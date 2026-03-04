Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?

Когда дым от высокоточных ударов США и Израиля окутал руины правительственного квартала Пастер, мир замер в ожидании политического вакуума. И среди этого дыма министр войны США Пит Хегсет буквально выступил с сенсационным заявлением: «Высшее руководство Ирана мертво. Так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, мертв, пропал без вести или находится в бункерах. Генералы, офицеры среднего звена и рядовые не могут общаться или разговаривать». Таким образом, судя по заявлению министра обороны супердержавы (вряд ли, кто-то возьмет на себя смелость обвинить Хегсета в недостатке информации или намеренном дезинформировании мировой общественности) высшее руководство Ирана обезглавлено, Совет экспертов парализован, а каналы связи между генералами перерезаны.

Однако спустя считанные часы после гибели Али Хаменеи из этого хаоса возникла фигура, чье имя десятилетиями произносилось лишь шепотом. Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного Рахбара, официально объявлен новым Верховным правителем. Информацию растиражировали компетентные западные СМИ, в чьем профессионализме мы ни в коей мере не можем сомневаться. Западный журналист не обнародует информацию, не убедившись в ее достоверности. Испытано не годами, а десятилетиями профессиональной деятельности… Хотя, Иран все еще не подтверждает, во всяком случае, на официальном уровне узаконенное престолонаследие. И здесь возникает закономерный вопрос: в условиях объявленного «паралича» власти, кто и как нажал на рычаги этой легитимации? И как сенсационная информация, обнародованная Хегсетом коррелирует с информационной бомбой западных СМИ об избрании Моджтабы новым правителем Ирана? Голосование под прицелом По данным источников западных СМИ внутри иранской власти, фактическое избрание Моджтабы произошло не в величественных залах Совета экспертов в Гуме, и даже не в полусвятом для шиитов Мешхеде, которые, по сообщениям, подверглись ударам, а в защищенных командных пунктах под Тегераном. Согласно тем же источникам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) стал главным «выборщиком». В условиях прерванной связи между гражданскими чиновниками, именно военная верхушка КСИР обеспечила явку оставшихся в живых членов Совета экспертов — либо физически, либо через защищенные военные каналы. Как сообщают аналитики, в Иране давно существовал «план непрерывности власти» на случай тотальной войны. Этот протокол передает функции ключевых органов узкому кругу лиц, уже находящихся в бункерах.

Теневой аппарат отца Заявление Пита Хегсета о «мертвой» верхушке могло быть верным лишь наполовину. Моджтаба Хаменеи годами руководил «Байтом» — администрацией своего отца. Он контролировал не только финансовые потоки, но и те самые секретные линии связи, которые Пентагон считал уничтоженными. «Моджтаба — это и есть глубокое государство Ирана», — отмечает Мехди Рахмати, политический аналитик. «Пока официальные министры искали укрытия, теневой аппарат Моджтабы просто переключился на заранее подготовленные резервные серверы». Для многих в Иране и за его пределами возведение сына на место отца выглядит как окончательный отказ от республиканских идеалов 1979 года в пользу наследственной монархии. Но в условиях войны 2026 года легитимность отходит на второй план перед необходимостью иметь единый центр командования.