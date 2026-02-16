Азербайджан с Арменией выбрал США, а Грузия – аятоллу Хаменеи

Неделю назад состоялся, можно сказать, триумфальный, прорывной визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан. Эта знаковая поездка американского политика, конечно же, не станет панацеей от кавказских перипетий, и все, что записано в итоговых документах, - лишь начало большого процесса, который займет многие годы, однако первый шаг обычно самый важный.

Грузины посмотрели на себя в зеркало и увидели муллу В дни визита Вэнса государственные и общественные здания в Баку и Ереване окрасились в цвета государственного флага США, символизируя, что американцы пришли в регион всерьез и надолго, а власти Армении и Азербайджана отныне рассматривают Соединенные Штаты не как балансир во внешней политике, не как одного из многих партнеров, а как главного, заслуживающего доверие. В это же время примерно в 400 км от Еревана и 600 от Баку в третьей столице Южного Кавказа, Тбилиси, 11 февраля вечером, когда начало темнеть, горожане увидели нечто шокирующее, но при этом вполне ожидаемое. Случился шок, который уже не удивляет, но все же встряхивает общественность. Кто бывал в Тбилиси, знает: над городом в самом его центре возвышается телевышка, которую время от времени на государственные праздники тех или иных стран окрашивают в цвета их национальных флагов. Например, в день независимости Азербайджана - в цвета его государственного флага, в день взятия Бастилии - французского. Иногда флаг появляется и в связи с траурными событиями в других странах – так, после зловещего 7 октября телевышка окрасилась в сине-белые цвета Израиля. В общем, все привыкли к тому, что время от времени вышка меняет цвет. Но на этот раз было нечто из ряда вон: главная башня страны обрела цвета флага Исламской Республики Иран, в честь дня создания этой самой республики 47 лет назад.

В другие годы на это вряд ли кто обратил бы внимание, но после варварского удушения народного протеста, после открытого и демонстративного убийства на улицах иранских городов, по разным сведениям, от 6 до 30 тыс. человек (при этом 6000 - это официальные данные правительства Ирана)... После того как военная армада США приплыла к берегам Ирана и, похоже, не сегодня завтра можно ждать атаки американской армии на исламскую республику... И это в самой прозападной стране региона, куда в большом количестве приезжают израильтяне, купившие здесь более 10 тыс. квартир... В стране, где довольно крупная иранская диаспора, которая вот уже почти месяц митингует у здания посольства Ирана с флагами и портретами Реза Пехлеви... Убийственный, надо сказать, шок. Грузины посмотрели на себя в зеркало и сказали: «Оказывается, мы государство, которое солидаризируется с кровавым режимом мулл…» Куда же покатилась Грузия? Единственное, что остается после осознания этого факта - попытаться найти ответ на вопрос, как мы дошли до жизни такой. Как дожили до такой реальности, когда самая прозападная на протяжении 30 лет страна региона сегодня дружит с Ираном, а Азербайджан и Армения принимают вице-президента США… Который, кстати, не посетил Грузию… И ведь самое ужасное, что совсем недавно все было по-другому. Когда речь идет о первенстве Грузии в прозападном тренде в регионе, не имеются в виду события 100- или даже 10-летней давности - все происходило каких-то два года назад, при нынешней власти, которая правила страной к тому времени аж 12 лет. Действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе был назначен на этот пост в феврале 2024 года, и первый его визит был в Брюссель, где его принимали топ-политики ЕС и НАТО - Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг… И все были довольны, излучали оптимизм, говорили о верном союзничестве, о стратегическом партнерстве, об успехах Грузии на пути евроинтеграции и о недавно полученном страной статусе страны-кандидата в члены ЕС. Это было в феврале 2024-го… А уже в апреле на Западе заговорили о возможности введения санкций против Грузии. Всего-то два месяца, и все старания, все усилия, все жертвы, принесенные во имя развития страны в западном направлении, коту под хвост.

Если у кого-нибудь найдется другой факт столь быстрой и радикальной трансформации политической системы - расскажите, ибо я ничего подобного не припомню. На праздник жизни, который прошлым летом, 8-9 августа, происходил в Ереване и Баку, нас не позвали. Мы там чужие. Это армяне и азербайджанцы открывают себя всему миру, притягивают к себе внимание ведущих стран, ищут свое место в глобальном пространстве, привлекают миллиардные американские инвестиции. Грузинская власть в это время занята борьбой с дипстейтом, с глобальной партией войны, с иноагентами, врагами, безродными космополитами. Страна, которая всего два года назад была символом открытости всему миру, сегодня закрывается, уходит в себя, в добровольную самоизоляцию. Из поездок в Европу для власти осталась одна Венгрия: в Будапешт лидеры «Мечты» ездят как к себе на дачу - пора им всем там квартиры покупать... Среди других визитов - Центральная Азия и Ближний Восток. Второе особенно любят, ибо, как известно, это всемирный кошелек для не очень праведных инвестиций. Ну вот, пожалуй, и все. С соседями, правда, пытаются поддерживать цивилизованные отношения, те нашими внутренними делами не интересуются, что в общем-то понятно - соседи есть соседи, ни армяне, ни азербайджанцы активно во внутреннюю политику Грузии вмешиваться не будут… Как, впрочем, и наоборот. Внешняя политика как фактор у нас практически отсутствует. Так, возникает время от времени, урывками, но единой стратегии нет. Друг с камнем за пазухой Есть расхожее представление, что «Грузинская мечта» пророссийская, однако это чересчур упрощенный взгляд. Если судить по ее действиям, то Армения куда более пророссийская - входит в состав СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ее экономика значительно более привязана в РФ, а роль в обходе санкций много выше, чем Грузии. Пашинян постоянно встречается с Путиным, исключает возможность вывода российской военной базы, а российские пограничники хоть и ушли с таможенных пунктов, тем не менее продолжают охранять границы с Турцией и Ираном.

И напротив, Грузия не входит в интеграционные объединения, не имеет дипотношений, всегда голосует во всех международных инстанциях против России и открыто игнорирует все более настойчивые намеки российской стороны о необходимости политического диалога и восстановления коммуникаций через Абхазию. По сути, российско-грузинское сближение так и осталось на уровне торговли и благостной риторики – Россия, конечно же, всячески поддерживает «Мечту», но главным образом из-за того, что грузинская оппозиция по отношению к ней откровенно враждебна. Война в Украине закончится, грузинский контрабандный коридор в Россию потеряет смысл, и тогда Москва, вероятно, сменит нынешний мягкий тон на более напористый - у нее есть свои требования, и они в Грузии уже известны всем. Словом, на Россию «Мечте» особо полагаться не стоит, это друг, приберегающий в кармане камень, которым огреет, когда придет время. Если не ЕС, не США и не Россия, то кто? Напрашивается естественный ответ - конечно же, товарищ Си, кто же еще. Но у «Мечты», вопреки распространенному стереотипу, дела не складываются и с Пекином. Китая в Грузии почти нет. Китайские инвестиции близки к нулю. Да, крупные китайские компании можно видеть повсюду, но пусть это не вводит вас в заблуждение - они не инвесторы, они - наемные контракторы. Всего лишь выполняют государственные заказы там, где квалификации грузинских фирм не хватает. Это и создает иллюзию, что Китай тут везде, на самом же деле его практически нет... Ни в экономике, ни в политике. Политические контакты имеют эпизодический характер, а государственный визит в КНР имел место примерно три года назад.