Что выберет Иран: капитуляцию или партизанскую войну?

На седьмой день совместной военной операции США и Израиля против исламской республики небо над Тегераном окрашено не в цвета заката, а в серые тона незатухающих пожаров. То, что началось 28 февраля 2026 года как точечный удар по иранской военной инфраструктуре, к сегодняшнему дню, 7 марта, превратилось в самую масштабную воздушную кампанию XXI века, поставившую средневековую теократию на грань исторического небытия. Военный конфликт переходит в фазу высокоинтенсивного истощения. Тегеран будет стремиться трансформировать войну в затяжное политико-силовое противостояние, где главной задачей станет сохранение основ режима и структуры своего влияния, избегая при этом решающего сражения, к которому он сейчас не готов. Главным итогом недели стала беспрецедентная дестабилизация иранской властной вертикали, создавшая вакуум власти, который Тегеран не может заполнить до сих пор. По сообщениям источников в западных разведслужбах, израильские ВВС целенаправленно нанесли удар по зданию, где должен был собраться Совет экспертов для выбора преемника, фактически парализовав легитимный процесс передачи полномочий.

«Мы наблюдаем не просто деградацию военной мощи, а системный распад государственного управления», — отмечает аналитик International Institute for Strategic Studies. Однако, вопреки ожиданиям Вашингтона, гибель лидера не привела к немедленному коллапсу режима. Напротив, радикальное крыло КСИР (Корпуса стражей исламской революции) окопалось в подземных бункерах, перейдя к тактике «отчаянного возмездия». По состоянию на утро 7 марта объединенные силы США и Израиля нанесли более 2 500 авиаударов. На сегодняшний день антииранской коалиции удалось полностью нейтрализовать систему ПВО, включая поставленные ранее российские комплексы, которые практически перестали существовать как единая сеть. Наряду с этим МАГАТЭ сообщает о серьезных повреждениях на объектах в Исфахане и Натанзе. Хотя Тегеран утверждает о «радиационной стойкости» своих бункеров, Белый дом заявляет, что ядерная программа Ирана «отброшена на десятилетия назад».

ВМС США рапортуют об уничтожении с начала военных действий более 30 крупных кораблей Ирана. А попытки Тегерана полностью перекрыть Ормузский пролив привели к локальным столкновениям, в ходе которых иранский флот также понес катастрофические потери. За аналитическими сводками скрывается трагедия национального масштаба. По данным иранского Красного Полумесяца, число погибших превысило 1 200 человек, среди которых сотни мирных жителей. Удары по Тегерану, Керманшаху и Куму нанесли ущерб не только военным базам, но и гражданской инфраструктуре: сообщается о попаданиях в больницы и школы, прилегающие к объектам КСИР. «Город пуст. Люди боятся выходить даже за хлебом, так как звук любого мотора воспринимается как приближение беспилотника», — сказали в беседе с корреспондентом haqqin.az некоторые жители Тегерана. Семь дней войны превратили некогда шумные проспекты в декорации к постапокалиптическому фильму. Конфликт уже давно вышел за границы Ирана. Иранские ответные удары достигли Израиля, баз США в Катаре и ОАЭ и даже затронули гражданские объекты в Кувейте. Вчера, 6 марта, президент Дональд Трамп в своем характерном стиле выдвинул ультиматум: «Безоговорочная капитуляция или полное уничтожение».