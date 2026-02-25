Нефть дырочку найдет

За четыре года войны в Украине западные санкционеры, как ни старались, не добились решающих успехов в борьбе против российского нефтеэкспорта. При том что доходы от продажи нефти Москвы сократились, но в значительной мере это произошло из-за неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры. Хотя из-за санкционного давления в разных формах тоже. И в том числе из-за удорожания логистики и вынужденных скидок покупателям. Чего ждать дальше? По некоторым данным, особенно учитывая в значительной мере закрытость статистики в России, доходы Кремля от экспорта сырой нефти за последний год снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы экспорта сырой нефти оставались на 6% выше уровня 2021 года, составив 215 миллионов тонн. Известно, что Москва в ответ на западные санкции после 2022 года перенаправила подавляющую часть своей нефти, экспортируемой морем, в Китай, Индию и Турцию (туда идет 93% морского нефтеэкспорта РФ), используя в том числе «теневой флот», зарегистрированный в третьих странах. В конце прошлого года на него, например, приходилось до 70% сырой нефти, экспортируемой через Балтику. При этом в последние недели Москва предпринимает энергичные попытки по переводу танкеров «теневого флота» под свою юрисдикцию. В результате танкерами уже под российским флагом перевозилась уже примерно половина морского и нефтеэкспорта в начале нынешнего года.

Треть морского экспорта перевозилась до последнего времени танкерами западных компаний - в основном Греции и Мальты. Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций готовит запрет на любой бизнес, поддерживающий экспорт российской нефти морским путем. Пока пакет принять не удалось из-за вето Венгрии, но высока вероятность, что это вето долго не продержится. Также Трамп пытается оказывать давление на Индию с тем, чтобы та прекратила или резко сократила российский импорт нефти. При том что в прошлом году доля ее на индийском рынке достигала почти 40%. Логика санкционеров строится на том, что несмотря на уменьшение доли нефтегазовых доходов в российском бюджете, они по-прежнему составляют не менее 20%. Стало быть, надо бить по этой наиболее крупной отдельной составляющей. Она и так находится под давлением из-за укрепления рубля и падения мировых цен на нефть. В феврале, по предварительным прогнозам, доходы России от нефти и газа сократятся примерно до 410 миллиардов рублей, что почти вдвое меньше в сравнении с прошлым годом. Согласно федеральному бюджетному плану на 2026 год, доходы от нефти и газа прогнозируются на уровне 8,92 триллиона рублей из общего ожидаемого бюджетного дохода в 40,283 триллиона рублей. В 2025 году федеральные доходы от нефти и газа уже снизились на 24% в годовом исчислении (до 8,48 триллиона рублей), что является самым низким уровнем с 2020 года. Эти доходы от нефти и газа рассчитываются на основе налоговых поступлений от сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов, включая экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых.

Одним из способов минимизации потерь доходов от нефтяного экспорта является увеличение его объемов. Российские добывающие мощности позволяют это делать, при этом оставаясь в рамках картельного соглашения ОПЕК+. Так, в январе текущего года был установлен новый исторический рекорд по морскому экспорту российской сырой нефти из портов Балтики — 12,7 млнтонн за один месяц. А общий объем морского нефтеэкспорта в январе составил 25,3 млн тонн — почти на 4 млн тонн больше, чем в январе 2025 года. Это в том числе показало крах всех до сих пор предпринимаемых попыток борьбы с российским «теневым флотом». Ведь почти половина общего объема — 47,7% была перевезена танкерами, находящимися под санкциями ЕС и США. Это, как видим, никого не останавливает. Одним из ключевых инструментов обхода санкций стало использование систем радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов танкеров вблизи основных экспортных портов России. В результате системы слежения регистрируют маршруты «из Индии в Индию», поскольку фактический заход танкера для погрузки в Усть-Лугу или Новороссийск просто не фиксируется. Что же санкционеры готовят на следующий этап? Эффективным может стать разве что физическое ограничения доступа судов, находящихся под санкциями, к ключевым морским маршрутам, особенно на Балтике. США уже начали практиковать такие «пиратские» действия в отношении танкеров, перевозящих грузы в интересах Венесуэлы и Ирана. Но в Западном полушарии. Если европейцы отважатся на захват танкеров «теневого флота» и тем более ходящих под российским флагом на Балтике, то это будет прямое «приглашение» РФ к войне с НАТО на европейском театре военных действий. Так что европейцам стоит трижды подумать. Самое узкое место для российского нефтеэкспорта на Балтике - Датские проливы, система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами. Включают Малый Бельт (минимальная ширина 0,5 км), Большой Бельт (3,7 км) и Эресундский пролив (10,5 км), которые соединяют Северное и Балтийское моря через Каттегат (60 км) и Скагеррак (110 км). Большая часть этих проливов находится в пределах территориальных вод Дании. Есть еще узкое место - Дуврский пролив, где в этой части Ла-Манша территориальные воды Британии непосредственно граничат с водами Франции, образуя франко-британскую морскую границу. Вопрос в том, отважится ли Европа на военные меры «принуждения», тем более в случае, если ВМС России начнут конвоировать нефтеперевозки.