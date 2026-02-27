Венский бал Трампа с Хаменеи: наступает момент истины

Пока дипломаты в Женеве обмениваются осторожными улыбками и говорят о «позитивном сдвиге», реальная битва за будущее иранской сделки перемещается в строгие залы штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. В этот понедельник, 2 марта, технические эксперты Ирана и США столкнутся с реальностью, которую невозможно скрыть за дипломатическими формулировками. Источники в Вашингтоне и Вене указывают на то, что предстоящая встреча станет моментом истины для Рафаэля Гросси, главы МАГАТЭ, который в последние недели выполнял роль не просто инспектора, а реаниматора переговорного процесса. Рафаэль Гросси, который лично присутствовал на последних этапах в Женеве, привезет в Вену крайне тревожное досье. Позиция агентства на 2 марта будет строиться вокруг трех критических узлов:

«Проблема 400 килограммов» МАГАТЭ до сих пор не может подтвердить местонахождение запасов урана, обогащенного до 60%. Для экспертов агентства это «красная линия». Без четкой верификации этих запасов любая политическая сделка в Женеве будет считаться Вашингтоном «пустой бумагой». Доступ к «руинам» После ударов в июне 2025 года Иран ограничил доступ инспекторов к объектам в Натанзе и Фордо. Гросси будет настаивать: технический прогресс невозможен, пока инспекторы не зафиксируют текущее состояние поврежденных центрифуг. Немедленное разбавление (Down-blending) Главный технический сценарий, который МАГАТЭ предложит в понедельник — это физическое превращение иранских запасов 60% урана в 20% или ниже прямо на месте под круглосуточным видеонаблюдением.

Сценарии развития ситуации Исходя из текущей диспозиции, можно прогнозироватт три сценария венского раунда Сценарий первый: «Технический прорыв» Иран соглашается на «формулу Гросси»: инспекторы получают доступ к объектам для оценки ущерба в обмен на временную приостановку санкций на экспорт нефтепродуктов. Это станет фундаментом для сделки, которую Трамп сможет объявить своей победой до 6 марта. Сценарий второй: «Венский тупик» Технические группы упираются в требование США о «полном демонтаже» объектов. Иран, следуя риторике Элиаса Хазрати, отказывается даже обсуждать ликвидацию Фордо. Переговоры переходят в режим «бесконечного цикла», что резко повышает шансы на военную эскалацию. «Промежуточный протокол» Стороны подписывают краткое техническое обязательство о «заморозке на месте» (freeze-for-freeze) на 30 дней, чтобы дать время Кушнеру и Аракчи доработать политическую часть соглашения.