Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?

Следующий раунд переговоров России и Украины при посредничестве США может пройти уже на следующей неделе, снова в Женеве. Официальных подтверждений пока тому нет. Более того, не очень понятно, почему и зачем понадобилась столь скорая встреча, учитывая, что только что состоявшаяся не принесла никаких видимых результатов. Не состоялся даже обмен пленными, не говоря уже об «энергетическом перемирии», которое, по слухам, хотели попросить представители Киева. После женевских переговоров президент Зеленский снова высказался против территориальных уступок ради завершения войны. Такое «упрямство» хорошо ложится на слухи, опубликованные газетой The Wall Street Journal, согласно которым якобы Зеленский заявил своим ближайшим советникам, чтобы те готовили план войны еще на три года. При том что они уже было настроились на другое развитие событий и работали над планом проведения выборов не позже лета, которые можно было бы совместить с референдумом по условиям мирной сделки, включая уход ВСУ из оставшейся под их контролем части Донбасса (судя по опросам, на референдуме такая сделка будет отвергнута большинством).

Кое-какие шаги по подготовке выборов действительно были сделаны в последнее время. Сам Зеленский говорил, что для их проведения ему нужно как минимум двухмесячное прекращения огня, на каковое Москва, впрочем, все равно не пойдет, настаивая на согласовании основных параметров мирного соглашения до того. Есть, видимо, и иной рабочий вариант. Так, в декабре 2025 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук одобрил создание рабочей группы для изучения вопроса возможности проведения выборов, затем была возобновлена работа ЦИК по ведению Госреестра избирателей. Из Рады проходила информация, что может быть рассмотрен вопрос в том числе о проведении выборов в условиях военного положения (оно сейчас продлено до начала мая). Дальше, впрочем, вопрос никуда не сдвинулся. Тем не менее симптоматична недавняя весьма нервная реакция Зеленского в одном из интервью, когда он фактически признал, что на него давят извне с тем, чтобы выборы прошли как можно скорее. И понятно, кто давит – Трамп. Он так и не мог выстроить с американским президентом нормальные рабочие отношения, поэтому Трамп превратился для Зеленского в самостоятельный политический фронт наряду с реальным фронтом на востоке страны. По словам Зеленского, вопрос выборов во время войны требует ответа партнеров: идет ли речь о демократической процедуре или о попытке «заменить» действующего президента. Он отметил, что его смещения, конечно, хотела бы Россия (с чем трудно спорить), но было понятно, что не только она. Советник президента Литвин опроверг информацию о том, что Зеленский якобы поручил готовиться к войне еще на три года. Впрочем, командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью BBC, по сути, подтвердил слухи вышеупомянутой американской газеты, заявив, что Украина может воевать еще несколько лет. При этом он высказался против отвода войск из Донбасса, давая понять об истинных настроениях в войсках, хотя на всякий случай оговорился, что военные выполнят приказ, если получат. «Прекращение огня по линии боевого столкновения – это то, что мы можем понять», – говорит Пивненко. А вот отвод войск делает бессмысленным несколько лет войны: «Можно было просто сразу договориться и отдать». Это совпадает и с настроениями в украинском обществе, где большинство, хотя и меньшее, чем в 2022 году, выступает против формулы «мир в обмен на территории».

Двух-трехлетний срок продолжения военных действий называют и европейские союзники Киева. У которых, судя по всему, есть понимание, что на таком горизонте планирования они смогут продолжать оказывать Киеву должную военную и финансовую помощь. Именно поддержка Европы позволяет Зеленскому не просто выдерживать, но фактически игнорировать давление Трампа в пользу уступок Москве. Европа уже стала выполнять роль главного спонсора Украины: в 2025 году европейские страны увеличили военную помощь Киеву на 67%, а финансовую и гуманитарную на 59%, по данным Кильского института мировой экономики. В нынешнем году Евросоюз уже одобрил кредиты Украине на 90 миллиардов евро. Отдельно выделяется 38 миллиардов евро только на военную помощь. Это призвано мотивировать Киев и дальше сражаться с русскими, что полностью укладывается в общеевропейский мейнстрим о ведении войны до полного истощения России. В Европе преобладает мнение, что Москва ведет переговоры «недобросовестно», дабы протянуть время и не дать, по возможности, США принять новые жесткие санкции против РФ, во всяком случае максимально оттянуть этот момент. Впрочем, и со стороны Киева на фоне отказа идти на какие-либо уступки, переговоры в контексте «ведения войны на политическом фронте против Трампа» свелись к тому, чтобы убедить президента США в том, что не Украина является проблемой для прекращения войны, а Москва, посему на нее надо давить дальше. Примечательно недавнее резкое антироссийское заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, российские власти «не могут в обозримом будущем обойтись без войны», у них «нет плана, что делать с сотнями тысяч» возвращающихся с фронта. В том числе поэтому шансы на быстрое завершение войны в Украине путем переговоров практически отсутствуют. «Война закончится только тогда, когда одна из сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане», - убежден Мерц. Поэтому цель европейских усилий должна состоять в том, чтобы «российское государство не могло продолжать войну военными средствами и не могло продолжать ее финансировать экономически», подчеркнул он.