Афганистан идет на помощь Ирану

На прошлой неделе представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сделал два громких заявления: первое - что Афганистан находится на грани войны с Пакистаном, а второе – что Кабул встанет на сторону Ирана в случае начала против него военных действий американцев.
Первое в целом ожидаемо, так как в ночь с 21 на 22 февраля пакистанские ВВС атаковали семь лагерей группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее именовавшейся «Техрик-и-Талибан Пакистан») в афганских провинциях Нангархар, Пактика и Хост. И официальный Исламабад заявил, что авиаудары стали ответом на теракт этой террористической группировки в Баджауре и Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
В этом сообщении также указывается, что «Пакистан располагает неопровержимыми доказательствами того, что эти террористические акты (в Баджауре и Банну – ред.) были совершены хариджитами по приказу их лидеров и координаторов, базирующихся в Афганистане». Более того, министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предупредил, что его страна в случае необходимости без колебаний нанесет авиаудары и по Кабулу.
То есть отношения между афганцами и пакистанцами обострились до предела, по сути, война между ними уже идет и от взаимных локальных атак до полномасштабных военных действий осталось всего ничего.
Казалось бы, в такой ситуации следовало бы озаботиться собственной обороноспособностью, но полуразрушенный после предыдущих многолетних внутренних и внешних вооруженных разборок, Афганистан под предводительством талибов все еще пытается демонстрировать воинственность и обещает в возможной войне выступить на стороне Ирана.
Зуб на американцев талибы, безусловно, имеют, но как и чем, будучи сами в весьма плачевном положении, они могут помочь иранскому режиму, если США все же начнут войну с ним?
Ответить на этот непростой вопрос haqqin.az попытался директор Украинского центра исследований Ближнего Востока Игорь Семиволос.
«Разговоры афганцев о том, что они встанут на сторону Ирана в войне с США, - не более чем демонстрация намерений, которые практически неосуществимы», - не сомневается украинский аналитик.
Если США начнут военную операцию, афганцы отнюдь не бросятся защищать Иран с американским оружием, которое США оставили после вывода своих войск из Афганистана в 2021 году, считает он. К тому же о какой помощи может идти речь, если у афганцев с Ираном бесконечные конфликты из-за спорных территорий. Иран и Афганистан сами по себе завязли в затяжном конфликте по поводу распределения водных ресурсов реки Гильменд. Эта водная артерия как средство существования населения и сохранения экосистемы в регионе является жизненно важным источником воды для обеих сторон.
В январе 2021 года, напоминает Семиволос, вдоль ирано-афганской границы даже произошли вооруженные столкновения. Кабул и Тегеран обменялись тогда интенсивными ударами, в результате которых погибли и получили ранения военнослужащие обеих стран, что резко усилило и без того растущую между ними напряженность.
«А вообще история противостояния афганцев и иранцев начинается с ХIХ века, когда провинция Герат принадлежала Ирану. Британцы заставили иранцев отдать Герат Афганистану, и с тех пор между Тегераном и Кабулом стабильно негативные отношения», - отмечает аналитик.
Предположения, что афганцы могут воспользоваться случаем, то есть военным конфликтом соседей с США, чтобы захватить иранские территории, несостоятельны. Ведь «Талибан» связан и пока придерживается обязательством не предпринимать экспансии в соседние страны, которое он дал американцам. В принципе, талибы пока выполняют практически все условия подписанного 29 февраля 2020 года в Дохе мирного соглашения с США. Иначе может последовать жесткая реакция на несоблюдение договоренностей.
Фото - в затяжном конфликте по поводу распределения водных ресурсов реки Гильменд
Вместе с тем политолог отмечает, что у Ирана в конфронтации с США и Израилем нет союзников. В частности, на территории Афганистана уже нет иранского прокси - вооруженного формирования «Фатимиюн», куда начиная с 2011 года КСИР вербовал афганских мигрантов и беженцев на своей территории, а внутри Афганистана - местное население. Бригада «Фатимиюн» была развернута в Сирии в 2013 году и сражалась вместе с силами Асада сначала против поддерживаемой США сирийской оппозиции, а затем и с ИГИЛ.
