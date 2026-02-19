USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Что Азербайджану надобно от Сербии?

наша аналитика
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
20:36 1203

Как известно, центральной темой визита Ильхама Алиева в Белград несколько дней назад стало соглашение между SOCAR и Сербской газовой компанией о возведении к 2029 году газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 500 мегаватт в сербском городе Крушевац.

Свой вклад в укрепление деловых связей с Сербией намерена предпринять и Азербайджанская госнефтекомпания. SOCAR собирается превратить эту страну в ведущий регион Балкан в сегменте обработки данных и искусственного интеллекта. Достигнутые между Азербайджаном и Сербией соглашения послужат основой азербайджанской экспортной стратегии возобновляемой энергетики и новых, сопряженных с этой сферой отраслей постиндустриальной экономики.

Актуальный в современной экономике тренд обозначился в процессе трансформации стратегии SOCAR. Постепенно развивая цепочку поставок углеводородного топлива в ЕС различными видами транспорта (от трубопроводов до морского и железнодорожного), госкомпания неуклонно движется от позиции экспортера и трейдера к статусу производителя и поставщика электроэнергии конечному потребителю.

Как известно, центральной темой визита Ильхама Алиева в Белград несколько дней назад стало соглашение между SOCAR и Сербской газовой компанией о возведении к 2029 году газотурбинной электростанции

Между тем именно в Крушеваце располагается крупный центр обработки данных (ЦОД). Более того, Белград договорился с компанией из ОАЭ довести мощности этого ЦОД до 57 МВт. Уже в марте на его территории планируется ввести в эксплуатацию второй по мощности суперкомпьютер в Сербии.

Определенные планы пока не озвучивались публично, но, судя по всему, сербское правительство намерено создать в стране крупнейший в Европе центр обработки данных, подобный London Data Freeport (600 МВт), который предполагалось построить в Великобритании. Грандиозному британскому проекту, правда, не суждено было воплотиться в жизнь - помешали высокая стоимость ($5,7 млрд) и протест британских экологов по поводу предполагаемой локализации объекта. А вот в Сербии, учитывая целый ряд благоприятных сопутствующих обстоятельств и участие Азербайджана, такой проект может осуществиться.

Предполагается также, что, так как ОАЭ является основным подрядчиком усиления ЦОД в Крушеваце, проект SOCAR в Сербии поддержали в Абу-Даби. Кроме того, в Крушеваце нет противодействия со стороны политических партий или экологов.

Определенные планы пока не озвучивались публично, но, судя по всему, сербское правительство намерено создать в стране крупнейший в Европе центр обработки данных, подобный London Data Freeport (600 МВт)

В целом же это наглядный пример того, как можно расширять взаимодействие Баку с партнерами на внешних инвестиционных площадках и потребительских рынках в разных странах.

Не исключено, что строительство ГТЭС в партнерстве с Азербайджаном одобрено США, о чем упоминалось на совместном брифинге И.Алиева и А.Вучича. Как отметил сербский президент, он уже начал переговоры с американцами: «…было бы хорошо, если бы они проложили нефте- и газопроводы от порта Бар в Монтенегро, построили дата-центры, осуществили такие работы от Приеполе через Златиборские горы до Белграда».

Следует отметить, что соседняя с Сербией Хорватия в топе покупателей азербайджанской нефти по итогам 2025 года. Порты Адриатического моря, помимо итальянского порта Аугуста, являются основной зоной разгрузки, распределения и переработки легкой азербайджанской нефти, отсюда и фактор политического внимания, которое Баку уделяет странам региона.

Присутствие многопрофильной энергетики Азербайджана на Балканах, а теперь можно говорить не только об углеводородной, но и о возобновляемой энергетике, удачно соотносится со стратегией Сербии стать портовым энергохабом для Центральной Европы в перспективе своего вступления в ЕС. Планы Белграда по расширению комплексного взаимодействия с Азербайджаном, проекты строительства новых нефтепроводов и даже АЭС малой мощности совместно с американскими компаниями наполняют эту стратегию конкретным содержанием.

