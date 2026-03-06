Ирану можно убивать азербайджанских детей?

Есть особый, очень редкий вид амнезии - суть его в том, что человек забывает локальные события, то есть произошедшее исключительно здесь и сейчас. Такая амнезия не затрагивает глубинные пласты памяти: человек помнит кто он такой, не забывает своих родственников, не утрачивает повседневных и профессиональных навыков, словом, сохраняет основу своей личности. Но при этом, если утром выйдет в магазин купить булочку, то через 15 минут об этом не вспомнит. На канале «Дискавери» был документальный фильм об одном таком бедолаге: каждые 20 минут в течение двух часов к нему приходила его племянница, и всякий раз он приветствовал ее так, будто не видел много месяцев. Вот такой необычный вид амнезии - племянницу помнит, а то, что она была у него в гостях 20 минут назад – начисто забывает. Но если в случае с отдельным человеком такая избирательная амнезия – явление достаточно редкое, то для больших социумов, стран и народов это почти нормальное состояние. На этом и строится вся пропаганда: если вы убили тысячу человек, но позавчера, а ваш противник - 20, но сегодня, то при умелой пропагандистской раскрутке ваш противник будет восприниматься окружающими как исчадие зла, а про ваши грехи никто и не вспомнит.

Этой особенностью памяти целого населения того или иного государства умело пользуются злодеи всего мира, и весьма успешно: не прошло и нескольких дней с начала боевых действий против Ирана, а у режима аятолл в глазах значительной части мировой общественности постепенно начинают отрастать ангельские крылья, а вокруг головы образуется нимб святости. Самым пронзительным оружием пропаганды, целью которой является очищение облика муллократии, стала история с 140 погибшими иранскими девочками. В ней изумительно всё - от задумки до реакции мировой общественности. Коллективная амнезия рулит! Во-первых, все как-то в момент подзабыли, что нынешний тегеранский режим - вице-чемпион мира по вранью в тяжелом весе. Пальму первенства в этом он уступает только России, где ложь и пропаганда возведены на уровень высокого искусства. Между тем до сих пор не совсем ясно - была такая атака или нет, и если была, то сколько человек реально погибло. Доверять в этом вопросе иранской власти - все равно что без сомнений принимать на веру заявления такой замечательной организации, как минздрав Газы. Помните, наверное, такую контору, которая регулярно сообщала о новых тысячах убитых палестинских детей и в итоге «убила» их больше, чем родилось за последние 10 лет. Увы, в любой войне, как известно, первой погибает правда, и доверять никому нельзя, а меньше всех - кровопийцам из Тегерана.

Во-вторых, допустим, что такая трагедия действительно случилось, и все, что о ней пишут и говорят, - чистая правда. Несомненно, нет ничего ужаснее, чем гибель любых детей в любой точке земного шара, но ведь это ни в коей мере не оправдывает режим аятолл. И просто нелепо представлять его по этому поводу в образе несчастной, ни в чем не повинной жертвы - а именно так сейчас и происходит под завесой всемирного траура по погибшим девочкам. Але, народ, у вас совсем память отшибло? С математикой не ладите? Возьмите калькулятор и подсчитайте - сколько детей погибло в войнах, локальных конфликтах и терактах, связанных с иранскими прокси во всем мире? Там счет идет на десятки тысяч! Забыли сирийскую трагедию, которая приняла библейский размах в первую очередь потому, что за спиной режима Асадов стоял Иран? Не помните жуткие кадры 2011-2015 годов, когда авиация Асада сбрасывала бочковые бомбы на Алеппо и Хомс? Не избирательно, а куда попало, большей частью в жилые районы миллионных городов! Тысячи детей тогда погибли. Кто-нибудь про них помнит, когда рассказывает бредни о многострадальном режиме аятолл, ставшем жертвой американского империализма? А сколько детей погибло в том же Израиле от рук «Хезболлы» и ХАМАС, которые существуют на свете только благодаря иранской поддержке? Или еврейские дети - это не дети, на них наша скорбь не распространяется? Да и те же самые дети сектора Газа, пострадавшие от ударов ЦАХАЛ, были бы живы, если б их отцы не стали оружием в руках тегеранских идеологов… Их мы тоже не считаем? А сколько детей в Украине ушли из жизни под завалами своих домов из-за ударов иранских беспилотников, появившихся на вооружении российской армии в конце 2022 года? Они тоже не в счет?

Иран сеет смерть, разруху и ненависть везде, куда дотянется, а нам вдруг предлагается забыть это из-за девочек, которые еще не известно, были или нет? И это только то, что снаружи, а что творил режим у себя внутри! Разве подростки старше десяти лет уже не дети и их уже принимать во внимание не стоит? Ну, то есть их можно убивать, не проблема? Сколько молодежи было расстреляно во время многочисленных подавлений протестов в самом Иране! Что, все забыли про фотографии 16-летних школьников, убитых во время разгона январских митингов? Или раз им 16 или, хуже того, 17 лет - их жизнь не имеет никакого значения? Ну, типа, ему аж 17, успел жизнь повидать, теперь можно и на тот свет со спокойной душой?.. Демагоги, ноющие о «страданиях простых иранцев», вы что, забыли ужасающие кадры из тегеранских моргов, где родственники погибших участников протеста ищут тела своих сыновей и дочерей? Или всем наплевать? Важнее в очередной раз рассказать об американском империализме и кровавой сионистской военщине? И не стоит принимать во внимание, что даже если 140 девочек реально погибли, то это следствие случайности - на войне такое бывает, тогда как участников акций протеста, в том числе и школьников, расстреливали в упор, целенаправленно? И в Сирии жилые районы Алеппо бомбили сознательно, ничуть не беспокоясь, что там обитают и дети! А когда передавали «Шахеды» русским, что, взяли с них клятвенное заверение, что они ни в коем случае не будут использованы против мирных городов Украины? И в какой форме было это заверение - «мамой клянусь» или, может, «падлой буду»? Говоря о варварстве иранского режима, стоит, по-моему, упомянуть и чудом оставшихся в живых детях азербайджанского города Нахчыван, спокойно сидевших на уроках, когда в их школу с иранской стороны летел целенаправленно запущенный боевой беспилотник. А ведь Баку в первые же часы войны заявил о своем нейтралитете…

Всякая война, безусловно, - трагедия, она переворачивает с ног на голову все человеческие понятия. Если в мирной жизни вы убьете одного человека, то вас посадят лет на 15 в лучшем случае, а если на войне собственноручно уничтожите тысячу человек - вам дадут орден, посадят в лимузин с открытым верхом и будут возить по улицам и площадям ваших городов. Чтоб все видели, какой вы молодец… В любом военном столкновении бывают непредвиденные инциденты - от «дружественного огня» до жертв среди мирного населения, но ни в коем случае ни один такой факт не должен быть решающим в определении главного вопроса - справедливая эта война или нет? О погибших иранских девочках, если, наконец, все прояснится и они на самом деле существовали, нужно помнить и говорить, но ни в коем случае, даже на уровне намеков этот факт не должен ставить под сомнение то, что эта война справедливая и режим кровососов, который терзает население целой страны уже 47 лет, должен уйти. Нет ни одной причины, по которой действия Трампа и Нетаньяху можно считать неправильными и несправедливыми.