Сделка Трампа с Путиным сорвана?

Глава МИД России Сергей Лавров фактически похоронил «дух Анкориджа», к которому сторонники украинского урегулирования взывали все последние месяцы. Он открыто обвинил США в том, что они не выполняют свою часть договоренностей, о которых вроде бы Путин и Трамп договорились на Аляске в августе прошлого года. Главным пунктом этих договоренностей, видимо, Москва считает обещание Трампа надавить на Зеленского с тем, чтобы ВСУ ушли из оставшейся под их контролем территории Донбасса (это примерно 20% региона). По словам Лаврова, вместо этого Вашингтон взял курс на «экономическое доминирование» в мире. Впрочем, конкретных деталей этих самых договоренностей Анкориджа Москва никогда не раскрывала, а циркулирующие в западной прессе слухи предметно не комментировала. Отчасти это может быть вызвано тем, что в Кремле имеются определенные опасения по поводу того, что если эти договоренности с Трампом даже удастся воплотить в жизнь, то их трудно будет продать как победу для наиболее радикально настроенной части патриотической общественности.

Также, по словам Лаврова, РФ и США договорились перейти к «полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», но американская сторона продолжает вести антироссийскую политику. И это после того, как на фоне продолжительных посиделок во Флориде российского спецпосланника Кирилла Дмитриева с его американским визави Стивом Уиткоффом появились слухи о том, что якобы Россия предложила США совместных проектов чуть ли не на 12 триллионов долларов, что в шесть раза больше годового российского ВВП и в 30 раз больше ее годового экспорта. Сумма сама по себе выглядит сногсшибательной и головокружительной. Отыскать аналоги подобных масштабных торгово-экономических соглашений во всем мире не удастся. Для сравнения, в китайский инфраструктурный мегапроект «Один пояс - Один путь», начиная с 2013 года было вложено 1,4 трлн долларов. Причем в проекте задействованы десятки стран Также резкие слова Лаврова — пожалуй, самые резкие в адрес США за последние месяцы - прозвучали на фоне констатаций о том, что очередные переговоры, на сей раз в Эмиратах между Украиной и Россией при посредничестве американцев, прошли продуктивно и конструктивно. Как же это все сочетается с похоронами «духа Анкориджа?

На самом деле, сочетается легко. Дело в том, что в ОАЭ прошли два раунда переговоров РФ и Украины, которые касались многочленных – и неизбежных для любого прекращения огня в ходе любого военного конфликта - технические детали разведения армий России и Украины. И эти технические детали могут действительно быть уже полностью согласованы и даже готовы к подписанию. Эту военно-техническую часть мирного соглашение могут подписать главком Украины Сырский и начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Но при этом между сторонами напрочь отсутствует политические договоренности о самих принципах заключения мира. А без таких политических договоренностей все согласования военно-технических деталей самих по себе бессмысленны. Нет также и принципиальной договоренности по Запорожской АЭС, полного контроля над которой требует Украина. Москва вроде бы предварительно готова к тому, чтобы ЗАЭС управлялась международным консорциумом во главе с США, а Украина получала бы половину вырабатываемой энергии. Но сама ЗАЭС при этом была бы под территориальным контролем Москвы. Не видно категоричных возражений Москвы и против того, чтобы часть ее замороженных активов использовалась для восстановления разрушенного войной – но в том числе и тех территорий, которые контролирует. Москва даже готова обсуждать такие детали, как увеличение тарифов за транзит поставок газа в Европу или плата за транзит любых грузов через территорию Украины. Но все это опять же – только после прекращения огня и согласования политических условий мира. Которых пока нет. Что касается пока еще контролируемой ВСУ части Донбасса, то Кремль настаивает на выводке оттуда украинских войск, обещая не вводить свои. И даже пусть, мол, там будет свободная экономическая зона, если уж такие проекты так нравятся прагматичным янки. Но в этой зоне, по версии Москвы, должны быть российская администрация и полиция, там также смогут свободно работать украинские и международные компании. Не исключено, что Москва даже готова была бы пойти на присутствие в этой свободной экономической зоне вооруженных формирований других стран, в качестве международных наблюдателей. Но только не войск НАТО.