Порты Адриатического моря, помимо итальянского порта Аугуста, являются основной зоной разгрузки, распределения и переработки легкой азербайджанской нефти, отсюда и фактор политического внимания, которое Баку уделяет странам региона

А для Азербайджана это открывает сразу несколько новых позиций: SOCAR становится энергетической компанией и расширяет инвестиции в ЕС, совмещая свои функции как поставщика сырья и одновременно производителя готового электричества. Кстати, данная тема станет одной из центральных в ходе предстоящего в апреле визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан.

Сербский проект Азербайджана претворяется как следующий шаг после вхождения в электрогенерацию Турции. На днях азербайджанская нефтекомпания закрепила сделку с турецкой GAMA Enerji по приобретению газовой электростанции İç Anadolu («Ич Анадолу») мощностью 870 МВт с комбинированным циклом газотурбинной установки (CCGT). Сделка оценивается в $225 млн.

По мнению отраслевых экспертов, соглашения в Турции и Сербии могут открыть целую серию подобных приобретений, благодаря которым SOCAR войдет в экономику ЕС как электрогенерирующая компания.

Фактически стратегия развертывания на европейском рынке генерации и поставок из Азербайджана уже осуществляется. К тем двум гигаваттам электроэнергии, которые уже имеются в стране для экспортных целей, к 2032 году, по оценкам правительства, азербайджанская энергетика получит дополнительно ещё 8 гигаватт мощностей, большая часть которых пойдет на экспорт по черноморскому электрокабелю. Причем мощность передачи энергии будет поддерживаться каспийским энергокабелем, который планируется ввести в строй к началу 2030-х.

На днях азербайджанская нефтекомпания закрепила сделку с турецкой GAMA Enerji по приобретению газовой электростанции İç Anadolu («Ич Анадолу») мощностью 870 МВт с комбинированным циклом газотурбинной установки

Наконец, не будем забывать, что, помимо промышленных и коммунальных потребителей, в ЕС появилась новая отдельная категория: компании - производители и хранители сетевых данных. Наряду с уже известными ЦОД, это еще и суперкомпьютеры, инфраструктура облачных данных и др.

Траты на создание дата-центров по всему миру уже составили 1% мирового ВВП, а через пару лет они станут сопоставимы с глобальными расходами на медицину или образование (3-4% и 10% на каждую сферу). При этом американские компании управляют почти двумя третями центров обработки данных ИИ в мире. И только 16% государств мира имеют собственные подобные центры. То есть данная отрасль только начинает развиваться и набирать обороты.

По сути, США сейчас - безусловный лидер в области ИИ. Китай в этой сфере значительно уступает Штатам, а дальше, с большим отставанием, идет основная, смешанная, группа, куда входят страны Персидского залива, Европы (Франция, Германия), Индия, Россия. Причем многие из них работают опять же на американском либо китайском оборудовании.

Для Азербайджана очень важно именно сейчас, на старте глобального развития экономики больших данных и искусственного интеллекта, заскочить на эту новую технологическую волну. Основное преимущество нашей страны – это возможность  соединить в единое три энергетических компонента: генерацию (в том числе станции ВИЭ на своей территории), доставку из Каспийского региона (за счет сети магистральных энергокабелей) и производство газового и, как ожидается в будущем, водородного сырья для генерации на территории ЕС и сопряженных стран.

Читайте по теме

Белградский гамбит Алиева наше послесловие
16 февраля 2026, 02:33 5326
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
5 ноября 2025, 01:08 8253
Еще один мегапроект Азербайджана в центре Европы наши подробности
20 апреля 2025, 00:34 85601
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3395
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 621
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1122
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3316
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3717
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5429
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2672
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3524
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1989
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7268
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4934

ЭТО ВАЖНО

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3395
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 621
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1122
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3316
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3717
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5429
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2672
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3524
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1989
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7268
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться