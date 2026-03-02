Иран, получай за Украину!

В эти драматичные дни нет развлечения лучше, чем смотреть и читать комментарии скрытых, латентных, сторонников кровавого режима мулл. Речь не о его явных приверженцах, каковых среди представителей других конфессий не так уж много, в данном случае интерес представляет категория, которую условно можно назвать «иранский режим неприемлем, но...» Такие, представьте, обнаруживаются в любой стране, с любой религией, с любым политическим строем. Как правило, они не решались открыто заявить, что считают оправданным массовый расстрел активной молодежи ради сохранения власти в том же Иране, зато сейчас принялись акцентировать внимание на международном праве и гибели мирного населения во время бомбежек.

Как и «Дети Арбата» Очень уж такие «сочувствующие» напоминают российских сталинистов в эпоху перестройки, которые тоже робели признаваться в немодной тогда политической ориентации и искали самые разные поводы, чтобы отстоять своего кумира, не защищая его при этом напрямую. В тот период в СССР был очень популярен роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», посвященный сталинским репрессиям. Скажу честно: книжку эту не читал, но ажиотаж вокруг нее помню хорошо. И не забыл, как сталинисты пытались ее очернить. Открыто выступать в поддержку генералиссимуса тогда было делом постыдным, и поэтому они придумали обходной путь - апеллировать к художественным достоинствам романа. Мол, «мы не защищаем Сталина, Боже упаси, просто книга сама по себе, с литературной точки зрения слабенькая». Так было намного лучше - получалось, что они не отсталые, недалекие ретрограды-сталинисты, а лишь интеллектуалы-эстеты и ценители изящного слога, не приемлющие дурновкусие... Примерно так же выглядят во всем мире сегодня, спустя почти 40 лет, их последователи - подспудные сторонники кровавых диктатур, американо- и израилененавистники - «мы, конечно, не за режим мулл, о чем речь, но мы против нарушения международного права, против войны и против жертв среди мирного населения». При этом за мир во всем мире ратует публика, которая как минимум молчит, а как максимум поддерживает войну России против Украины, которая, в отличие от атаки на Иран, не была ничем спровоцирована. Украинцы не финансировали какие бы то ни было вооруженные формирования и террористов, не говорили, что Россию надо уничтожить, да и в целом не создавали никаких проблем никому, кроме самих себя.

Трамп всего лишь коронер В отличие от Ирана, украинцы все эти годы занимались политическими дрязгами и раздербаниванием собственной экономики и ВПК. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но и вреда никому за пределами собственной страны это никому не приносило. И вот теперь люди, которым было наплевать на четырехлетнее масштабное кровопролитие, вдруг озаботились международным правом и гуманизмом. Правом, которого уже давно нет и которое Трамп сейчас даже не добивает, а просто юридически оформляет факт его кончины. Он не убийца уходящей системы международных отношений - он всего лишь коронер: пришел, проверил пульс, зафиксировал его отсутствие и пошел себе дальше. Международное право - как футбол: игра в две стороны. Правила соблюдают все и играют на равных, в обе стороны. Если же хоть один футболист на поле начинает боксировать, законы умирают и приходит беспредел. И ничего не получится, если кто-то один захочет нарушить международные правила игры, а все остальные при этом почему-то обязаны их соблюдать. Дураков нет! Вы ставите своей целью уничтожение другой страны, тратите миллиарды на создание новейшего оружия и вооруженных формирований, которые мешают жить всем - как своим, так и чужим... Вы гадите везде, куда дотянетесь, везде, где вы, - кровь, разрушения и хаос, на что расходуете миллиарды, которые отбираете у своего же народа, стремительно сползающегося в нищету. Что ж, это ваш выбор, но когда завтра кто-то вознамерится говорить с вами на вашем же языке, вдруг вспоминаете о международном праве… «Как же так? Мы же суверенное государство - нам гадить на других можно, а вам ни-ни, даже не думайте». А вот и нет - в день, когда вы отменили право, вы создали реальность, в которой когда-то нападут и на вас. Так что не обижайтесь. Получите и распишитесь…

Что это вы всё про Ливию да про Афганистан? Следующим после международного права аргументом защитников муллократии является перечень стран: «А как же Афганистан, Ирак, Сербия, Ливия, Сирия?.. Что им принесло вооруженное вмешательство США, да и какое американцы имели право?» Следует отметить, что этот аргумент, пожалуй, самый распространенный после бессмертного «девять лет бомбили Донбасс…», но в нем как в зеркале отражается характерная черта всех скрытых сторонников кровавых деспотий - склонность к поверхностным выводам и отсутствие конкретных знаний по каким-либо политологическим вопросам. Ну показали по телику пострадавшие страны, и хватит - к чему лишняя информация. И не понимают они, что помещают в один список обстоятельства, которые не имеют между собой ничего общего. Скажем, США напали на Афганистан потому, что именно на его территории обосновалась группировка, убившая более чем три тысячи американцев 11 сентября, так что не только Штаты, но любая другая страна, получив такой вызов, тоже непременно постаралась бы решить его силой. А Сербия – это внутренняя, практически гражданская война, узел, который было невозможно развязать, и пришлось его разрубить. В Ливии же операция по свержению власти происходила практически без американцев, а одной из главных фигур был лучший друг России Сильвио Берлускони. Что же до Сирии, то там Башар Асад десять лет терзал страну исключительно благодаря русским и иранцам. Ирак - да, классическая ошибка любой империи, которой кажется, что умнее и сильнее нее никого нет... Так что же общего между этими конфликтами, которые пропагандисты практически уравняли? Вопрос риторический - ничего общего у них нет, в том числе и в плане внешнего вмешательства...

Подобное сравнение тем более нелепо, когда есть Украина: вспоминать об Ираке и Афганистане, когда в самом центре Европы, на кадрах многочисленных видеокамер и смартфонов, которые наблюдает весь мир, пятый год идет война, по жестокости и разрушительности давно затмившая все самые тяжелые случаи западного вмешательства. И, кстати, что это вы всё про Ливию да про Афганистан? А почему бы не вспомнить про Южную Корею, Германию, Польшу, Турцию, Таиланд и другие самые разные страны, которые объединяет одно - западная модель управления, по крайней мере, в экономике. Про них забыли, а зря... Ну и, конечно, гуманизм. Куда же без него… Фарисейство в высшем его проявлении, крокодильи слезы людоедов и их паствы... А ведь в демонстрантов стреляли преднамеренно! Символ этой новой формации гуманизма – Лавров, с грустно-озабоченной миной сокрушающийся по поводу жертв среди мирного населения. Ай-ай-ай, ну как же так можно, там же люди гибнут! Любимая тема всех закулисных сторонников иранской деспотии - дети, погибшие от американской ракеты... При этом им совершенно наплевать на тысячи жертв режима, которых хладнокровно и прицельно убивали на улицах иранских городов в январе - большинство из них были если не дети, то уж точно молодые люди, которым еще жить и жить. Как насчет того, чтобы вспомнить их тоже?