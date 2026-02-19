Что Азербайджану надобно от Сербии?

Как известно, центральной темой визита Ильхама Алиева в Белград несколько дней назад стало соглашение между SOCAR и Сербской газовой компанией о возведении к 2029 году газотурбинной электростанции (ГТЭС) мощностью 500 мегаватт в сербском городе Крушевац. Свой вклад в укрепление деловых связей с Сербией намерена предпринять и Азербайджанская госнефтекомпания. SOCAR собирается превратить эту страну в ведущий регион Балкан в сегменте обработки данных и искусственного интеллекта. Достигнутые между Азербайджаном и Сербией соглашения послужат основой азербайджанской экспортной стратегии возобновляемой энергетики и новых, сопряженных с этой сферой отраслей постиндустриальной экономики. Актуальный в современной экономике тренд обозначился в процессе трансформации стратегии SOCAR. Постепенно развивая цепочку поставок углеводородного топлива в ЕС различными видами транспорта (от трубопроводов до морского и железнодорожного), госкомпания неуклонно движется от позиции экспортера и трейдера к статусу производителя и поставщика электроэнергии конечному потребителю.

Между тем именно в Крушеваце располагается крупный центр обработки данных (ЦОД). Более того, Белград договорился с компанией из ОАЭ довести мощности этого ЦОД до 57 МВт. Уже в марте на его территории планируется ввести в эксплуатацию второй по мощности суперкомпьютер в Сербии. Определенные планы пока не озвучивались публично, но, судя по всему, сербское правительство намерено создать в стране крупнейший в Европе центр обработки данных, подобный London Data Freeport (600 МВт), который предполагалось построить в Великобритании. Грандиозному британскому проекту, правда, не суждено было воплотиться в жизнь - помешали высокая стоимость ($5,7 млрд) и протест британских экологов по поводу предполагаемой локализации объекта. А вот в Сербии, учитывая целый ряд благоприятных сопутствующих обстоятельств и участие Азербайджана, такой проект может осуществиться. Предполагается также, что, так как ОАЭ является основным подрядчиком усиления ЦОД в Крушеваце, проект SOCAR в Сербии поддержали в Абу-Даби. Кроме того, в Крушеваце нет противодействия со стороны политических партий или экологов.

В целом же это наглядный пример того, как можно расширять взаимодействие Баку с партнерами на внешних инвестиционных площадках и потребительских рынках в разных странах. Не исключено, что строительство ГТЭС в партнерстве с Азербайджаном одобрено США, о чем упоминалось на совместном брифинге И.Алиева и А.Вучича. Как отметил сербский президент, он уже начал переговоры с американцами: «…было бы хорошо, если бы они проложили нефте- и газопроводы от порта Бар в Монтенегро, построили дата-центры, осуществили такие работы от Приеполе через Златиборские горы до Белграда». Следует отметить, что соседняя с Сербией Хорватия в топе покупателей азербайджанской нефти по итогам 2025 года. Порты Адриатического моря, помимо итальянского порта Аугуста, являются основной зоной разгрузки, распределения и переработки легкой азербайджанской нефти, отсюда и фактор политического внимания, которое Баку уделяет странам региона. Присутствие многопрофильной энергетики Азербайджана на Балканах, а теперь можно говорить не только об углеводородной, но и о возобновляемой энергетике, удачно соотносится со стратегией Сербии стать портовым энергохабом для Центральной Европы в перспективе своего вступления в ЕС. Планы Белграда по расширению комплексного взаимодействия с Азербайджаном, проекты строительства новых нефтепроводов и даже АЭС малой мощности совместно с американскими компаниями наполняют эту стратегию конкретным содержанием.

А для Азербайджана это открывает сразу несколько новых позиций: SOCAR становится энергетической компанией и расширяет инвестиции в ЕС, совмещая свои функции как поставщика сырья и одновременно производителя готового электричества. Кстати, данная тема станет одной из центральных в ходе предстоящего в апреле визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан. Сербский проект Азербайджана претворяется как следующий шаг после вхождения в электрогенерацию Турции. На днях азербайджанская нефтекомпания закрепила сделку с турецкой GAMA Enerji по приобретению газовой электростанции İç Anadolu («Ич Анадолу») мощностью 870 МВт с комбинированным циклом газотурбинной установки (CCGT). Сделка оценивается в $225 млн. По мнению отраслевых экспертов, соглашения в Турции и Сербии могут открыть целую серию подобных приобретений, благодаря которым SOCAR войдет в экономику ЕС как электрогенерирующая компания. Фактически стратегия развертывания на европейском рынке генерации и поставок из Азербайджана уже осуществляется. К тем двум гигаваттам электроэнергии, которые уже имеются в стране для экспортных целей, к 2032 году, по оценкам правительства, азербайджанская энергетика получит дополнительно ещё 8 гигаватт мощностей, большая часть которых пойдет на экспорт по черноморскому электрокабелю. Причем мощность передачи энергии будет поддерживаться каспийским энергокабелем, который планируется ввести в строй к началу 2030-х.