«Сами талибы, мягко говоря, не любят шиитские силы, поэтому каких-то военизированных проиранских формирований в Афганистане уже не осталось», - подчеркивает Семиволос.
Комментируя угрозы Тегерана о региональной войне, если США все же решатся на удар по Ирану, эксперт высказывает мнение, что даже если КСИР обстреляет ракетами территории вокруг Персидского залива, т это не будет означать автоматическое включение в войну Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Иордании и Ирака, поскольку целью иранских ударов станут американские базы на территории этих государств.
«Как последний аргумент Тегеран может задействовать «Хезболлу», но после израильских авиаударов и военных операций, «Хезболла» в нынешнем виде отнюдь не выглядит успешным проектом. Иран сам себя загнал в стратегическое одиночество. Что говорить, если даже власти Исламской республики считают, что все страны вокруг ИРИ - недружественные и претендуют на часть иранских территорий. Сами же аятоллы все время пытаются осуществить экспансию в регион Персидского залива.
Вообще же каждый из игроков в этом регионе видит угрозу друг в друге. Поэтому Ближний Восток — это вечная история противостояния. Противостояния, которое не прекратится, даже если падет режим аятолл и в Иране придет к власти светское правительство. Неважно, будет ли в там монархия или демократическая республика - соперничество с арабскими соседями заложено в географии этого региона», - резюмирует политолог.
Коснувшись отношения официального Киева к событиям в Иране, Семиволос положительно оценил встречу в Мюнхене президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Ирана Реза Пехлеви. В Мюнхене, кроме Зеленского, в качестве главы правительства с Пехлеви встретился только израильский премьер Нетаньяху.
«С точки зрения разрушений, которые причинили Украине переданные иранцами России БПЛА «Шахед», у РФ нет второго такого близкого союзника, как ИРИ. Несколько запоздалая встреча с Пехлеви была положительно воспринята украинской общественностью. Это был прагматичный и эмоционально правильный шаг, потому что Пехлеви - враг нынешнего руководство Ирана. А с нынешней иранской властью у Киева точно никогда не будет хороших отношений. В Украине свержение режима аятолл однозначно воспримут как падение еще одного звена «оси зла», что стало бы серьезным ударом по России», - уверен он.
Вместе с тем украинский востоковед отметил, что до российского вторжения в Украину между Киевом и Тегераном наличествовала положительная динамика товарооборота. Хотя отношения между двумя странами несколько и подпортил сбитый иранцами в 2020 году украинский самолет, межправительственная ирано-украинская комиссия продолжала работать. Однако с 2022-го отношения Киева с Тегераном стали нулевыми», - констатировал Семиволос.
Что же касается весьма туманного будущего Ирана, то, по его мнению, в случае падения в результате американской военной операции теократического режима, там, скорей всего, установится конституционная монархия. «Это может стать общественным компромиссом: шах как символ страны представляет государство, а президент и парламент проводят внешнюю и внутреннею политику», - предполагает политолог.
Светский, дружественный Западу Иран, полагает украинский аналитик, может оказать заметное влияние на регион Южного Кавказа, «в большей мере на Азербайджан и Армению, в меньшей - на Грузию. Прежде всего усилится взаимодействие между Северным и Южным Азербайджаном, то есть границы станут более прозрачными».
С другой стороны, считает он, появление светского, прозападного Ирана требует построения новых отношений Баку и Еревана с Тегераном, потому что в какой-то мере теряется роль Азербайджана и Армении в качестве транспортного коридора на Запад. Ценность Зангезурского коридора, на взгляд политолога, заключается прежде всего в том, что его маршрут обходит территории как ИРИ, так и РФ.