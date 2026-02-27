Война, которая сожжет весь Восток

Haqqin.az неоднократно писал о страшных последствиях исторического сюрприза британской линии Дюранда - неразмеченной 2640-километровой призрачной границе в угоду расширения Британской Индии, сегодня разделяющей Пакистан и Афганистан. А именно на этой линии десятилетиями тлел огонь взаимных обид. Но в последние 48 часов огонь обиды превратился в полномасштабный региональный пожар. После серии массированных авиаударов Исламабада по Кабулу и Кандагару и ответного наступления талибов на пограничные посты министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф произнес слова, которые мир надеялся не услышать: «Мы находимся в состоянии открытой войны».

От споров до «Гнева истины» События этой недели развивались с пугающей быстротой. Начавшись 22 февраля как «точечная операция» пакистанских ВВС против баз группировки «Техрик-е-Талибан-Пакистан» (ТТП) в провинциях Хост и Пактика, конфликт мгновенно вышел из-под контроля. В четверг, 26 февраля, Кабул предпринял то, что было впоследствии объявлено «актом возмездия за суверенитет», атаковав пакистанские пограничные позиции. По заявлениям официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, афганским силам удалось захватить 19 пакистанских постов. Исламабад ответил операцией «Газаб-лиль-Хак» («Праведный гнев»), впервые за многие годы нанеся удары по штабам регулярных бригад Талибана в самом сердце Кабула. То, что мы наблюдаем, — это окончательный крах многолетней стратегии Пакистана. Десятилетиями Исламабад поддерживал «Талибан», видя в нем инструмент обеспечения своей «стратегической глубины». Однако, вернувшись к власти в 2021 году, талибы отказались от унизительного статуса марионеточного вассала.

Исламабад утверждает, что Афганистан стал безопасным убежищем для пакистанского «Талибана», боевики которого только за последний месяц убили сотни пакистанских силовиков. Кабул это отрицает, называя прокси-«Талибан» «внутренней проблемой Пакистана». К тому же между государствами существуют очевидные противоречия, вылившиеся в пограничный спор. «Талибан» никогда официально не признавал линию Дюранда, справедливо считая её британским колониальным пережитком. Каждая попытка Пакистана достроить пограничный забор завершалась ожесточенными перестрелками. Еще один немаловажный фактор, усугубивший конфликт между двумя странами. Пакистан, находясь в тяжелейшем экономическом кризисе, начал массовую депортацию афганских беженцев (более 1,5 млн человек), что Кабул воспринял как «нож в спину».

Большая игра 2.0 Для администрации Дональда Трампа, занятой внутренними реформами и иранским досье, этот конфликт стал неожиданным вызовом. Вашингтон оказался в парадоксальной ситуации: Пакистан, формальный союзник вне НАТО, наносит удары по Афганистану, который США покинули пять лет назад, оставив там горы оружия, теперь используемого талибами. А в свою очередь союзник США и стратегический противник Пакистана - Индия - пристально следит за тем, как пакистанская армия, истощенная внутренним кризисом, втягивается в войну на два фронта. В ужасе от региональной дестабилизации, в первую очередь Пекин, вложивший миллиарды в Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC). Если война перекроет торговые пути, геополитические амбиции Китая в регионе будут похоронены. Вспыхнувшая война несет в себе и большой риск дестабилизации на годы вперед, открытая война между двумя исламскими режимами создает вакуум, который мгновенно заполнит третья сила, выжидающая свой час – преследуемый Афганистаном «ИГИЛ-Хорасан» использует хаос для вербовки разочарованных бойцов с обеих сторон.

Оба останутся под обломками войны В настоящий момент конфликт не перерастет в танковые сражения на равнинах, но грозит превратиться в бесконечную серию авиаударов и диверсий, что безусловно обусловит коллапс всей торговой жизни через переходы Торкхам и Чаман и окончательно разрушит экономику Афганистана, вызвав новый гуманитарный кризис мирового масштаба. Могут ли международные посредники остановить кровопролитие? Переформатирование регионального порядка вывело в авангард Китай и Катар (Запад, безусловно, вне игры, в первую очередь с точки зрения влияния на правительство Талибана). Пекин с Дохой, конечно, пытаются вмешаться, предложив Исламабаду финансовую помощь в обмен на прекращение огня, а Кабулу — признание режима в обмен на выдачу лидеров пакистанского Талибана. Однако уровень личной вражды между генералами в Равалпинди и муллами в Кандагаре делает этот путь крайне сложным и мало прогнозируемым. Затяжная война Пакистана с Афганистаном может вызвать внутриполитический взрыв в самом Исламабаде. Война с Кабулом крайне непопулярна среди пуштунского населения самого Пакистана. Продолжение ударов может спровоцировать восстание в провинции Хайбер-Пахтунхва, что приведет к непредсказуемым политическим последствиям.