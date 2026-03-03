Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток

На исходе третьих суток операции против режима муллократии в Иране, которую в Пентагоне называют «Эпической яростью», контуры региона, каким мы его знали последние сорок лет, окончательно стерты. Прямое столкновение коалиции США и Израиля с Исламской Республикой Иран перешло из стадии точечных ударов в фазу тотальной дестабилизации регионального порядка. Наиболее главным событием первых 48 часов стало подтвержденное уничтожение ключевого командного центра в Тегеране. Иранские государственные СМИ, после двенадцати часов молчания, официально признали гибель Верховного правителя Али Хаменеи. Более того, как признался глава военной разведки Израиля Шломи Биндер, ЦАХАЛ за 40 секунд уничтожил 40 руководителей, стоявших во главе вертикали исламского режима. “Мы их достанем из-под земли”, - в угрожающем духе заключил глава спецслужбы, который, как выяснилось позже, длительное время наблюдал за своими будущими жертвами словно на собственной ладони. Оставалось прихлопнуть в ладоши. Что не преминул сделать Биндер.

Для Тегерана это не просто потеря лидера, а крах организационно-идеологической вертикали. В то время как в столице объявлен траур, в провинциях Систан и Белуджистан, а также в курдских районах, по сообщениям правозащитных групп, начались стихийные празднования, быстро переросшие в столкновения с остатками репрессивно-казарменной организации «Басидж». А в это время американская и израильская военная авиация, установившая полный контроль над иранским небом, добивает последние остатки репрессивного “Басиджа”. Хаменеи остался под завалами собственной резиденции. Сравняли с лицом земли и дом нового Папы Тегеранского – аятоллы Арафи. Хотя израильские СМИ поспешили сообщить о гибели нового верховного арбитра, однако иранцы все еще не обнаружили останки Арафи. А в это время либеральный президент-реформист Пезешкиан вместе с соратниками припеваючи разгуливает по разрушенным улицам Тегерана, отыскивая уцелевшие госучреждения. Израильская разведка его не трогает. Точнее, не замечает в собственной ладошке. Значит, нужен Пезешкиан в новой постоккупационной конфигурации. Таким образом, шиитский режим, десятилетиями выстраивавший систему выживания, впервые за сорок лет остался без верховного правителя в кульминационный момент решающей схватки с “Большим Сатаной” и “Маленьким Дьяволом”.

Военные итоги трех дней демонстрируют подавляющее превосходство американо-израильской коалиции в воздухе, омраченное, однако, фатальными сбоями в координации с арабскими сателлитами. Коалиция отчиталась об уничтожении примерно 50% мобильных ракетных установок Ирана и почти полной деградации его интегрированной системы ПВО. Тем не менее, Пентагон подтвердил потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle. По иронии судьбы, самолеты были сбиты не иранскими ракетами, а комплексами ПВО Кувейта в результате трагической ошибки идентификации в переполненном небе Залива. ВМС США подтвердили уничтожение 9 иранских боевых кораблей. Ормузский пролив превратился в «серую зону». Хотя официального закрытия не последовало, коммерческий трафик упал на 70% из-за минной угрозы и атак дронов-камикадзе. Несмотря на потерю управления, разрозненные части КСИР выпустили по Израилю и базам США более 350 ракет. Большинство перехвачено, но зафиксированы попадания в жилые кварталы в пригородах Тель-Авива и на территории британской базы на Кипре.

Вопреки апокалиптическим прогнозам о «нефти по 200 долларов», мировая экономика демонстрирует холодную выдержку. «Рынок уже заложил риск большой войны в цены последних месяцев», - отмечает ведущий аналитик Goldman Sachs. На утро 3 марта нефть марки Brent торгуется в районе $78–79. Трейдеры полагаются на стратегические резервы США и обещания Трампа «залить рынок дешевой энергией». Однако реальный удар нанесен по логистике: десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах Дубая и Дохи, которые стали целями иранских «прокси-ударов». Конфликт мгновенно кристаллизовал позиции мировых столиц. Администрация Трампа и госсекретарь Марко Рубио настаивают на «максимальном результате», намекая, что остановка операции возможна только после полной капитуляции нового руководства Ирана.