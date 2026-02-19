Что Азербайджану надобно от Сербии?

Как известно, центральной темой визита Ильхама Алиева в Белград несколько дней назад стало соглашение между SOCAR и Сербской газовой компанией о возведении к 2029 году газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 500 мегаватт в сербском городе Крушевац.
Свой вклад в укрепление деловых связей с Сербией намерена предпринять и Азербайджанская госнефтекомпания. SOCAR собирается превратить эту страну в ведущий регион Балкан в сегменте обработки данных и искусственного интеллекта. Достигнутые между Азербайджаном и Сербией соглашения послужат основой азербайджанской экспортной стратегии возобновляемой энергетики и новых, сопряженных с этой сферой отраслей постиндустриальной экономики.
Актуальный в современной экономике тренд обозначился в процессе трансформации стратегии SOCAR. Постепенно развивая цепочку поставок углеводородного топлива в ЕС различными видами транспорта (от трубопроводов до морского и железнодорожного), госкомпания неуклонно движется от позиции экспортера и трейдера к статусу производителя и поставщика электроэнергии конечному потребителю.
Между тем именно в Крушеваце располагается крупный центр обработки данных (ЦОД). Более того, Белград договорился с компанией из ОАЭ довести мощности этого ЦОД до 57 МВт. Уже в марте на его территории планируется ввести в эксплуатацию второй по мощности суперкомпьютер в Сербии.
Определенные планы пока не озвучивались публично, но, судя по всему, сербское правительство намерено создать в стране крупнейший в Европе центр обработки данных, подобный London Data Freeport (600 МВт), который предполагалось построить в Великобритании. Грандиозному британскому проекту, правда, не суждено было воплотиться в жизнь - помешали высокая стоимость ($5,7 млрд) и протест британских экологов по поводу предполагаемой локализации объекта. А вот в Сербии, учитывая целый ряд благоприятных сопутствующих обстоятельств и участие Азербайджана, такой проект может осуществиться.
Предполагается также, что, так как ОАЭ является основным подрядчиком усиления ЦОД в Крушеваце, проект SOCAR в Сербии поддержали в Абу-Даби. Кроме того, в Крушеваце нет противодействия со стороны политических партий или экологов.
В целом же это наглядный пример того, как можно расширять взаимодействие Баку с партнерами на внешних инвестиционных площадках и потребительских рынках в разных странах.
Не исключено, что строительство ГТЭС в партнерстве с Азербайджаном одобрено США, о чем упоминалось на совместном брифинге И.Алиева и А.Вучича. Как отметил сербский президент, он уже начал переговоры с американцами: «…было бы хорошо, если бы они проложили нефте- и газопроводы от порта Бар в Монтенегро, построили дата-центры, осуществили такие работы от Приеполе через Златиборские горы до Белграда».
Следует отметить, что соседняя с Сербией Хорватия в топе покупателей азербайджанской нефти по итогам 2025 года. Порты Адриатического моря, помимо итальянского порта Аугуста, являются основной зоной разгрузки, распределения и переработки легкой азербайджанской нефти, отсюда и фактор политического внимания, которое Баку уделяет странам региона.
Присутствие многопрофильной энергетики Азербайджана на Балканах, а теперь можно говорить не только об углеводородной, но и о возобновляемой энергетике, удачно соотносится со стратегией Сербии стать портовым энергохабом для Центральной Европы в перспективе своего вступления в ЕС. Планы Белграда по расширению комплексного взаимодействия с Азербайджаном, проекты строительства новых нефтепроводов и даже АЭС малой мощности совместно с американскими компаниями наполняют эту стратегию конкретным содержанием.
А для Азербайджана это открывает сразу несколько новых позиций: SOCAR становится энергетической компанией и расширяет инвестиции в ЕС, совмещая свои функции как поставщика сырья и одновременно производителя готового электричества. Кстати, данная тема станет одной из центральных в ходе предстоящего в апреле визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан.
Сербский проект Азербайджана претворяется как следующий шаг после вхождения в электрогенерацию Турции. На днях азербайджанская нефтекомпания закрепила сделку с турецкой GAMA Enerji по приобретению газовой электростанции İç Anadolu («Ич Анадолу») мощностью 870 МВт с комбинированным циклом газотурбинной установки (CCGT). Сделка оценивается в $225 млн.
По мнению отраслевых экспертов, соглашения в Турции и Сербии могут открыть целую серию подобных приобретений, благодаря которым SOCAR войдет в экономику ЕС как электрогенерирующая компания.
Фактически стратегия развертывания на европейском рынке генерации и поставок из Азербайджана уже осуществляется. К тем двум гигаваттам электроэнергии, которые уже имеются в стране для экспортных целей, к 2032 году, по оценкам правительства, азербайджанская энергетика получит дополнительно ещё 8 гигаватт мощностей, большая часть которых пойдет на экспорт по черноморскому электрокабелю. Причем мощность передачи энергии будет поддерживаться каспийским энергокабелем, который планируется ввести в строй к началу 2030-х.
Наконец, не будем забывать, что, помимо промышленных и коммунальных потребителей, в ЕС появилась новая отдельная категория: компании - производители и хранители сетевых данных. Наряду с уже известными ЦОД, это еще и суперкомпьютеры, инфраструктура облачных данных и др.
Траты на создание дата-центров по всему миру уже составили 1% мирового ВВП, а через пару лет они станут сопоставимы с глобальными расходами на медицину или образование (3-4% и 10% на каждую сферу). При этом американские компании управляют почти двумя третями центров обработки данных ИИ в мире. И только 16% государств мира имеют собственные подобные центры. То есть данная отрасль только начинает развиваться и набирать обороты.
По сути, США сейчас - безусловный лидер в области ИИ. Китай в этой сфере значительно уступает Штатам, а дальше, с большим отставанием, идет основная, смешанная, группа, куда входят страны Персидского залива, Европы (Франция, Германия), Индия, Россия. Причем многие из них работают опять же на американском либо китайском оборудовании.
Для Азербайджана очень важно именно сейчас, на старте глобального развития экономики больших данных и искусственного интеллекта, заскочить на эту новую технологическую волну. Основное преимущество нашей страны – это возможность соединить в единое три энергетических компонента: генерацию (в том числе станции ВИЭ на своей территории), доставку из Каспийского региона (за счет сети магистральных энергокабелей) и производство газового и, как ожидается в будущем, водородного сырья для генерации на территории ЕС и сопряженных стран.