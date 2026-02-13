Сделка Трампа с Путиным сорвана?

Глава МИД России Сергей Лавров фактически похоронил «дух Анкориджа», к которому сторонники украинского урегулирования взывали все последние месяцы. Он открыто обвинил США в том, что они не выполняют свою часть договоренностей, о которых вроде бы Путин и Трамп договорились на Аляске в августе прошлого года. Главным пунктом этих договоренностей, видимо, Москва считает обещание Трампа надавить на Зеленского с тем, чтобы ВСУ ушли из оставшейся под их контролем территории Донбасса (это примерно 20% региона).
По словам Лаврова, вместо этого Вашингтон взял курс на «экономическое доминирование» в мире. Впрочем, конкретных деталей этих самых договоренностей Анкориджа Москва никогда не раскрывала, а циркулирующие в западной прессе слухи предметно не комментировала. Отчасти это может быть вызвано тем, что в Кремле имеются определенные опасения по поводу того, что если эти договоренности с Трампом даже удастся воплотить в жизнь, то их трудно будет продать как победу для наиболее радикально настроенной части патриотической общественности.
Также, по словам Лаврова, РФ и США договорились перейти к «полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», но американская сторона продолжает вести антироссийскую политику.
И это после того, как на фоне продолжительных посиделок во Флориде российского спецпосланника Кирилла Дмитриева с его американским визави Стивом Уиткоффом появились слухи о том, что якобы Россия предложила США совместных проектов чуть ли не на 12 триллионов долларов, что в шесть раза больше годового российского ВВП и в 30 раз больше ее годового экспорта. Сумма сама по себе выглядит сногсшибательной и головокружительной. Отыскать аналоги подобных масштабных торгово-экономических соглашений во всем мире не удастся. Для сравнения, в китайский инфраструктурный мегапроект «Один пояс - Один путь», начиная с 2013 года было вложено 1,4 трлн долларов. Причем в проекте задействованы десятки стран
Также резкие слова Лаврова — пожалуй, самые резкие в адрес США за последние месяцы - прозвучали на фоне констатаций о том, что очередные переговоры, на сей раз в Эмиратах между Украиной и Россией при посредничестве американцев, прошли продуктивно и конструктивно. Как же это все сочетается с похоронами «духа Анкориджа?
На самом деле, сочетается легко. Дело в том, что в ОАЭ прошли два раунда переговоров РФ и Украины, которые касались многочленных – и неизбежных для любого прекращения огня в ходе любого военного конфликта - технические детали разведения армий России и Украины. И эти технические детали могут действительно быть уже полностью согласованы и даже готовы к подписанию. Эту военно-техническую часть мирного соглашение могут подписать главком Украины Сырский и начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Но при этом между сторонами напрочь отсутствует политические договоренности о самих принципах заключения мира. А без таких политических договоренностей все согласования военно-технических деталей самих по себе бессмысленны.
Нет также и принципиальной договоренности по Запорожской АЭС, полного контроля над которой требует Украина. Москва вроде бы предварительно готова к тому, чтобы ЗАЭС управлялась международным консорциумом во главе с США, а Украина получала бы половину вырабатываемой энергии. Но сама ЗАЭС при этом была бы под территориальным контролем Москвы. Не видно категоричных возражений Москвы и против того, чтобы часть ее замороженных активов использовалась для восстановления разрушенного войной – но в том числе и тех территорий, которые контролирует. Москва даже готова обсуждать такие детали, как увеличение тарифов за транзит поставок газа в Европу или плата за транзит любых грузов через территорию Украины. Но все это опять же – только после прекращения огня и согласования политических условий мира. Которых пока нет.
Что касается пока еще контролируемой ВСУ части Донбасса, то Кремль настаивает на выводке оттуда украинских войск, обещая не вводить свои. И даже пусть, мол, там будет свободная экономическая зона, если уж такие проекты так нравятся прагматичным янки. Но в этой зоне, по версии Москвы, должны быть российская администрация и полиция, там также смогут свободно работать украинские и международные компании. Не исключено, что Москва даже готова была бы пойти на присутствие в этой свободной экономической зоне вооруженных формирований других стран, в качестве международных наблюдателей. Но только не войск НАТО.
Разумеется, Кремль при этом не пойдет ни при каких условиях на личную встречу Путина и Зеленского, это стало бы потерей лица для президента РФ. Политическую часть мирного соглашения можно подписать, во-первых, на более низком уровне, во-вторых, по отдельности: сначала, скажем, Зеленский, а потом, когда он уедет с места подписания (ранее предполагалось, что это мог быть Будапешт) Путиным. Причем уже с Трампом.
Однако Киев упорствует и на главные – территориальные - уступки идти не хочет. В результате переговорный процесс, несмотря на успехи по части военно-технических деталей и их согласование, в политической части зашел в тупик. Обострение реакции Москвы в адрес США также может быть объяснено последними событиями уже непосредственно на поле боевых действий и на других – дипломатических – полях. В связи с чем возникло желание напомнить Трампу о том, что, дескать был такой «дух Анкориджа», и ему все-таки следовало бы его как-то воскресить, а воскресив - надавить на упрямого Зеленского.
Одной из причин, побудившей в такому ходу, могло стать отключение системы спутниковой связи Starlink для российских армейских пользователей (хоть это было незаконно, но до сих пор не было таких блокировок терминалов). Также крайне негативно в Москве восприняли давление Трампа на Индию с целью прекращения ею закупок российской нефти (и индийцы вроде бы пошли навстречу Вашингтону). А тут еще возрастает угроза новых захватов танкеров российского теневого флота – уже и с участием европейцев. Что может обрести уже черты полноценный морской блокады на Балтике российского нефтеэкспорта. Это, свою очередь, грозит резким обострением российско-европейских отношений, вплоть до прямого военного столкновения. Станет ли это аргументом для Трампа в пользу активизации миротворческих усилий - еще не факт. Однако это не повод, чтобы Кремль не попробовал прибегнуть и к этому аргументу. В конец концов, у Москвы не так уж много рычагов давления на Трампа.