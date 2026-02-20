Президента выбросили, как старые носки

В Перу президентов меняют так же легко, как перчатки. Или как старые носки. 39‑летний Хосе Хери, которого отправили в отставку 17 февраля, стал четвертым за шесть лет, кого парламент выкинул из кресла. До него так же ушли Мартин Вискарра в 2020‑м, «народный президент» Педро Кастильо в 2022‑м и Дина Болуарте в конце прошлого года.
Срок Хери оказался смехотворно коротким: всего четыре месяца. В октябре 2025 года Конгресс, который он тогда сам же и возглавлял, избрал его президентом. За это время Хери успел лишь пообещать борьбу с преступностью и ввести режим чрезвычайного положения.
Такая чехарда на вершине власти — прямое следствие глубокого политического кризиса. Парадокс же в том, что экономика Перу при этом держится достаточно уверенно: эта страна — одна из наименее обремененных внешним долгом в Латинской Америке, и иностранные инвестиции продолжают расти. Данное обстоятельство только подтверждает: корень кризиса — не экономика, а политика. И если узнать, кому выгодна эта бесконечная смена президентов, станет ясно, кто пишет сценарий.
Самый заинтересованный игрок, несомненно, - Вашингтон. Нынешний импичмент тоже начался именно там. В США открытым текстом предупредили: Перу рискует потерять суверенитет. Причина столь пристального внимания и жестких предупреждений американцев проста — слишком тесное сотрудничество с Китаем.
Страна превратилась в одну из локальных арен экономического противостояния Вашингтона и Пекина. В чем обвинили Хосе Хери? В «тайных встречах» с китайскими бизнесменами. То есть президенту, выходит, нельзя с ними встречаться. Хери, предположительно, провел анонимную встречу с давно живущим в Перу бизнесменом Яном Чжихуа, известным как «Джонни». Причем встречались в ресторане этого «Джонни». Президент принял «меры предосторожности» - пришел в капюшоне, чтобы его не узнали, но не помогло. Сам Хери уверяет, что зашел туда «купить конфеты». В такую версию, разумеется, никто не поверил.
Второй китайский бизнесмен, с которым Хери повидался, — У Сяодун. Предприниматель провел под домашним арестом два года из‑за обвинений в незаконной вырубке лесов.
В итоге Хери обвиняют в том, что он использовал свое положение, чтобы «дать зеленый свет» китайским бизнесменам. Если бы он встречался с американцами и предлагал льготы им, не только бы пост сохранил, но и стал удобным партнером Вашингтона. Но он выбрал «не тех» — и перуанские конгрессмены поспешили выполнить сигнал из США. Теперь же его отставку подают как проявление «перуанского суверенитета»...
Накануне импичмента новый посол США в Перу Бернардо Наварро, назначенный администрацией Трампа, обрушился на Хери и «дешевые китайские деньги» в соцсетях. Он заявил, что Перу слишком дорого платит за сотрудничество с Пекином и теряет суверенитет. В первую очередь Наварро намекал на ситуацию вокруг перуанского порта Чанкай, контрольный пакет которого принадлежит китайской Cosco Shipping.
Расположен порт в 80 километрах от столицы. Торжественную церемонию открытия объекта в ноябре 2024 года посетил лично Си Цзиньпин. Это первый порт в Латинской Америке, находящийся под контролем Китая. Пекин вложил в проект 3,4 миллиарда долларов. И тут американские чиновники заявили, что его можно использовать для военно‑морских операций. Доказательств тому нет — только предположения. Перуанские власти эти предположения отвергают.
Китайский МИД резко ответил Вашингтону, назвав данную позицию «дезинформацией и ложными обвинениями» в отношении китайско‑перуанского сотрудничества. Но это не изменило итог: импичмент и очередная смена президента. Так что следующий глава государства, в отличие от Хери, даже не подумает встречаться с китайскими бизнесменами.
Налицо – еще один эпизод из реализуемой стратегии доктрины Монро. Достаточно угроз и обвинений: Вашингтон меняет президентов в регионе без излишних церемоний. К примеру, в ноябре прошлого года США заявили, что в Гондурасе должен победить шоумен Насри Асфура. Трамп предупредил: если Асфура не станет президентом, помощь Гондурасу будет прекращена, и страна «превратится в ад». И из урн «вышло» нужное имя. Тот же сценарий повторился в феврале в Коста‑Рике: президентом стала Лаура Фернандес, поклонница Трампа и Наиба Букеле. А как же иначе? Естественно, по требованию Вашингтона!
А в Перу все оказалось гораздо легче… и выборы проводить не пришлось!