Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет

Встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху в Белом доме продолжалась около трех часов и, вопреки ожиданиям, не сопровождалась громкими заявлениями. Однако именно отсутствие конкретики стало главным сигналом. Вашингтон сознательно оставил открытыми оба трека - дипломатический и военный. После переговоров Трамп обозначил рамку предельно просто: попытка сделки, затем - оценка результата. Формула прозрачна. Дипломатия здесь - способ легитимировать дальнейшие действия, а не самостоятельная цель. В случае провала переговоров Белый дом сможет заявить, что политические возможности исчерпаны, и тем самым снять часть международных ограничений для реализации силового сценария против Ирана. Этим и определяется логика текущего этапа. Для США важен не столько сам факт соглашения с Тегераном, сколько создание политико-правовой базы на случай удара. Вашингтону необходимо продемонстрировать союзникам и собственному электорату, что возможная военная операция - вынужденная мера, а не инициативное решение.

Израильская позиция заметно жестче. По данным источников в сфере безопасности, Нетаньяху представил американской стороне перечень «красных линий» и разведывательные материалы по иранской ракетной программе и ядерной инфраструктуре. В израильской трактовке дипломатическое окно практически закрыто: Тегеран использует паузу не для компромисса, а для наращивания потенциала. Ключевой момент переговоров в Белом доме - между сторонами не возникло автоматизма. Трамп не взял на себя обязательств поддержать немедленный удар. Это означает сохранение самостоятельности американских решений. Белый дом оценивает ситуацию шире израильской логики, учитывая не только военные, но и системные экономические риски. Именно здесь вступает в игру геоэкономика. Полномасштабный конфликт с Ираном неизбежно ударит по энергетическим рынкам. Давление на Вашингтон оказывают и его союзники в Персидском заливе - Саудовская Аравия, Катар, а также Турция, опасающиеся, что региональная война подорвет экономическую стабилизацию последних лет. Тем не менее дипломатический канал выглядит скорее тактической паузой. Разногласия между США и Ираном носят системный характер. Вашингтон требует не только ограничений по ядерной программе, но и демонтажа баллистического потенциала и сокращения регионального влияния Тегерана. Для иранского руководства такие уступки означали бы фактический отказ от всей концепции «стратегической глубины» - сети прокси и опорных пунктов в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Речь идет не о корректировке политики, а о пересмотре самой архитектуры безопасности режима.