Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?

Довольно долго в политических кругах Анкары негласно обсуждается животрепещущий с точки зрения политической судьбы Турции вопрос, который на этой неделе наконец подтвердила правящая Партия справедливости и развития: ПСР собирается предложить парламенту страны принять решение о досрочных выборах. Такой шаг откроет Реджепу Тайипу Эрдогану путь к третьему президентскому сроку. Формально идея не нова: за последние два года главный советник президента по юридическим вопросам Мехмет Учум не раз намекал, что участие Эрдогана в выборах возможно именно при сценарии досрочного голосования. Haqqin.az еще в прошлом году со ссылкой на источники в Анкаре также писал, что выборы могут пройти раньше срока — в 2027 году. Но несколько дней назад заместитель председателя ПСР Мустафа Элиташ заявил, что досрочные выборы пройдут в ноябре 2027 года (хотя по графику они должны состояться в мае 2028-го), что фактически перевело разговоры в плоскость официальной политики. Затем и зампред ПСР по организационным вопросам Ахмед Бёйюкгюмюш в интервью 22 февраля подтвердил: цель — дать Эрдогану возможность вновь выдвинуться и победить.

«Для этого парламент должен принять решение о досрочных выборах 360 голосами. Мы как Народный альянс делаем все, чтобы это произошло», — подчеркнул он. После такого заявления стало ясно, что переходы депутатов из одной партии в другую, которые за последние недели происходят и в провластном, и в оппозиционном лагере, напрямую связаны с подготовкой к досрочным выборам. Согласно турецкой Конституции, Эрдоган сможет снова баллотироваться, только если парламент объявит внеочередные выборы 360 голосами. Но у ПСР 275 мандатов, ее союзника МНР (Партия националистического движения) – 47, то есть в сумме лишь 322 голоса. Даже если к ним присоединятся курдская суннитская партия Hüda par (4), демократы из DSP (1) и все восемь независимых депутатов, голосов все равно не хватит. Поэтому в рамках так называемой «Операции Возвращение домой» первой целью ПСР, как предполагают наблюдатели, станут депутаты, которые когда-то покинули правящую партию и создали политобъединения «Будущее» и DEVA. Сам термин «Возвращение домой» связан с Исой Месихом Шахином: он начинал карьеру в ПСР, затем вместе с Ахметом Давутоглу создал партию «Будущее», в 2023 году прошел в парламент по спискам Республиканской народной партии (РНП), а в начале 2026 года вернулся в ПСР.

До него был и другой пример - депутат Серап Языджы Озбудун, перешедшая из «Будущего» в ПСР. Стоит вспомнить смену партий и Куршадом Зорлу, экс-спикером консервативно-националистической İYİ, ныне заместителя председателя ПСР по тюркскому миру, и даже представителем республиканцев Хасаном Уфукой Чакыром. Все это показывает, насколько критичны недостающие голоса. Но политические аналитики между тем считают, что, помимо сложной работы по «переманиванию» депутатов, есть и другие варианты юридически открыть Эрдогану путь к выборам. Один из них связан с партией DEM, прокурдской политической силой и важным участником процесса «Турция без террора», инициированного правительством в последние два года. У DEM 56 депутатов: за недавние месяцы между правительством и партией налаживаются контакты по поводу возможных юридических изменений. Эксперты в Анкаре не исключают, что стороны могут договориться о косметических поправках в Конституцию — за исключением первых четырех статей, которые считаются неприкосновенными. Если такой сценарий реализуется, роль левой курдской партии в турецкой политике резко возрастет. Напомним, DEM сыграла ключевую роль в победе кемалистов в Стамбуле и Анкаре на выборах 2019 и 2024 годов, поддержав РНП.