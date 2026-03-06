Иран вступает в «эпоху великой смуты»

Гибель аятоллы Абдуллы Джавади Амоли, о которой сообщил известный иранист-аналитик Михаил Крутихин, наносит финальный удар по легитимности процесса транзита власти в Иране. В условиях продолжающейся войны с США и Израилем и после гибели верховного правителя и всей верхушки муллократии исламская республика столкнулась с тем, что орган, обязанный избрать нового лидера, фактически перестал существовать в дееспособном виде. Аятолла Амоли - один из старейших и наиболее уважаемых марджа (духовных авторитетов), незадолго до смерти издал радикальную фетву. Он провозгласил «обязательным» пролитие крови Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, назвав отсутствие Хаменеи «невыносимым». Эта декларация джихада фактически стала политическим завещанием консервативно-реакционного крыла духовенства. Однако его физическое устранение обрывает тонкую нить преемственности между старой гвардией революции и новым поколением силовиков.

По данным Крутихина, в Иране осталось всего около 13 аятолл высшего ранга. Это критическая цифра для функционирования Совета экспертов (Маджлис-е Хебреган). Совет должен состоять из 88 богословов. Для избрания рахбара (верховного лидера) требуется квалифицированное большинство (две трети голосов). Если в живых осталось лишь 13 человек, Совет не может обеспечить законный кворум. Любое решение такого «остаточного» органа будет оспорено как внутри страны, так и за ее пределами. В свете сообщений об уничтожении большинства членов Совета экспертов на данный момент власть формально перешла к Временному совету руководства, в который, как ранее сообщалось, входят: президент Масуд Пезешкиан, один из немногих выживших тяжеловесов духовенства Али Реза Арафи и глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи. Однако, по сообщениям источников внутри иранской власти и утечкам в западной прессе, реальные рычаги управления перехватывает КСИР (Корпус стражей исламской революции). Силовики не заинтересованы в поиске нового «духовного лидера» масштаба Амоли или Хаменеи. Для них наиболее приемлемый сценарий — назначение Моджтабы Хаменеи (сына покойного лидера) или переход к модели коллективного военного управления под прикрытием «технического» аятоллы.