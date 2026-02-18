Сочувствую слегка погибшим, но издалека

13 февраля стартовал Берлинский кинофестиваль, и первый же его день запомнился демаршем: председатель жюри фестиваля, легенда мирового кинематографа 80‑летний Вим Вендерс, своим выступлением спровоцировал бойкот со стороны известной индийской писательницы Арундати Рой. Критик неолиберальной глобализации и представительница левых взглядов, Рой заранее дала понять, что подобное вполне возможно. К сожалению, речь Вендерса лишь подтвердила ее ожидания. В основе инцидента лежал отказ Вендерса отвечать на политические вопросы. Арундати Рой, представившая на фестивале свою комедию, назвала его декларацию «бессовестным заявлением» и отказалась от участия во всех мероприятиях. Особое возмущение вызвало то, что режиссер оставил без ответа вопрос о трагедии в Газе. Это вызвало протест не только у Рой, которая традиционно занимает антиимпериалистическую позицию и в своих текстах поддерживает борьбу индийских маоистских партизан‑наксалитов.

«Мы должны держаться подальше от политики. Если мы снимаем фильмы, посвященные политике, то уже оказываемся на ее территории. Мы против политики, мы занимаем противоположную позицию», — сказал Вендерс. Так он ответил на вопрос о событиях в Газе и помощи Израилю со стороны правительства Германии, финансирующего фестиваль. Член жюри, режиссер Ева Пушинска также ушла от прямого ответа: «В мире есть и другие войны, где совершаются геноциды, но мы о них не говорим. Это крайне сложная тема». Арундати Рой, комментируя свой демарш, заявила: «То, что происходит в Газе, — это геноцид палестинского народа со стороны Государства Израиль. Этот геноцид финансируется США, Германией и рядом европейских правительств. Они — соучастники преступления. Если известные кинематографисты не могут сказать это вслух, история их осудит». Берлинский фестиваль, в отличие от Канн и Венеции, всегда считался более политизированным. Поэтому слова Вендерса и вызвали столь сильное удивление. Но происходящее симптоматично: это знак того, что в истории кино завершилась целая эпоха. На смену ей приходит новая. Теперь даже в Берлине не хотят говорить о политике и политическом кино.

К этому шли годы. Политическое кино, пережившее расцвет в 1960‑70‑е, давно оказалось на периферии: теперь его вытесняют и оттуда. При согласии и участии самих кинематографистов. Как классический империализм уступил место «гуманитарному империализму» («Мы приносим вам демократию!»), так и политическое кино мутировало в «гуманитарное кино». Репрессии, усложнение пропагандистских методов, «медиафашизм», идеологические трансформации вытеснили политическое кино. Оно продолжает существовать, но не доходит до широкой аудитории, не отвечает запросам общества потребления, не вписывается в «счастливое сознание» (по Маркузе). К тому же диктатуры уничтожали кадровый потенциал: например, Аргентину называют «кладбищем политического кино» — из‑за числа убитых и пропавших режиссеров. Многие партизанские движения, превратившие кино в оружие, были разгромлены (Уругвай, Чили, Аргентина, Гватемала) или пошли на компромисс с властью (как в Сальвадоре). Эпоха «прямого действия» в кино — эпоха политического кино — завершилась. Перемены хорошо видны на примере европейских режиссеров. Так, Маргарета фон Тротта, снявшая «Времена свинца» о сестрах Энслин (Гудрун была одной из лидеров RAF, а другая оставалась политически нейтральной), позже обращается к теме Берлинской стены. Коста‑Гаврас, создавший «Осадное положение» при поддержке уругвайских партизан «Тупак Амару» и показавший лицо американского империализма на основе документов, затем снимает фильмы о Холокосте. Джулиано Монтальдо, автор «Сакко и Ванцетти» — шедевра анархизма, позже выпускает «Очки в золотой оправе». Разница огромна: больше нет ни сопротивления, ни отчаянных бунтарей.

На смену им приходят жертвы, которым остается лишь страдать. И то, что они не оказывают никакого сопротивления, становится общей тенденцией. Смысл в том, чтобы смириться и выжить. Умереть — значит вызвать сочувствие и стать объектом пропаганды несчастья. Пример — еврей из «Пианиста» Романа Полански. Его друзья поднимают восстание в Варшавском гетто и погибают, а он прячется то в квартире, то в больнице, то на чердаке пустого дома. Это уже не человек, а биологическое существо, ведомое инстинктом самосохранения. В итоге он выживает благодаря немецкому офицеру. Те, кто сопротивлялся, были казнены, а тот, кто лишь пытался выжить, остался жив. В политическом кино такого финала не было бы: там даже в поражении не смирялись. Таким образом, налицо тенденция нашего времени: режиссеры переходят к гуманитарным темам и проблемам прав человека. Герои исчезают. Эта метаморфоза затронула и латиноамериканских режиссеров. В Аргентине Марко Бечис, сам переживший пытки при диктатуре, в 1999 году снимает «Гараж Олимпо». Там речь идет о правах человека, фактах пыток, синдроме бессилия. Никакой борьбы, лишь призыв: посмотрите, ужаснитесь, прокляните диктатуру и примите реальность. Это и есть лейтмотив. Акцент смещается: вместо защиты борцов за свободу — защита жертв. Зрителю предлагают не идентифицировать себя с героями, а лишь сопереживать пострадавшим. В итоге происходящее воспринимается не как антигуманизм, а как гуманитарная катастрофа. Что нам показывают? Группа «плохих парней» подавляет протестующих, и все беды объясняются их личными качествами. Если бы они знали Декларацию прав человека, ничего подобного не случилось бы. Но глубинные мотивы конфликта остаются скрытыми. Не говорится, что речь идет о тотальной войне, которую никакие лозунги о правах человека не остановят.