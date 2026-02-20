USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Президента выбросили, как старые носки

империализм чистой воды
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:30 1766

В Перу президентов меняют так же легко, как перчатки. Или как старые носки. 39‑летний Хосе Хери, которого отправили в отставку 17 февраля, стал четвертым за шесть лет, кого парламент выкинул из кресла. До него так же ушли Мартин Вискарра в 2020‑м, «народный президент» Педро Кастильо в 2022‑м и Дина Болуарте в конце прошлого года.

Срок Хери оказался смехотворно коротким: всего четыре месяца. В октябре 2025 года Конгресс, который он тогда сам же и возглавлял, избрал его президентом. За это время Хери успел лишь пообещать борьбу с преступностью и ввести режим чрезвычайного положения.

Такая чехарда на вершине власти — прямое следствие глубокого политического кризиса. Парадокс же в том, что экономика Перу при этом держится достаточно уверенно: эта страна — одна из наименее обремененных внешним долгом в Латинской Америке, и иностранные инвестиции продолжают расти. Данное обстоятельство только подтверждает: корень кризиса — не экономика, а политика. И если узнать, кому выгодна эта бесконечная смена президентов, станет ясно, кто пишет сценарий.

Президент Хери продержался всего четыре месяца. Так захотел Вашингтон

Самый заинтересованный игрок, несомненно, - Вашингтон. Нынешний импичмент тоже начался именно там. В США открытым текстом предупредили: Перу рискует потерять суверенитет. Причина столь пристального внимания и жестких предупреждений американцев проста — слишком тесное сотрудничество с Китаем.

Страна превратилась в одну из локальных арен экономического противостояния Вашингтона и Пекина. В чем обвинили Хосе Хери? В «тайных встречах» с китайскими бизнесменами. То есть президенту, выходит, нельзя с ними встречаться. Хери, предположительно, провел анонимную встречу с давно живущим в Перу бизнесменом Яном Чжихуа, известным как «Джонни». Причем встречались в ресторане этого «Джонни». Президент принял «меры предосторожности» - пришел в капюшоне, чтобы его не узнали, но не помогло. Сам Хери уверяет, что зашел туда «купить конфеты». В такую версию, разумеется, никто не поверил.

Второй китайский бизнесмен, с которым Хери повидался, — У Сяодун. Предприниматель провел под домашним арестом два года из‑за обвинений в незаконной вырубке лесов.

В итоге Хери обвиняют в том, что он использовал свое положение, чтобы «дать зеленый свет» китайским бизнесменам. Если бы он встречался с американцами и предлагал льготы им, не только бы пост сохранил, но и стал удобным партнером Вашингтона. Но он выбрал «не тех» — и перуанские конгрессмены поспешили выполнить сигнал из США. Теперь же его отставку подают как проявление «перуанского суверенитета»...

Президенту суверенной страны запретили встречи с китайскими предпринимателями

Накануне импичмента новый посол США в Перу Бернардо Наварро, назначенный администрацией Трампа, обрушился на Хери и «дешевые китайские деньги» в соцсетях. Он заявил, что Перу слишком дорого платит за сотрудничество с Пекином и теряет суверенитет. В первую очередь Наварро намекал на ситуацию вокруг перуанского порта Чанкай, контрольный пакет которого принадлежит китайской Cosco Shipping.

Расположен порт в 80 километрах от столицы. Торжественную церемонию открытия объекта в ноябре 2024 года посетил лично Си Цзиньпин. Это первый порт в Латинской Америке, находящийся под контролем Китая. Пекин вложил в проект 3,4 миллиарда долларов. И тут американские чиновники заявили, что его можно использовать для военно‑морских операций. Доказательств тому нет — только предположения. Перуанские власти эти предположения отвергают.

Китайский МИД резко ответил Вашингтону, назвав данную позицию «дезинформацией и ложными обвинениями» в отношении китайско‑перуанского сотрудничества. Но это не изменило итог: импичмент и очередная смена президента. Так что следующий глава государства, в отличие от Хери, даже не подумает встречаться с китайскими бизнесменами.

Налицо – еще один эпизод из реализуемой стратегии доктрины Монро. Достаточно угроз и обвинений: Вашингтон меняет президентов в регионе без излишних церемоний. К примеру, в ноябре прошлого года США заявили, что в Гондурасе должен победить шоумен Насри Асфура. Трамп предупредил: если Асфура не станет президентом, помощь Гондурасу будет прекращена, и страна «превратится в ад». И из урн «вышло» нужное имя. Тот же сценарий повторился в феврале в Коста‑Рике: президентом стала Лаура Фернандес, поклонница Трампа и Наиба Букеле. А как же иначе? Естественно, по требованию Вашингтона!

А в Перу все оказалось гораздо легче… и выборы проводить не пришлось!

Читайте по теме

Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
18 февраля 2026, 00:34 7370
Народ должен быть либо свободным, либо побежденным слово публицисту
14 февраля 2026, 11:47 4396
Извращение как привилегия, преступление как атрибут буржуазная культура; все еще актуально
13 февраля 2026, 22:38 7636
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 216
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1318
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 616
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 770
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1767
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 647
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4350
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2236
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1154
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027

ЭТО ВАЖНО

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 216
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1318
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 616
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 770
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1767
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 647
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4350
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2236
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1154
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться