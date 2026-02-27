USD 1.7000
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»
Переговоры в Женеве: Иран заявил о «серьезном прогрессе», США — о «позитиве»

Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины

Джавад Шабири, автор haqqin.az
03:04

Пока дипломаты в Женеве обмениваются осторожными улыбками и говорят о «позитивном сдвиге», реальная битва за будущее иранской сделки перемещается в строгие залы штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. В этот понедельник, 2 марта, технические эксперты Ирана и США столкнутся с реальностью, которую невозможно скрыть за дипломатическими формулировками.

Источники в Вашингтоне и Вене указывают на то, что предстоящая встреча станет моментом истины для Рафаэля Гросси, главы МАГАТЭ, который в последние недели выполнял роль не просто инспектора, а реаниматора переговорного процесса.

Рафаэль Гросси, который лично присутствовал на последних этапах в Женеве, привезет в Вену крайне тревожное досье. Позиция агентства на 2 марта будет строиться вокруг трех критических узлов:

Что Гросси привезет в Вену?

«Проблема 400 килограммов»

МАГАТЭ до сих пор не может подтвердить местонахождение запасов урана, обогащенного до 60%. Для экспертов агентства это «красная линия». Без четкой верификации этих запасов любая политическая сделка в Женеве будет считаться Вашингтоном «пустой бумагой».

Доступ к «руинам»

После ударов в июне 2025 года Иран ограничил доступ инспекторов к объектам в Натанзе и Фордо. Гросси будет настаивать: технический прогресс невозможен, пока инспекторы не зафиксируют текущее состояние поврежденных центрифуг.

Немедленное разбавление (Down-blending)

Главный технический сценарий, который МАГАТЭ предложит в понедельник — это физическое превращение иранских запасов 60% урана в 20% или ниже прямо на месте под круглосуточным видеонаблюдением.

Главный технический сценарий, который МАГАТЭ предложит в понедельник — это физическое превращение иранских запасов 60% урана в 20%

Сценарии развития ситуации

Исходя из текущей диспозиции, можно прогнозироватт три сценария венского раунда

Сценарий первый: «Технический прорыв»

Иран соглашается на «формулу Гросси»: инспекторы получают доступ к объектам для оценки ущерба в обмен на временную приостановку санкций на экспорт нефтепродуктов. Это станет фундаментом для сделки, которую Трамп сможет объявить своей победой до 6 марта.

Сценарий второй: «Венский тупик»

Технические группы упираются в требование США о «полном демонтаже» объектов. Иран, следуя риторике Элиаса Хазрати,

отказывается даже обсуждать ликвидацию Фордо. Переговоры переходят в режим «бесконечного цикла», что резко повышает шансы на военную эскалацию.

«Промежуточный протокол»

Стороны подписывают краткое техническое обязательство о «заморозке на месте» (freeze-for-freeze) на 30 дней, чтобы дать время Кушнеру и Аракчи доработать политическую часть соглашения.

В понедельник в 10:00 в Борд-рум «C» Венского международного центра начнется игра с самыми высокими ставками

Вместо резюме

Для Белого дома встреча в Вене 2 марта станет “моментом истины”. Если технические специалисты МАГАТЭ не дадут «зеленый свет» по вопросу верификации запасов, администрация Трампа может расценить женевский прогресс как попытку Тегерана просто затянуть время перед истечением мартовского ультиматума.

«В Вене решат не то, хотят ли стороны мира, а то, возможен ли он физически», — отмечает высокопоставленный источник в Госдепартаменте.

В понедельник в 10:00 в Борд-рум «C» Венского международного центра начнется игра с самыми высокими ставками.

