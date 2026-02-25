Нефть дырочку найдет

За четыре года войны в Украине западные санкционеры, как ни старались, не добились решающих успехов в борьбе против российского нефтеэкспорта. При том что доходы от продажи нефти Москвы сократились, но в значительной мере это произошло из-за неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры. Хотя из-за санкционного давления в разных формах тоже. И в том числе из-за удорожания логистики и вынужденных скидок покупателям.
Чего ждать дальше?
По некоторым данным, особенно учитывая в значительной мере закрытость статистики в России, доходы Кремля от экспорта сырой нефти за последний год снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы экспорта сырой нефти оставались на 6% выше уровня 2021 года, составив 215 миллионов тонн. Известно, что Москва в ответ на западные санкции после 2022 года перенаправила подавляющую часть своей нефти, экспортируемой морем, в Китай, Индию и Турцию (туда идет 93% морского нефтеэкспорта РФ), используя в том числе «теневой флот», зарегистрированный в третьих странах. В конце прошлого года на него, например, приходилось до 70% сырой нефти, экспортируемой через Балтику. При этом в последние недели Москва предпринимает энергичные попытки по переводу танкеров «теневого флота» под свою юрисдикцию. В результате танкерами уже под российским флагом перевозилась уже примерно половина морского и нефтеэкспорта в начале нынешнего года.
Треть морского экспорта перевозилась до последнего времени танкерами западных компаний - в основном Греции и Мальты. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций готовит запрет на любой бизнес, поддерживающий экспорт российской нефти морским путем. Пока пакет принять не удалось из-за вето Венгрии, но высока вероятность, что это вето долго не продержится. Также Трамп пытается оказывать давление на Индию с тем, чтобы та прекратила или резко сократила российский импорт нефти. При том что в прошлом году доля ее на индийском рынке достигала почти 40%.
Логика санкционеров строится на том, что несмотря на уменьшение доли нефтегазовых доходов в российском бюджете, они по-прежнему составляют не менее 20%. Стало быть, надо бить по этой наиболее крупной отдельной составляющей. Она и так находится под давлением из-за укрепления рубля и падения мировых цен на нефть. В феврале, по предварительным прогнозам, доходы России от нефти и газа сократятся примерно до 410 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше в сравнении с прошлым годом.
Согласно федеральному бюджетному плану на 2026 год, доходы от нефти и газа прогнозируются на уровне 8,92 триллиона рублей из общего ожидаемого бюджетного дохода в 40,283 триллиона рублей. В 2025 году федеральные доходы от нефти и газа уже снизились на 24% в годовом исчислении (до 8,48 триллиона рублей), что является самым низким уровнем с 2020 года. Эти доходы от нефти и газа рассчитываются на основе налоговых поступлений от сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов, включая экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых.
Одним из способов минимизации потерь доходов от нефтяного экспорта является увеличение его объемов. Российские добывающие мощности позволяют это делать, при этом оставаясь в рамках картельного соглашения ОПЕК+. Так, в январе текущего года был установлен новый исторический рекорд по морскому экспорту российской сырой нефти из портов Балтики — 12,7 млнтонн за один месяц. А общий объем морского нефтеэкспорта в январе составил 25,3 млн тонн — почти на 4 млн тонн больше, чем в январе 2025 года. Это в том числе показало крах всех до сих пор предпринимаемых попыток борьбы с российским «теневым флотом». Ведь почти половина общего объема — 47,7% была перевезена танкерами, находящимися под санкциями ЕС и США. Это, как видим, никого не останавливает. Одним из ключевых инструментов обхода санкций стало использование систем радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов танкеров вблизи основных экспортных портов России. В результате системы слежения регистрируют маршруты «из Индии в Индию», поскольку фактический заход танкера для погрузки в Усть-Лугу или Новороссийск просто не фиксируется.
Что же санкционеры готовят на следующий этап?
Эффективным может стать разве что физическое ограничения доступа судов, находящихся под санкциями, к ключевым морским маршрутам, особенно на Балтике. США уже начали практиковать такие «пиратские» действия в отношении танкеров, перевозящих грузы в интересах Венесуэлы и Ирана. Но в Западном полушарии. Если европейцы отважатся на захват танкеров «теневого флота» и тем более ходящих под российским флагом на Балтике, то это будет прямое «приглашение» РФ к войне с НАТО на европейском театре военных действий. Так что европейцам стоит трижды подумать.
Самое узкое место для российского нефтеэкспорта на Балтике - Датские проливы, система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами. Включают Малый Бельт (минимальная ширина 0,5 км), Большой Бельт (3,7 км) и Эресундский пролив (10,5 км), которые соединяют Северное и Балтийское моря через Каттегат (60 км) и Скагеррак (110 км). Большая часть этих проливов находится в пределах территориальных вод Дании. Есть еще узкое место - Дуврский пролив, где в этой части Ла-Манша территориальные воды Британии непосредственно граничат с водами Франции, образуя франко-британскую морскую границу. Вопрос в том, отважится ли Европа на военные меры «принуждения», тем более в случае, если ВМС России начнут конвоировать нефтеперевозки.
Что касается давления США на Индию с целью заставить ее полностью отказаться от закупок российской нефти, то оно не будет иметь 100-процентной эффективности. Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам. Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США, заявил на днях посол республики в РФ Винай Кумар. Более того, недавнее решение Верховного суда США, объявившего незаконным введенные Трампом в прошлом году произвольно тарифы, стало неожиданным подарком как Москве, так и Нью-Дели, поскольку выбило из рук президента США довольно мощное оружие шантажа: Трамп ввел летом прошлого года отдельно 50-процентный тариф «в наказание» за импорт Индией российской нефти.
Впрочем, свежая статистика российского нефтеэкспорта в Индию пока выглядит довольно пессимистично. В январе Нью-Дели снизил импорт российской нефти до 0,8 млн баррелей в сутки (по другим данным, до 1,1 млн бар/сут, официальная статистика закрыта, это все оценки западных аналитических агентств), что намного ниже прошлогоднего максимума в 1,8 млн баррелей в сутки за ноябрь. Из этого объема половину ввозит компания Nayara Energy, где главным акционером является «Роснефть», так что эти поставки гарантированно продолжатся, компания уже под санкциями, терять ей уже нечего. Доля российской нефти в индийском импорте упала в январе до минимума. Чтобы компенсировать сокращение этих поставок, Индия значительно увеличила закупки на Ближнем Востоке, доля которого составила 55% против 21,2% у России. Последняя доля, по мнению экспертов, сильно уже не упадет.
Также на выручку российским экспортерам пришел Китай, и конечно не бесплатно, ведь дисконт к цене на поставляемую в КНР российскую нефть уже превышает12 долларов за баррель. К тому же КНР лишилась доступа к венесуэльской нефти в результате действий США, так что увеличение импорта из РФ для Пекина объективно необходимо. Сейчас российский нефтеэкспорт в КНР бьет рекорд за рекордом: рост наблюдается третий месяц подряд, в феврале объем закупок превысит 2 млн баррелей в сутки. Конечно, весь объем предназначавшейся Индии российской нефти Китаю заместить не получится, однако весь объем замещать и не потребуется: Индия сохранит какую-то часть импорта из РФ.
В любом случае, если кто-то надеялся, что если перекрыть поставки нефти из РФ, то Москва остановит военные действия в Украине, этого не произошло и не произойдет. Там преобладают соображения и мотивация отнюдь не экономического характера. К тому же полностью остановить поставки и выключить РФ из мирового рынка нефти все равно не получится.