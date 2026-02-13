Салеху Мамедову достались виллы. А азербайджанцам — плохие дороги

На днях в Азербайджане, похоже, завершилась эпоха старой олигархии: был отправлен в отставку один из ее последних представителей, председатель Государственного агентства автомобильных дорог (AAYDA) Салех Мамедов. На его место назначили представителя «нового поколения технократов» - Вюсала Насирли. Как это обычно бывает, подробности о состоянии и роскошном образе жизни высокопоставленных чиновников начинают всплывать в прессе и социальных сетях только после их увольнения. Так произошло и в этот раз: азербайджанские СМИ публикуют фотографии и сведения о виллах Салеха Мамедова в разных регионах страны, в том числе в Баку и Новханы, о дорогой коллекции автомобилей, о богатстве его близких родственников, занимавших различные должности в структуре AAYDA. Мамедов считался одним из самых коррумпированных олигархов Азербайджана. Источник его состояния, как и состояния его близких родственников, очевиден: государственное агентство AAYDA, отвечающее за реализацию дорожных инфраструктурных проектов, - одна из тех структур, которая получает из бюджета наибольшее финансирование, что вполне объяснимо. С середины 2000-х годов в Азербайджане реализуются масштабные государственные программы по реконструкции дорожной инфраструктуры, строительству новых трасс, включая асфальтирование дорог в сельских районах, где прежде нормального покрытия никогда не было. За последние годы миллиарды манатов направляются на строительство тысяч километров дорог, международных магистралей и других инфраструктурных объектов на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан расположен на пересечение ключевых международных транспортных коридоров, поэтому наличие современной, соответствующей международным стандартам дорожной сети является стратегической необходимостью. Без этого Азербайджану было бы крайне сложно использовать свое уникальное географическое положение и наращивать объемы транзитных перевозок.

К сожалению, наряду с большим количеством новых проектов давно уже стал привычным тот факт, что зачастую сданные в эксплуатацию дороги разрушаются через два-три года, а порой и быстрее. Что закономерно вызывает вопросы к качеству работ. И если оно низкое, то причины приходится искать в коррупции, которая буквально «прячется» под слоем асфальта. Согласно проверке, проведенной в 2019 году в AAYDA Счетной палатой (после этого года данных о новых проверках агентства не обнаружено - ред.), лишь 35,8 процента автомобильных дорог, находящихся на балансе агентства, имели качественное покрытие (I, II и III категории). Счетная палата также отмечала, что между отчетами агентства о протяженности дорог, ежегодных расходах на их содержание и другими показателями и данными Государственного комитета по статистике существуют серьезные расхождения. Согласно отчету, расходы на содержание дорог II, III и V категорий, а также дорог IV категории с черным и асфальтобетонным покрытием не соответствовали временным нормативам, утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. Кроме того, данные о заработных платах, представленные некоторыми ООО, подчиненными агентству, расходились с информацией самого агентства. По ряду компаний суммы, превышающие официальные данные AAYDA, были указаны без объяснения источника, а в других случаях, наоборот, зарплатные показатели оказались ниже, чем в отчетности агентства. Все это свидетельствует о низком уровне отчетности части структур, подведомственных агентству. Важно учесть, что AAYDA отвечает как за строительство и ремонт дорог, так и за эксплуатацию дорожной инфраструктуры. Соответственно, его профильные отделы и управления обязаны контролировать качество работ и соответствие нормативам, оформляя результаты официальными актами.

В распоряжении редакции haqqin.az находятся копии некоторых документов, подготовленных по итогам внутренних проверок состояния дорог за последние годы. Из них следует, что в ряде случаев уже через один-два года после сдачи на новых дорогах появлялись серьезные деформации и трещины, а предусмотренные проектом работы выполнялись либо частично, либо проводились с отклонениями от норм. К примеру, на построенной в 2019 году автомобильной дороге Губа - Гонагкенд длиной 46 километров, которая относится к 4-й технической категории, специалисты AAYDA во время технического обследования 23 июля 2021 года выявили многочисленные просадки, трещины и разрушения. На мосту длиной 25 и шириной 10 метров между опорой и балкой не были установлены деформационные резиновые прокладки, что является нарушением правил эксплуатации. Несмотря на то, что проект предусматривал прокладку бетонного основания и крыльев под водопропускной трубой диаметром 1,5 метра, эти работы выполнены не были. Секции трубы были смонтированы неправильно, а гидроизоляция отсутствовала. На другом мосту длиной 30 и шириной 10 метров соединение между крылом и опорой было выполнено с нарушениями, а деформационные прокладки также отсутствовали. Строительство других входящих в проект водопропускных труб различного диаметра было выполнено лишь частично. Вместо монолитного бетона при их возведении использовались речные камни. Аналогичные нарушения были выявлены на семипролетном мосту через Бабачай и на пятипролетном мосту через Чимичай - в обоих случаях между балками и опорами отсутствовали деформационные прокладки.

Строительство проекта выполняло ООО «5-е дорожное эксплуатационное управление», входящее в структуру AAYDA. Общая стоимость проекта неизвестна, однако в 2020 году президент Ильхам Алиев выделил на завершение строительства дороги Губа - Гонагкенд 22 миллиона манатов. Информации о том, что подрядчик понес хоть какую-либо ответственность за разрушение дороги всего через два года после сдачи в эксплуатацию, нет. Похожая ситуация выявлена на другом проекте того же предприятия - автомобильной дороге Губа - Хачмаз длиной 22 километра, также относящейся к 4-й технической категории. В 2021 году представители AAYDA провели обследование и обнаружили аналогичные нарушения. В акте проверки указано, что на проезжей части выявлены многочисленные просадки, разрушения, деформации и выбоины. Сделан вывод о необходимости фрезерования поврежденных участков и их полного восстановления в соответствии со строительными нормами и правилами. Согласно другому акту, речь идет о результатах технического обследования, проведенного в мае 2021 года на 55-километровой автодороге Ленкорань - Лерик, построенной в 2019 году подрядчиком ООО «7-е эксплуатационное управление магистральных дорог», входящего в структуру AAYDA. По всей протяженности дороги зафиксированы просадки, трещины, разрушение и деформация асфальтобетонного покрытия. Комиссия пришла к выводу о необходимости полного восстановления поврежденных участков.

Аналогичные нарушения были зафиксированы и на автомобильной дороге Дашкесан -Амирван - Габагтепе длиной 25 километров, относящейся к 4-й технической категории и построенной в 2018 году ООО «31-е дорожное эксплуатационное управление». В ходе обследования, проведенного в мае 2021 года, выявлены многочисленные просадки, трещины и разрушения покрытия, а на отдельных участках проезжая часть полностью вышла из строя. Кроме того, несмотря на предусмотренную проектом прокладку водопропускной трубы, ее крыльев и площадки, все эти работы выполнены не были. На однопролетном мосту длиной 19 и шириной 11 метров не были построены мостовые крылья и правая нижняя часть конструкции. После 22-го километра дороги асфальтобетонное покрытие не было уложено вообще. Роман Аскеров, руководитель подрядной организации, выполнявшей этот «высококачественный» проект, ответственности тогда не понес, однако в 2023 году был освобожден от должности. Согласно другим актам, в 2021 году в Исмаиллинском районе была обследована дорога Гаджихатамли - Гидейли - Кюрд Эльдарбейли общей протяженностью 13 километров, построенная тем же подрядчиком. Проверка показала, что объемы строительных и монтажных работ не соответствуют данным, указанным в актах приемки, а строительство водопропускных труб не отвечает стандартам и строительным нормам.