USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток

наша аналитика
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
04:29 769

На исходе третьих суток операции против режима муллократии в Иране, которую в Пентагоне называют «Эпической яростью», контуры региона, каким мы его знали последние сорок лет, окончательно стерты. Прямое столкновение коалиции США и Израиля с Исламской Республикой Иран перешло из стадии точечных ударов в фазу тотальной дестабилизации регионального порядка.

Наиболее главным событием первых 48 часов стало подтвержденное уничтожение ключевого командного центра в Тегеране. Иранские государственные СМИ, после двенадцати часов молчания, официально признали гибель Верховного правителя Али Хаменеи.

Более того, как признался глава военной разведки Израиля Шломи Биндер, ЦАХАЛ за 40 секунд уничтожил 40 руководителей, стоявших во главе вертикали исламского режима. “Мы их достанем из-под земли”, - в угрожающем духе заключил глава спецслужбы, который, как выяснилось позже, длительное время наблюдал за своими будущими жертвами словно на собственной ладони. Оставалось прихлопнуть в ладоши. Что не преминул сделать Биндер.

Иранская вертикаль на ладони Шломи Биндера

Для Тегерана это не просто потеря лидера, а крах организационно-идеологической вертикали. В то время как в столице объявлен траур, в провинциях Систан и Белуджистан, а также в курдских районах, по сообщениям правозащитных групп, начались стихийные празднования, быстро переросшие в столкновения с остатками репрессивно-казарменной организации «Басидж». А в это время американская и израильская военная авиация, установившая полный контроль над иранским небом, добивает последние остатки репрессивного “Басиджа”.

Хаменеи остался под завалами собственной резиденции. Сравняли с лицом земли и дом нового Папы Тегеранского – аятоллы Арафи. Хотя израильские СМИ поспешили сообщить о гибели нового верховного арбитра, однако иранцы все еще не обнаружили останки Арафи. А в это время либеральный президент-реформист Пезешкиан вместе с соратниками припеваючи разгуливает по разрушенным улицам Тегерана, отыскивая уцелевшие госучреждения. Израильская разведка его не трогает. Точнее, не замечает в собственной ладошке. Значит, нужен Пезешкиан в новой постоккупационной конфигурации.

Таким образом, шиитский режим, десятилетиями выстраивавший систему выживания, впервые за сорок лет остался без верховного правителя в кульминационный момент решающей схватки с “Большим Сатаной” и “Маленьким Дьяволом”.

Пезешкиана не прихлопнули в ладони, значит нужен

Военные итоги трех дней демонстрируют подавляющее превосходство американо-израильской коалиции в воздухе, омраченное, однако, фатальными сбоями в координации с арабскими сателлитами.

Коалиция отчиталась об уничтожении примерно 50% мобильных ракетных установок Ирана и почти полной деградации его интегрированной системы ПВО. Тем не менее, Пентагон подтвердил потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle. По иронии судьбы, самолеты были сбиты не иранскими ракетами, а комплексами ПВО Кувейта в результате трагической ошибки идентификации в переполненном небе Залива.

ВМС США подтвердили уничтожение 9 иранских боевых кораблей. Ормузский пролив превратился в «серую зону». Хотя официального закрытия не последовало, коммерческий трафик упал на 70% из-за минной угрозы и атак дронов-камикадзе.

Несмотря на потерю управления, разрозненные части КСИР выпустили по Израилю и базам США более 350 ракет. Большинство перехвачено, но зафиксированы попадания в жилые кварталы в пригородах Тель-Авива и на территории британской базы на Кипре.

Коалиция отчиталась об уничтожении примерно 50% мобильных ракетных установок Ирана и почти полной деградации его интегрированной системы ПВО

Вопреки апокалиптическим прогнозам о «нефти по 200 долларов», мировая экономика демонстрирует холодную выдержку. «Рынок уже заложил риск большой войны в цены последних месяцев», - отмечает ведущий аналитик Goldman Sachs.

На утро 3 марта нефть марки Brent торгуется в районе $78–79. Трейдеры полагаются на стратегические резервы США и обещания Трампа «залить рынок дешевой энергией». Однако реальный удар нанесен по логистике: десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах Дубая и Дохи, которые стали целями иранских «прокси-ударов».

Конфликт мгновенно кристаллизовал позиции мировых столиц. Администрация Трампа и госсекретарь Марко Рубио настаивают на «максимальном результате», намекая, что остановка операции возможна только после полной капитуляции нового руководства Ирана.

Путин и Си пассивно сопротивляются

Пекин и Москва выступили с резким осуждением, однако эксперты отмечают их пассивное сопротивление. Потеря Хаменеи лишила их главного партнера в регионе, заставив заняться переоценкой рисков.

Арабский мир, в частности Кувейт, ОАЭ и Бахрейн оказались «между молотом и наковальней», получая ракетные удары за размещение американских баз на своей территории.

К утру 3 марта война вошла в стадию инерции. Иран обезглавлен, но его военная машина продолжает стрелять «на автомате». Главный вопрос недели: решится ли коалиция на наземную фазу или ограничится дистанционным разрушением инфраструктуры, ожидая, что аморфный внутренний протест довершит падение режима.

Ближний Восток, каким мы его знали, перестал существовать 28 февраля. То, что возникнет на его месте, сейчас решается в дыму над Тегераном.

Читайте по теме

Иран, получай за Украину! главная тема; все еще актуально
2 мартa 2026, 14:41 7269
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
2 мартa 2026, 03:35 9913
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
2 мартa 2026, 01:41 9427
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 770
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 12757
Атака на посольство США в Саудовской Аравии
Атака на посольство США в Саудовской Аравии видео; обновлено 05:15
05:15 1492
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 1526
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3144
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3161
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 799
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2093
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3399
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3924
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9675

ЭТО ВАЖНО

Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 770
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 12757
Атака на посольство США в Саудовской Аравии
Атака на посольство США в Саудовской Аравии видео; обновлено 05:15
05:15 1492
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 1526
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 3144
США показали в бою против Ирана новую ракету
США показали в бою против Ирана новую ракету
2 мартa 2026, 23:45 3161
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
Рубио: Иран представлял угрозу, операция США была неизбежной
01:20 799
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем
США: Флот Ирана уничтожили, а небо контролируем новость дополнена
01:35 2093
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана
Бомбардировщики B‑1 атаковали ракетные базы Ирана добавлено видео; новость дополнена
2 мартa 2026, 22:04 3399
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
Зеленский готов послать специалистов на Ближний Восток, но при одном условии
2 мартa 2026, 21:42 3924
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно
Война может продлиться, а кто управляет Ираном, неизвестно из заявлений Трампа; обновлено 21:27
2 мартa 2026, 21:27 9675
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться