«Подарочек» от Евросоюза Москве к четвертой годовщине начала войны в Украине в последний момент притормозил. К юбилею может не получиться «вручить» 20-й санкционный пакет, в котором еврокомиссары отважились на многие меры, на которые не решались раньше. На пути «противотанковым ежом» встала Венгрия, заблокировавшая весь пакет под предлогом того, что Украина перекрыла поставки российской нефти в Венгрию и Словакию черед проходящий через ее территорию нефтепровод «Дружба» (какое символичной название!) По версии Киева, нефтепровод незадолго до этого разбомбили русские. Будапешт настаивает, что труба не пострадала, а это Украина таким образом проявляет свою ненависть к Венгрии. Еще к тому же не хочет восстанавливать в правах венгерскую общину в стране. Будапешт и Братислава уже перекрыли в ответ поставки в Украину дизеля. К тому же у Виктора Орбана в апреле пройдут очень проблемные для него парламентские выборы, на которых его партия «Фидес» может потерять парламентское большинство. На этом фоне «украинский вопрос» стал на венгерских выборах одним из центральных. Что мало способствует «благостным отношениям» между Орбаном и Брюсселем.

Что предлагается в 20-м пакете? Он затронет энергетику, финансовую сферу и торговлю. Главный удар планируют по российскому нефтеэкспорту как важному источнику доходов бюджета. А географически самой «горячей точкой» тут станет Балтика, через которую проходит примерно половина морского экспорта российской нефти. Значительную часть ее перевозят суда так называемого «теневого флота» под флагами третьих стран, игнорирующих санкции. До недавних пор доля таких перевозок составляла до 70% объема, но сейчас Москва активно переводит такие танкеры под свою юрисдикцию. И вот в Брюсселе решили вместо установления ценового потолка полностью запретить для европейских компаний морскую транспортировку российской нефти, а также обслуживание таких танкеров в европейских портах. Греция и Мальта, обладающие большим танкерным флотом, пока блокируют это предложение, но велика вероятность, что их «дожмут». Венгрию тоже, скорее всего, «дожмут», но на это уйдет некоторое время. Помимо нефтеторговли, санкционеры нацелились на финансовую сферу. В «черный список» ЕС попадут еще 20 региональных банков, хотя напрямую платежи из РФ в ЕС сейчас и так практически не проходят. Более значимыми могут стать санкции против криптосферы. Известно, например, что криптоплатформа А7 (связанная со стейблкоином A7A5) стала одним из ключевых инструментов для внешнеторговых расчетов российского бизнеса. Общий объем операций с рублевым стейблкоином A7A5, запущенным этой платформой, превысил $100 миллиардов менее чем за год после запуска (январь 2025 – начало 2026). Именно этот стейблкоин доминирует в расчетах, связанных с обходом санкций. Платформа используется для оплаты импорта/экспорта в обход системы SWIFT. Основной площадкой для обмена A7A5 на USDT выступает кыргызская биржа Grinex. Также введут санкции против кыргызских банков Керемет Банк и Капитал Банк Центральной Азии, а также против банков в Лаосе и Таджикистане.

Помимо этого, еврокомиссары хотят ввести новые запреты на товары и услуги — на более 360 млн евро. А также новые запреты на импорт металлов, химикатов и минералов, которые пока не попали под санкции, на сумму более 570 млн евро. Введут квоту на импорт из России аммиака, что лишь увеличит цену удобрений для Европы. Готовят полный запрет экспорта любых станков с ЧПУ, радиоаппаратуры и электроники в те страны, где существует высокий риск реэкспорта этих продуктов в Россию. Например, запретят экспортировать в Кыргызстан металлорежущие станки и телекоммуникационное оборудование. В стоимостном выражении, впрочем, эти товары все равно не покрывают нынешний, упавший на три четверти к 2021 году (до примерно 60 млрд евро) взаимный товарооборот России с ЕС. И вот теперь на пути всего этого встает Венгрия, поставив себя под жесткую критику большинства стран ЕС. К тому же Будапешт также угрожает заблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, согласованный лидерами ЕС в декабре, который имеет ключевое значение для выживания Украины в условиях войны. Не далее как в марте-апреле деньги у Киева полностью кончатся, уже сейчас расходуется та часть бюджета, которая планировалась на вторую половину года. Планировалось, что 24 февраля, как раз на 4-ю годовщину начала войны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Коста отправятся в Киев, чтобы отметить это событие, привезя президенту Зеленскому благую весть о новых ограничениях для Москвы. Давление на Будапешт огромное, и нельзя исключать, что в последний момент Виктор Орбан, как уже не раз бывало ранее чуть ли не со всеми санкционными пакетами, против которых он сначала было возражал, дрогнет и согласится с мнением европейского большинства. В крайнем случае в обмен на какие-то «плюшки» для самой Венгрии.