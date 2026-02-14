Народ должен быть либо свободным, либо побежденным

Привнесенная извне свобода всегда звучит красиво. Почти торжественно. В ней есть обещание спасения, легкость избавления, надежда, что кто-то сильный придет и решит за тебя все проблемы. Но история упрямо доказывает обратное: свобода, подаренная чужими руками, слишком часто оказывается новой формой зависимости. В начале фильма «Четыре дня Неаполя» режиссера Нанни Лоя звучит короткий, почти бытовой диалог. - Может, будут бомбить не нас, а Рим? - Нет, пусть Рим не трогают. Там мой сын. Лучше уж нас. - Синьора, как вам не стыдно говорить от имени всех. В Неаполе кроме вас никто не живет?..

Сентябрь 1944 года. Праздник Святой Мадонны. Приходит новость: Италия капитулирует. Война закончена. Мир. Свобода. «Какое счастье - мы проиграли войну», - говорит один из героев. «Кто вовремя сдается - тот победитель», - вторит другой. В этих репликах наивная вера, что поражение автоматически означает избавление. Что достаточно сложить оружие, и жизнь сама собой вернется в норму. Но на место фашистов приходят нацисты. И город, словно оглушенный, встречает их почти равнодушно. На площади публично расстреливают молодого моряка - красивого, улыбающегося, живого. Его убивают не за преступление, а для устрашения. Горожан ставят на колени и заставляют аплодировать казни. Плакать запрещено. Люди молчат. Терпят. Отводят глаза. Потом выселяют жителей прибрежных кварталов. И снова — тишина. Люди смиряются с унижением, пока унижение абстрактно. Все меняется, когда выходит приказ отправить в Германию мужчин от 20 до 35 лет. Это уже не политика — это их мужья, сыновья, братья. Женщины выбегают на улицы. Новость разлетается мгновенно. «Прячьте мужчин!» - кричат из окон. И Неаполь вдруг просыпается. Вчерашний покорный город поднимается как единый организм. Именно в этом - главная загадка любой диктатуры и любой оккупации: невозможно предсказать момент, когда терпение превращается в бунт. Когда страх уступает место ярости.

События, которые легли в основу фильма, реальны. Эти дни вошли в историю как «Четыре дня Неаполя». Народное восстание, стихийное, хаотичное, почти карнавальное. В нем смешалось все: трусость и мужество, ирония и героизм, бытовые заботы и готовность умереть. Профессор командует отрядом вместе с уличным хулиганом. Заключенные сражаются рядом с начальником тюрьмы. Женщины атакуют стадион, где держат заложников. Дети и старики носят патроны. Домохозяйки, рабочие, проститутки, студенты - все оказываются на баррикадах. Это выглядит как праздник. Праздник достоинства. Но история жестче кино. Неаполитанцы освободили город не сами. Решающую роль сыграла армия США. И именно здесь возникает самый неудобный вопрос: что происходит после «освобождения»? В фильме Лоя американцев почти нет. Их приход - лишь финальный кадр. Словно точка. Но на самом деле это только запятая. Вместе с американскими войсками в Неаполь в роли переводчика входит Курцио Малапарте. И позже пишет роман «Шкура». И это уже не героическая хроника, а холодный протокол распада. Книга настолько мрачная и беспощадная, что после публикации ее встречают почти как оскорбление нации. Ватикан вносит книгу в список запрещенных. Но Малапарте ни никого не клевещет. Он просто фиксирует.