израиль повышает готовность к самостоятельным действиям. Иран рассредоточивает инфраструктуру, укрепляет противовоздушную оборону и прокси-сети. По сути, все стороны готовятся к сценарию, который публично продолжают называть «крайним».

Главный итог встречи в Вашингтоне прост: решения не принято, но параметры кризиса уже очерчены. Переговоры с Ираном продолжатся, однако их задача - не примирение, а проверка пределов уступчивости сторон. Если этот тест провалится, переход к силовому сценарию станет не неожиданностью, а логичным продолжением процесса.

Эскалация больше не рассматривается как гипотеза - она стала вопросом сроков и политической легитимации.

