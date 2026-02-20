В Перу президентов меняют так же легко, как перчатки. Или как старые носки. 39‑летний Хосе Хери, которого отправили в отставку 17 февраля, стал четвертым за шесть лет, кого парламент выкинул из кресла. До него так же ушли Мартин Вискарра в 2020‑м, «народный президент» Педро Кастильо в 2022‑м и Дина Болуарте в конце прошлого года. Срок Хери оказался смехотворно коротким: всего четыре месяца. В октябре 2025 года Конгресс, который он тогда сам же и возглавлял, избрал его президентом. За это время Хери успел лишь пообещать борьбу с преступностью и ввести режим чрезвычайного положения. Такая чехарда на вершине власти — прямое следствие глубокого политического кризиса. Парадокс же в том, что экономика Перу при этом держится достаточно уверенно: эта страна — одна из наименее обремененных внешним долгом в Латинской Америке, и иностранные инвестиции продолжают расти. Данное обстоятельство только подтверждает: корень кризиса — не экономика, а политика. И если узнать, кому выгодна эта бесконечная смена президентов, станет ясно, кто пишет сценарий.

Самый заинтересованный игрок, несомненно, - Вашингтон. Нынешний импичмент тоже начался именно там. В США открытым текстом предупредили: Перу рискует потерять суверенитет. Причина столь пристального внимания и жестких предупреждений американцев проста — слишком тесное сотрудничество с Китаем. Страна превратилась в одну из локальных арен экономического противостояния Вашингтона и Пекина. В чем обвинили Хосе Хери? В «тайных встречах» с китайскими бизнесменами. То есть президенту, выходит, нельзя с ними встречаться. Хери, предположительно, провел анонимную встречу с давно живущим в Перу бизнесменом Яном Чжихуа, известным как «Джонни». Причем встречались в ресторане этого «Джонни». Президент принял «меры предосторожности» - пришел в капюшоне, чтобы его не узнали, но не помогло. Сам Хери уверяет, что зашел туда «купить конфеты». В такую версию, разумеется, никто не поверил. Второй китайский бизнесмен, с которым Хери повидался, — У Сяодун. Предприниматель провел под домашним арестом два года из‑за обвинений в незаконной вырубке лесов. В итоге Хери обвиняют в том, что он использовал свое положение, чтобы «дать зеленый свет» китайским бизнесменам. Если бы он встречался с американцами и предлагал льготы им, не только бы пост сохранил, но и стал удобным партнером Вашингтона. Но он выбрал «не тех» — и перуанские конгрессмены поспешили выполнить сигнал из США. Теперь же его отставку подают как проявление «перуанского суверенитета»...