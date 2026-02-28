Пока Афганистан воевал с Пакистаном проснулся и ИГИЛ-Х

Пока регулярные армии Исламабада и Кабула ведут позиционные бои в тени Хайберского прохода, стратегическое внимание экспертного сообщества смещается к гораздо более непредсказуемому игроку. Да, конечно же, речь идет об оставшемся «в живых» наиболее эффективном крыле ИГИЛ – «Вилаяте Хорасан» (ИГИЛ-Х). Для этой группировки нынешняя эскалация между Пакистаном и движением «Талибан» - это не просто региональный кризис, а выпавший с небес неожиданный шанс, возможность для переформатирования всего исламистского ландшафта в Центральной Азии. На текущий час ситуация характеризуется патовым состоянием. Пакистан, обладающий техническим превосходством, использует авиацию и дроны для ударов по логистическим узлам в провинциях Хост и Кунар. «Талибан», в свою очередь, демонстрирует высокую мобильность на земле, атакуя пограничные посты. Однако главная опасность кроется в том, что обе стороны тратят ресурсы, необходимые для сдерживания внутренних угроз.

Критическим фактором, который может изменить баланс сил, является возможная инфильтрация в регион ветеранов ИГИЛ из ближневосточного театра. Существует весомая гипотеза, что хаос, сопровождавший недавние попытки транспортировки тысяч заключенных из тюрем северной Сирии (таких как Аль-Хол) в Ирак, позволил значительным группам боевиков исчезнуть из поля зрения спецслужб. Хотя прямых доказательств массового прибытия этих групп в Афганистан на данный момент нет, логистика «черных маршрутов» через Ирак и Иран делает сценарий их появление на пакистано-афганской границе вполне вероятным. Если эта гипотеза верна, то ИГИЛ-Х может получить не просто пополнение, а закаленный в боях командный состав. Присоединение таких «ветеранов» к «Хорасану» в разгар войны между Кабулом и Исламабадом позволит группировке наносить удары в тыл обеим сторонам, используя тактику, отработанную в Сирии и Ираке. Для западных и региональных разведслужб вышеприведенный сценарий выглядит тревожно. ИГИЛ-Х придерживается стратегии ускорения хаоса, основанной на вербовке разочарованных в традиционных исламистских движениях. А поражения или жесткие удары пакистанцев по пуштунским деревням могут так подтолкнуть радикальное крыло «Талибана» к переходу под знамена ИГИЛ, что ни Кабулу, ни Исламабаду мало не покажется.

Наиболее угрожающе выглядит ситуация для «Талибана», которому в последние годы, особенно после жестких зачисток в Нангархаре и Кунаре, удалось выдавить «хорасановцев» в высокогорные районы Гиндукуша, подавить большинство тайных ячеек и подорвать влияние среди населения страны. Стягивание талибами сил к границе оголяет внутренние районы, создавая идеальные условия для формирования новых анклавов ИГИЛ. В то время как талибы рапортуют о «полной победе» над ИГИЛ-Хорасан, реальность выглядит гораздо сложнее и опаснее. Группировка никуда не исчезла, она ушла не только в горы, но и в подполье (в первую очередь, в Кабуле и Мазари-Шарифе) и трансформировалась. Атаки “хорасановцев” в начале 2026 года на дипломатические объекты и коммерческие центры (включая нападение на китайские предприятия месяц тому назад) доказывают, что их агентурная сеть и подполье в городах остаются довольно активной. К тому же, в прошлом году ИГИЛ-Х перешел на новую тактику, активно вербуя бывших талибов-радикалов, которые считают нынешнюю политику Кабула (попытки договориться с ведущими сверхдержавами) «слишком мягкой, компромиссной и порой продажной». Эксперты по безопасности в регионе видят другую картину: группировка перешла от попыток удержания территорий к стратегии «невидимого присутствия» в Афганистане и глубокого внедрения в Пакистан.