Генерал против президента. К чему бы это?

Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
01:15 964

Интервью, которое Валерий Залужный дал журналистам Associated Press, привлекло большое внимание, и это понятно: бывший главком ВСУ, а нынче посол Украины в Великобритании является известной фигурой на Западе и популярной на родине. Его рассматривают в качестве потенциального главного оппонента Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. И хотя сам Залужный постоянно, и в этом интервью тоже, заявляет, что избегает политики, пока идет война, чтобы не вносить раскол среди украинцев, своим рассказом об острых противоречиях с Зеленским он как раз активно вторгается в зону политики. Вот сейчас все и гадают: к чему бы это?

Самый простой ответ на этот вопрос: генерал начал открытую подготовку к президентским выборам, которые маячат где-то за перемирием. Правда, само перемирие пока не просматривается, Владимир Путин с издевкой пообещал не стрелять по Украине разве что в сам день голосования, и такой ранний старт имеет все признаки фальстарта.

Да и нынешние жалобы на президента характеризуют генерала не очень высоко. Ты либо посол воюющей Украины в Британии, и тогда внимательно следишь за содержанием собственных высказываний о главе государства, либо иди уже с Богом в политику, но тогда не обижайся

Никакой собственной команды ни для проведения президентской кампании, ни для участия в парламентских выборах у Залужного все еще нет, хотя желающие прокатиться на популярной фигуре в политику вокруг него крутятся в избытке. Его позиция по большинству вопросов, которые могут волновать украинцев относительно послевоенного будущего, никак не озвучена, никто не знает, чего хочет и чего будет добиваться генерал, если придет к власти. В том числе неизвестно, знает ли он сам. Зато из его уст известно, что Зеленский мешал ему побеждать в бытность главкомом ВСУ и мстительно подсылал СБУ.

Сам по себе потенциал противостояния Зеленскому – неплохое горючее для собственной кампании. За без малого семь лет у власти президент накопил немало негатива, да и просто усталости от себя: украинцы не привыкли, чтобы высшее начальство надолго задерживалось, и после войны многие захотят сменить картинку. У Валерия Залужного хороший позитивный баланс восприятия: по январским данным Киевского международного института социологии, 72% опрошенных ему доверяют, 21% не доверяет. У Зеленского это соотношение хуже: 62% против 34%. Вот только реализация этого потенциала требует большой и серьезной работы, а за прошедшее после отставки время генерал за ней замечен не был.

Опыт участия бывшего военного в президентских выборах в Украине имеется. В 2010 году бывший министр обороны Анатолий Гриценко, по базовой подготовке высший штабной офицер, не смог сформировать толком собственный предвыборный штаб и вошел в политическую историю страны анекдотическим лозунгом-самохарактеристикой: «Первый непроходной».

Сам по себе потенциал противостояния Зеленскому – неплохое горючее для собственной кампании. За без малого семь лет у власти президент накопил немало негатива, да и просто усталости от себя: украинцы не привыкли, чтобы высшее начальство надолго задерживалось, и после войны многие захотят сменить картинку

Пока все, что Валерий Залужный делал после отставки, выдает в нем слабого политика, плохо понимающего собственную страну. Уже в статусе всемирно известного военачальника, который два года противостоял российской армии, он зачем-то защитил диссертацию на тему дисциплинарного наказания военнослужащих, с высокой степенью вероятности написанную ему под заказ. Не во время боев под Херсоном он же ее сочинял? Защита прошла при содействии ректора Одесской юридической академии Сергея Кивалова, прославившегося тем, что во главе Центральной избирательной комиссии в 2004 году нарисовал нужный результат Виктору Януковичу, получив оскорбительную кличку «Пидрахуй» - по-украински «подсчитай». В пронизанной майданным духом Украине это минимум неприлично.

В военной среде негативно отнеслись к тому, что формальным поводом для списания генерала из армии послужило заключение Военно-лечебной комиссии о его якобы непригодности к воинской службе. Всякий, кто видел эту пышущую здоровьем фигуру 52-летнего мужчины, поставит этот вывод под сомнение. 

За два года после отставки Залужный, кроме широкой улыбки и сердечек из пальцев на многочисленных фотографиях, опубликовал нескольких статей приблизительно одного содержания: в современной войне победит тот, у кого технологическое преимущество. Несложное откровение. Авторство этих текстов также ставится под сомнение: найти в Украине пару толковых офицеров-аналитиков не проблема.

А вообще-то Украина очень соскучилась по политике. То есть по миру. По выборам, этим бескровным драчкам, совершенно безобидным на фоне происходящего

Да и нынешние жалобы на президента характеризуют генерала не очень высоко. Ты либо посол воюющей Украины в Британии, и тогда внимательно следишь за содержанием собственных высказываний о главе государства, либо иди уже с Богом в политику, но тогда не обижайся. В 2023 году слетел со своего поста - как раз посла в Великобритании Вадим Пристайко, в эфире одного из британских каналов неудачно прокомментировавший высказывание Владимира Зеленского. Считайте, из-за пустяка.

Есть и еще одна версия по поводу наделавшего шума интервью Валерия Залужного: он просто не отдавал себе отчета в последствиях. Сразу и не поймешь, какая из версий хуже.

А вообще-то Украина очень соскучилась по политике. То есть по миру. По выборам, этим бескровным драчкам, совершенно безобидным на фоне происходящего. И кто бы в них ни победил, это будет не Путин, что самое главное.

