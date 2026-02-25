USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке

Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
История нового союза Нетаньяху с лидером Индии Моди – это пример того, как личная химия двух лидеров превращается в фундамент одного из самых амбициозных стратегических партнерств XXI века.

Когда Нарендра Моди взошел на трибуну Кнессета под восторженные возгласы парламентариев, стало окончательно ясно: эпоха «дипломатической осторожности» в отношениях между Нью-Дели и Иерусалимом безвозвратно ушла в прошлое. Спикер Амир Охана, назвав Моди лидером «крупнейшей демократии мира», подчеркнул не просто размер индийского электората, а идеологическое родство, которое Биньямин Нетаньяху позже возвел в степень кровного родства, назвав гостя «больше чем другом — братом».

Однако за этими эмоциональными эпитетами скрывается холодный расчет и структурная перестройка всей системы безопасности в регионе, который Нетаньяху обозначил как зону противостояния с «джихадистской осью зла».

История нового союза Нетаньяху с лидером Индии Моди – это пример того, как личная химия двух лидеров превращается в фундамент одного из самых амбициозных стратегических партнерств XXI века

Демократии под осадой

Риторика Нетаньяху выглядит логичным продолжением доктрины выживания: два государства, возникшие на руинах британского колониализма почти одновременно, вынуждены защищать свою идентичность в окружении враждебных сил. Благодарность за поддержку Индии после 7 октября здесь воспринимается как признание того, что борьба с радикальным исламизмом - это общий фронт от Газы до Кашмира.

В то же время израильские либеральные аналитики задаются более глубоким вопросом: во что превращается «союз двух демократий»? Критики отмечают, что сближение происходит на фоне синхронного усиления правых настроений в обоих государствах. Моди и Нетаньяху — политики одного типа: харизматики, апеллирующие к национальному возрождению и жесткой руке в вопросах безопасности. Общая борьба с «теми, кто поклоняется смерти», создает удобную платформу для легитимизации жестких внутренних мер, которые в обеих столицах часто называют «защитой либеральных ценностей от радикального варварства».

Главный практический итог визита — радикальное расширение оборонного протокола. Это уже не просто покупка дронов Heron или ракетных систем Barak-8. Источники сообщают, что новый договор открывает Индии доступ к «святая святых» израильского ВПК — чувствительным алгоритмам искусственного интеллекта для систем целеуказания и квантовым методам шифрования связи.

Для Израиля это не только доход, но и стратегическое рассредоточение мощностей. Индийские производственные линии могут стать резервной базой для израильской оборонки в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Для Индии же это долгожданный «технологический лифт», позволяющий перешагнуть через десятилетия разработок.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности и квантовых технологий выводит альянс на уровень, сопоставимый с разведывательным партнерством «Пяти глаз». В мире, где киберпространство стало основным театром военных действий, Нью-Дели и Иерусалим создают общую цифровую крепость.

Новый договор открывает Индии доступ к «святая святых» израильского ВПК — чувствительным алгоритмам искусственного интеллекта для систем целеуказания и квантовым методам шифрования связи

Хайфа как ворота Индии в Европу

Обсуждение соглашения о свободной торговле (FTA) и участие индийских гигантов (таких как Adani Group, уже владеющей портом Хайфы) в израильской инфраструктуре - часть масштабного проекта IMEC (индийско-ближневосточно-европейского коридора).

В условиях нестабильности Суэцкого канала из-за действий хуситов наземный и морской путь через ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль в Европу становится для Моди вопросом экономической безопасности. Индийские инвестиции в израильские железные дороги и порты — «якорь», который удержит Нью-Дели в орбите израильских интересов, вне зависимости от того, кто будет сидеть в кресле премьера в Иерусалиме через пять лет.

Нельзя игнорировать и время визита. Израиль находится на пороге возможной конфронтации с Ираном. Приезд Моди в этот момент - тончайший ход индийской дипломатии. Иран, поддерживающий с Индией тесные экономические связи, оказывается в патовой ситуации: любая эскалация во время пребывания Моди в Иерусалиме была бы воспринята в Дели как личное оскорбление и угроза безопасности лидера.

Моди де-факто выступил в роли гаранта временной тишины, что дало Нетаньяху пространство для маневра и демонстрации силы. Это подчеркивает новую роль Индии как глобального арбитра, способного своим физическим присутствием корректировать военные планы в регионе.

В условиях нестабильности Суэцкого канала из-за действий хуситов наземный и морской путь через ОАЭ, Саудовскую Аравию и Израиль в Европу становится для Моди вопросом экономической безопасности

Симбиоз выживания

Подводя итог, мы видим рождение нового типа союза. Это не классический блок времен Холодной войны, а гибкое, технологически насыщенное партнерство двух государств, которые чувствуют себя «одинокими островами» в непредсказуемом мире.

Правые в Израиле видят в этом визите подтверждение того, что «земля обетованная» — незаменимый технологический центр силы. А либералы напомнят, что за блеском военных контрактов и объятиями «братьев» не должны потеряться вопросы прав человека и демократических сдержек. Но истина, как всегда, посередине: в тени большой войны Индия и Израиль выбрали друг друга не из симпатии, а из осознания того, что в «темные века» лучше входить с проверенным союзником, имеющим общие коды — и культурные, и программные.

Визит Нарендры Моди завершается, но его реальное влияние на геополитическую карту мира мы будем ощущать десятилетиями. Оборонный щит выкован, финансовые мосты наведены. Вопрос лишь в том, станет ли этот «непоколебимый союз» залогом мира или он лишь готовит обе страны к большой битве будущего…

