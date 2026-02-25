Афганистан идет на помощь Ирану

На прошлой неделе представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сделал два громких заявления: первое - что Афганистан находится на грани войны с Пакистаном, а второе – что Кабул встанет на сторону Ирана в случае начала против него военных действий американцев. Первое в целом ожидаемо, так как в ночь с 21 на 22 февраля пакистанские ВВС атаковали семь лагерей группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее именовавшейся «Техрик-и-Талибан Пакистан») в афганских провинциях Нангархар, Пактика и Хост. И официальный Исламабад заявил, что авиаудары стали ответом на теракт этой террористической группировки в Баджауре и Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. В этом сообщении также указывается, что «Пакистан располагает неопровержимыми доказательствами того, что эти террористические акты (в Баджауре и Банну – ред.) были совершены хариджитами по приказу их лидеров и координаторов, базирующихся в Афганистане». Более того, министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предупредил, что его страна в случае необходимости без колебаний нанесет авиаудары и по Кабулу.

То есть отношения между афганцами и пакистанцами обострились до предела, по сути, война между ними уже идет и от взаимных локальных атак до полномасштабных военных действий осталось всего ничего. Казалось бы, в такой ситуации следовало бы озаботиться собственной обороноспособностью, но полуразрушенный после предыдущих многолетних внутренних и внешних вооруженных разборок, Афганистан под предводительством талибов все еще пытается демонстрировать воинственность и обещает в возможной войне выступить на стороне Ирана. Зуб на американцев талибы, безусловно, имеют, но как и чем, будучи сами в весьма плачевном положении, они могут помочь иранскому режиму, если США все же начнут войну с ним? Ответить на этот непростой вопрос haqqin.az попытался директор Украинского центра исследований Ближнего Востока Игорь Семиволос. «Разговоры афганцев о том, что они встанут на сторону Ирана в войне с США, - не более чем демонстрация намерений, которые практически неосуществимы», - не сомневается украинский аналитик.

Если США начнут военную операцию, афганцы отнюдь не бросятся защищать Иран с американским оружием, которое США оставили после вывода своих войск из Афганистана в 2021 году, считает он. К тому же о какой помощи может идти речь, если у афганцев с Ираном бесконечные конфликты из-за спорных территорий. Иран и Афганистан сами по себе завязли в затяжном конфликте по поводу распределения водных ресурсов реки Гильменд. Эта водная артерия как средство существования населения и сохранения экосистемы в регионе является жизненно важным источником воды для обеих сторон. В январе 2021 года, напоминает Семиволос, вдоль ирано-афганской границы даже произошли вооруженные столкновения. Кабул и Тегеран обменялись тогда интенсивными ударами, в результате которых погибли и получили ранения военнослужащие обеих стран, что резко усилило и без того растущую между ними напряженность. «А вообще история противостояния афганцев и иранцев начинается с ХIХ века, когда провинция Герат принадлежала Ирану. Британцы заставили иранцев отдать Герат Афганистану, и с тех пор между Тегераном и Кабулом стабильно негативные отношения», - отмечает аналитик. Предположения, что афганцы могут воспользоваться случаем, то есть военным конфликтом соседей с США, чтобы захватить иранские территории, несостоятельны. Ведь «Талибан» связан и пока придерживается обязательством не предпринимать экспансии в соседние страны, которое он дал американцам. В принципе, талибы пока выполняют практически все условия подписанного 29 февраля 2020 года в Дохе мирного соглашения с США. Иначе может последовать жесткая реакция на несоблюдение договоренностей. Фото - в затяжном конфликте по поводу распределения водных ресурсов реки Гильменд Вместе с тем политолог отмечает, что у Ирана в конфронтации с США и Израилем нет союзников. В частности, на территории Афганистана уже нет иранского прокси - вооруженного формирования «Фатимиюн», куда начиная с 2011 года КСИР вербовал афганских мигрантов и беженцев на своей территории, а внутри Афганистана - местное население. Бригада «Фатимиюн» была развернута в Сирии в 2013 году и сражалась вместе с силами Асада сначала против поддерживаемой США сирийской оппозиции, а затем и с ИГИЛ. «Сами талибы, мягко говоря, не любят шиитские силы, поэтому каких-то военизированных проиранских формирований в Афганистане уже не осталось», - подчеркивает Семиволос.

Комментируя угрозы Тегерана о региональной войне, если США все же решатся на удар по Ирану, эксперт высказывает мнение, что даже если КСИР обстреляет ракетами территории вокруг Персидского залива, т это не будет означать автоматическое включение в войну Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Иордании и Ирака, поскольку целью иранских ударов станут американские базы на территории этих государств. «Как последний аргумент Тегеран может задействовать «Хезболлу», но после израильских авиаударов и военных операций, «Хезболла» в нынешнем виде отнюдь не выглядит успешным проектом. Иран сам себя загнал в стратегическое одиночество. Что говорить, если даже власти Исламской республики считают, что все страны вокруг ИРИ - недружественные и претендуют на часть иранских территорий. Сами же аятоллы все время пытаются осуществить экспансию в регион Персидского залива. Вообще же каждый из игроков в этом регионе видит угрозу друг в друге. Поэтому Ближний Восток — это вечная история противостояния. Противостояния, которое не прекратится, даже если падет режим аятолл и в Иране придет к власти светское правительство. Неважно, будет ли в там монархия или демократическая республика - соперничество с арабскими соседями заложено в географии этого региона», - резюмирует политолог. Коснувшись отношения официального Киева к событиям в Иране, Семиволос положительно оценил встречу в Мюнхене президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Ирана Реза Пехлеви. В Мюнхене, кроме Зеленского, в качестве главы правительства с Пехлеви встретился только израильский премьер Нетаньяху. «С точки зрения разрушений, которые причинили Украине переданные иранцами России БПЛА «Шахед», у РФ нет второго такого близкого союзника, как ИРИ. Несколько запоздалая встреча с Пехлеви была положительно воспринята украинской общественностью. Это был прагматичный и эмоционально правильный шаг, потому что Пехлеви - враг нынешнего руководство Ирана. А с нынешней иранской властью у Киева точно никогда не будет хороших отношений. В Украине свержение режима аятолл однозначно воспримут как падение еще одного звена «оси зла», что стало бы серьезным ударом по России», - уверен он.