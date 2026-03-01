USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

А как же Али Реза Арафи?

Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
15:22

Итак, временно исполняющим обязанности лидера Ирана назначен Али Реза Арафи. Какой-то период именно он будет исполнять обязанности верховного лидера. Об этом сообщает иранское государственное агентство ISNA.

Экспертное сообщество и ведущие иранисты в регионе рассматривают Арафи и упомянутого в предыдущей аналитической выкладке haqqin.az Хосейни-Бушери как две стороны одной медали, но с разным функциональными качествами.

Если Хосейни-Бушери — это «хранитель традиций» и компромиссная фигура в политической элите и среди духовенства, то Али Реза Арафи — это «технократ в тюрбане», олицетворяющий модернизацию жесткой линии теократического режима.

Для западных аналитиков Арафи всегда был интересен тем, что умудрялся сочетать крайний консерватизм с современными методами управления. В контексте иранского дискурса Арафи – лидер умеренного просветительского течения

Али Реза Арафи занимает посты, которые делают его административно сильнее многих аятолл. Он возглавляет все иранские семинарии (Хаузе). Это означает, что тысячи молодых священнослужителей по всей стране вышли из его кузницы, что для системы, опирающейся на идеологическую вертикаль, является колоссальным ресурсом.

Арафи долгое время возглавлял и Международный университет «Аль-Мустафа». Который в ипостаси ключевого инструмента выполнял роль soft power (мягкой силы) в механизме осуществления экспорта революции. «Аль-Мустафа» – мозговой центр Корпуса стражей исламской революции.

Но при этом для западных аналитиков Арафи всегда был интересен тем, что умудрялся сочетать крайний консерватизм с современными методами управления. В контексте иранского дискурса Арафи – лидер умеренного просветительского течения с пониманием вызовов современной цифровой эпохи, ИИ и новых методов госуправления. С точки зрения сторонников синергии сефевидско-шиитского наследия с современными иноформационно-технологическими вызовами, Арафи - идеальный менеджер модернистской теократии.

В иранских Telegram-каналах (таких как Saham News и в каналах, близких к спецслужбам) тиражировалась версия, что Али Хаменеи доверял Арафи больше, чем кому-либо другому из высшего духовенства.

Если режим почувствует угрозу над иранской теократией и сделает выбор в пользу прежней доктрины «перманентной шиитской революции», ставка будет сделана на Арафи

Если Хосейни-Бушери позиционирует в образе мягкого и компромиссного политика, то Арафи, будучи рьяным адептом концепции Хомейни, жаждет держать страну в ежовых руковицах. К тому же Арафи - человек действия. И в этом плане тоже может выступить в дуэте с  Моджтабой Хаменеи.

Многие иранские эксперты убеждены, что в Совете экспертов борьба развернется именно между этими двумя потенциальными преемниками.

Сценарий прихода к власти Бушери предполагает тихий и безболезненный транзит с последующей трансформацией власти в иранское Политбюро с акцентом на идеологическую доминанту Кума.

Сценарий передачи власти Арафи же означает агрессивное продолжение курса Хаменеи с упором на технологическое противостояние Западу.

Сами иранцы в соцсетях часто шутят, что если Бушери - это «сонное царство», то Арафи символизирует «цифровую диктатуру». Арафи опасаются больше, потому что он умнее и энергичнее многих своих коллег по Совету экспертов.

Если режим почувствует угрозу над иранской теократией и сделает выбор в пользу прежней доктрины «перманентной шиитской революции», ставка будет сделана на Арафи. Если же будет поставлена цель реформирования системы и как минимум сохранения статус-кво, выбор падет на «умеренного консерватора» Хосейни-Бушери…

