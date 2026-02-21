Вашингтон утверждается в регионе. Россия с Китаем провисают…

Главным событием уходящей недели стал первый саммит «Совета мира», новой международной организации, претендующей на роль глобального оператора постконфликтного восстановления. Президент Ильхам Алиев в ряду других лидеров, подписавших уставные документы объединения на форуме в Давосе, завизировал резолюцию, определяющую его принципы и финансовую подотчетность. Новый международный клуб делает ставку на ответственных лидеров «средних держав», готовых к стабилизации своей региональной позиции путем «мирной сделки» и ради прикладного практического интереса - укрепления собственной устойчивости и одновременно обеспечения коллективного регионального развития. Сейчас эти, казалось бы, банальные, очевидные концепты, нивелированные до пустого шаблона неработающими институциями ХХ века, возвращаются как актуальная острая задача, требующая незамедлительного решения.

Время откладывать назревшие решения «на потом» закончилось. И в качестве примера оперативного разрешения затянувшейся проблемы, то есть быстрой и позитивной развязки конфликта, президент США с удовольствием привел многолетний армяно-азербайджанский с его финальными вашингтонскими аккордами в августе прошлого года. Строго говоря, конфликт был в значительной степени решен волей Ильхама Алиева еще до прихода Трампа, в 2020 году, но доигрывание этой драмы с подачи нынешней американский администрации оказалось весьма удачным внешнеполитическим вложением Дональда Трампа в 2025-2026 годы. Ныне это особенно заметно, потому что в условиях «глобальной тряски» приоритетом каждой страны становится такой внешнеполитический режим, при котором разморозка конфликтов, как и всяческих разногласий, должна привести к их развязке, дабы окончательно списать убытки и получить по возможности максимум выгод, безусловно необходимых для новых технологических рывков и поддержания внутренней общественно-политической гармонии. Собственно, подобное списание негативного баланса мы видим в политике Никола Пашиняна, который, по существу, совершил практически невероятное в масштабах Армении - отказался от давления мифов, сменил внешнеполитический вектор и, несмотря на военное поражение от Азербайджана, продолжает процесс нормализации уже в плоскости экономического взаимодействия. Архитектором этого сложного процесса трансформации Армении по праву считается Ильхам Алиев... Можно долго взвешивать реальное и виртуальное присутствие США в Армении, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, но факт в том, что еще не закончился февраль, а это уже вторая встреча Трампа с лидерами этой региональной группы в формате «Совета». Помимо того, что сам этот факт имеет информационное значение, что ныне, учитывая медиаэффекты современного политического поля, едва ли не решающее условие процесса, ими подписан уже целый блок реальных документов на десятки миллиардов долларов.

В частности, в ходе этого саммита узбекская делегация достигла соглашения о возведении сети АЗС, внедрении технологий капельного орошения, добыче и поставке критических минералов, создании птицеводческого кластера, развитии агропромышленного комплекса, финансового рынка и улучшении инвестиционного климата. На этом фоне и Китай, и Россия в качестве доноров развития, имеющих в активе многомиллиардные проекты в регионе, демонстрируют определенное провисание. Как минимум в графике встреч и наличии новых инициатив. Международная конкуренция - это определенное ралли, в том числе в формате поп-медиа политики. Трампу действительно удалось соединить яркую форму и выгодное содержание. Учитывая гибкий формат платформы, Азербайджан свободен принимать самостоятельные решения относительно формата участия в ее программах. С точки зрения Вашингтона, результат слияния проекта Зангезурского коридора с инициативой TRIPP позволяет Баку полностью концентрироваться на этом региональном измерении «Совета мира».