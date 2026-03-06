USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Иран вступает в «эпоху великой смуты»

аналитика по горячим следам
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
16:32 2365

Гибель аятоллы Абдуллы Джавади Амоли, о которой сообщил известный иранист-аналитик Михаил Крутихин, наносит финальный удар по легитимности процесса транзита власти в Иране. В условиях продолжающейся войны с США и Израилем и после гибели верховного правителя и всей верхушки муллократии исламская республика столкнулась с тем, что орган, обязанный избрать нового лидера, фактически перестал существовать в дееспособном виде.

Аятолла Амоли - один из старейших и наиболее уважаемых марджа (духовных авторитетов), незадолго до смерти издал радикальную фетву. Он провозгласил «обязательным» пролитие крови Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, назвав отсутствие Хаменеи «невыносимым».

Эта декларация джихада фактически стала политическим завещанием консервативно-реакционного крыла духовенства. Однако его физическое устранение обрывает тонкую нить преемственности между старой гвардией революции и новым поколением силовиков.

Гибель аятоллы Абдуллы Джавади Амоли, о которой сообщил известный иранист-аналитик Михаил Крутихин, наносит финальный удар по легитимности процесса транзита власти в Иране

По данным Крутихина, в Иране осталось всего около 13 аятолл высшего ранга. Это критическая цифра для функционирования Совета экспертов (Маджлис-е Хебреган).

Совет должен состоять из 88 богословов. Для избрания рахбара (верховного лидера) требуется квалифицированное большинство (две трети голосов). Если в живых осталось лишь 13 человек, Совет не может обеспечить законный кворум. Любое решение такого «остаточного» органа будет оспорено как внутри страны, так и за ее пределами.

В свете сообщений об уничтожении большинства членов Совета экспертов на данный момент власть формально перешла к Временному совету руководства, в который, как ранее сообщалось, входят: президент Масуд Пезешкиан, один из немногих выживших тяжеловесов духовенства Али Реза Арафи и глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Однако, по сообщениям источников внутри иранской власти и утечкам в западной прессе, реальные рычаги управления перехватывает КСИР (Корпус стражей исламской революции). Силовики не заинтересованы в поиске нового «духовного лидера» масштаба Амоли или Хаменеи. Для них наиболее приемлемый сценарий — назначение Моджтабы Хаменеи (сына покойного лидера) или переход к модели коллективного военного управления под прикрытием «технического» аятоллы.

Иран трансформируется из теократии в военную диктатуру генералов КСИР

Как же дальше могут развернуться процессы внутри иранской власти и в самом Тегеране? Наиболее опасным сценарием может стать милитаризация иранской теократии. Ликвидация Совета экспертов как политической силы означает превращение Ирана из теократии в военную диктатуру. КСИР будет использовать гибель аятолл для введения военного положения и зачистки любых остатков умеренной оппозиции. И даже реформаторов внутри власти.

Убийство Амоли, как и других ведущих представителей иранского духовенства, призывавшего к мести Трампу, делает невозможными любые закулисные переговоры с Вашингтоном в ближайшее время. Иран загнан в угол, где единственным инструментом выживания остается эскалация.

В этом случае, если легитимность новой власти в Тегеране будет держаться только на штыках КСИР, России и Китаю будет сложнее позиционировать Иран как «стратегического партнера». Для Москвы это означает риск получить под боком абсолютно непредсказуемого игрока, не сдерживаемого никакими религиозными или политическими традициями.

Убийство аятоллы Амоли — это не просто смерть священнослужителя. Это ликвидация самой процедуры выбора преемника. Иран вступает в эпоху «великой смуты», где вместо молитв и фетв говорить будет только оружие.

