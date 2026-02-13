USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Извращение как привилегия, преступление как атрибут

буржуазная культура
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
13 февраля 2026, 22:38

Досье Эпштейна — это не просто уголовная хроника и не набор компрометирующих имен, а демонстративный сдвиг границ допустимого. По сути, перед нами новое окно Овертона, которое аккуратно, почти педагогически приоткрывают, чтобы общество могло заглянуть в «нормы» завтрашнего дня. Остров Эпштейна — это пробный макет мира без стыда, морали и культурных ограничителей. Черновик «дивного нового мира», в котором извращение подается как привилегия, а преступление - как атрибут элиты.

Хозяева дискурса действуют предельно откровенно. Они не оправдываются, они показывают. Вот, мол, как выглядит настоящий успех. Богатство, власть, закрытые клубы, абсолютная безнаказанность. Хочешь быть наверху? Принимай их правила. Считай нормой то, что они делают. А если тебя тошнит от увиденного, то не беда - тебя переучат. Медленно, последовательно, через то самое окно Овертона.

От «можно» к «нужно». Идет рационализация. Появляются аргументы, исследования, права человека, генетика, психология. Любое отклонение объявляется идентичностью. Возражение - дискриминацией

Суть технологии проста и цинична. Берется тема, которую общество инстинктивно отвергает, и превращается в предмет обсуждения. Между нормой и запретом будто стоит закрытое окно. Его не распахивают сразу - его приоткрывают. Миллиметр за миллиметром. В финале люди уже не помнят, что когда-то считали это отвратительным. Им объясняют, что все было «естественно», просто злые консерваторы, цензоры и ретрограды скрывали от них «правду».

То, что сначала вызывает шок, затем становится спорным, потом допустимым, а в итоге - желанным. Это не эволюция морали, а технология демонтажа. И объект этой операции - все общество.

Первый шаг - немыслимое превращается в «радикальную идею». О табу начинают говорить вслух. Под лозунгами свободы слова и прогресса на сцену выводят «смельчаков», которые намеренно оскорбляют традиционные нормы. Их ругают - и тем самым рекламируют. Скандал становится капиталом.

Второй шаг – все маргинальное входит в мейнстрим. Телевидение, интернет, социальные сети подхватывают тему. Несогласных объявляют отсталыми, фанатиками, врагами свободы. Чтобы смягчить отвращение, явлениям придумывают новые названия. Слова отмывают смысл. Каннибал уже не каннибал, он «антропофил». Некрофилия, инцест, педофилия получают псевдонаучные формулировки. История и антропология вытаскиваются как оправдание: дескать, «так было всегда». Маргинальность растворяется, а тема переоблачается в костюм прогресса.

Первый шаг - немыслимое превращается в «радикальную идею». О табу начинают говорить вслух. Под лозунгами свободы слова и прогресса на сцену выводят «смельчаков», которые намеренно оскорбляют традиционные нормы. Их ругают - и тем самым рекламируют. Скандал становится капиталом

Третий шаг - от «можно» к «нужно». Идет рационализация. Появляются аргументы, исследования, права человека, генетика, психология. Любое отклонение объявляется идентичностью. Возражение - дискриминацией. Большинство, которое просто хочет жить по старым правилам, внезапно оказывается «радикалами». Терпимость превращается в дубинку.

Медиа в этот момент работают как фильтр: слышны только сторонники новшества. Настоящие специалисты исчезают, зато множатся псевдоэксперты и комментаторы. Информационный шум подменяет реальность.

Четвертый шаг - мода. То, что вчера шокировало, сегодня развлекает. Тема проникает в ток-шоу, сериалы, кино, документалистику. Ее романтизируют. Маргиналов делают жертвами и героями. Эстетика вытесняет мораль. Зрителя приучают не ужасаться, а сопереживать.

Пятый шаг - политика. Лоббисты выходят из тени, пишутся законы, публикуются нужные социологические опросы, правозащитные организации обвиняют общество в нетерпимости. Парламент легализует то, что еще вчера считалось преступлением. И последствия быстро прорастают в семье, школе, университете. Свобода слова незаметно превращается в свободу разложения.

Окно Овертона уже открыто. И если не появится ценностная альтернатива, его распахнут настежь

Такая схема особенно легко работает там, где нет твердых ценностных опор. Где нет ничего священного. Где мораль объявлена пережитком.

Кажется фантастикой? Тогда оглядитесь на 15-20 лет назад. Сколько вещей тогда казались невозможными, а сегодня стали обыденностью?

Когда-то семья считалась последним убежищем, пространством, закрытым от посторонних глаз. Сегодня частная жизнь - сырье для шоу. Унижение стало жанром. Люди добровольно выставляют напоказ собственный распад и называют это свободой. Сначала в таких программах играли актеры. Потом пришли реальные люди. Потом грязь стала нормой. Тот же алгоритм, те же шаги.

Поэтому история Эпштейна — это не скандал про одного извращенца и его богатых друзей, это публичный урок. Обществу демонстрируют, что творят те, кто сосредоточил в руках власть и деньги, и одновременно приучают к мысли, что это всего лишь «частная жизнь элит». Что так бывает. Что так можно.

Когда преступление показывают достаточно долго, оно перестает шокировать. Когда зло становится рутиной, возникает равнодушие. Прямые трансляции ужаса превращаются в фон.

Именно в этом опасность. Не в самом острове, а в реакции на него.

Окно уже открыто. И если не появится ценностная альтернатива, его распахнут настежь.

Вторжение в Венесуэлу. Империализм чистой воды главная тема; все еще актуально
17 октября 2025, 13:29 7259
Муталибова можно было свергать, а Буша с Трампом - нет главная тема
9 июня 2025, 21:31 11240
Революция не для Америки горячая тема
9 апреля 2025, 20:45 11825
