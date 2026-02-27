Сенсационный прорыв на переговорах США с Ираном. Война откладывается

За закрытыми дверями роскошных отелей на берегу Женевского озера, где десятилетиями решались судьбы глобальной безопасности, на этой неделе произошло нечто из ряда вон выходящее. То, что начиналось как очередной раунд взаимных упреков и холодного недоверия, к вечеру четверга трансформировалось в самый осязаемый дипломатический прорыв между Вашингтоном и Тегераном за последние годы.

От разочарования к «позитиву» Динамика третьего раунда непрямых переговоров напоминала политический триллер. Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, утро в Женеве началось в атмосфере глубокого скепсиса. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер — ключевая фигура в ближневосточной стратегии Трампа — выразили «разочарование» первыми заявлениями иранской стороны. Присутствие Джареда Кушнера в Женеве придавало переговорам особый вес. Кушнер, архитектор «Авраамовых соглашений», вероятно, рассматривает нормализацию отношений с Ираном как финальный элемент масштабной региональной сделки. В Вашингтоне ожидали от Тегерана немедленных и радикальных уступок в ответ на угрозу усиления санкционного давления. Однако к середине дня маятник качнулся в другую сторону. К вечеру высокопоставленные американские чиновники уже характеризовали итоги раунда как «позитивные». Этот резкий переход от пессимизма к конструктиву свидетельствует о том, что стороны нащупали «золотую середину» — некую формулу, которая позволяет обеим администрациям сохранить лицо перед своими внутренними оппонентами.

Персидская уловка Аракчи Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, ветеран «ядерной дипломатии», не скрывал серьезности момента. Выйдя к журналистам, он назвал нынешний раунд «одним из самых серьезных» в своей карьере. «Мы достигли серьезного прогресса. Мы начали обсуждать конкретные элементы будущего соглашения», — заявил Аракчи. Главным достижением Женевы стало решение перевести процесс в практическую плоскость. Уже в ближайший понедельник, 2 марта, технические команды обеих стран встретятся в Вене, в штаб-квартире МАГАТЭ. Задача экспертов — перевести политические лозунги на сухой язык графиков обогащения, протоколов инспекций и этапов снятия санкций. Тот факт, что следующий полноформатный раунд переговоров запланирован менее чем через неделю, подчеркивает лихорадочный темп, заданный Вашингтоном.

Красные линии Тегерана Несмотря на дипломатическую оттепель, Тегеран продолжает выстраивать «крепостные стены» вокруг своих ключевых интересов. Элиас Хазрати, возглавляющий информационный совет при иранском правительстве, внес необходимую ясность в позицию Исламской Республики. По словам Хазрати, Иран не намерен идти на капитуляцию. Обогащение продолжается: Тегеран намерен сохранять уровень обогащения урана в соответствии со своими «потребностями». Запрет на вывоз: Иран категорически отказывается вывозить ядерные материалы за пределы страны — пункт, на котором традиционно настаивают США для предотвращения быстрого прорыва к созданию бомбы. Сохранение объектов: Хазрати прямо опроверг слухи о возможной ликвидации ядерных центров, таких как Фордо. Однако за этой жесткой риторикой скрывается пространство для маневра. Тегеран официально подтвердил, что вариант «понижения уровня обогащения» остается на столе переговоров. Это и есть та самая разменная монета, которую Иран планирует обменять на полное снятие экономического эмбарго.