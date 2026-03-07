Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь

Над теплыми водами Персидского залива разыгрывается сцена, которая может показаться фрагментом из научной фантастики, но ее последствия носят сугубо приземленный и финансовый характер. На зернистых кадрах, опубликованных Центральным командованием ВС США (CENTCOM), эсминец типа «Арли Бёрк» наводит на горизонт невидимый луч. Тишину не нарушает грохот пусковых установок. Нет дымных следов ракет. Секунду спустя иранский беспилотник, летящий к цели, просто рассыпается в воздухе. Это дебют системы HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) — лазерного оружия мощностью 60 киловатт. И хотя Пентагон пока воздерживается от официальных реляций о «подтвержденных боевых поражениях», само присутствие этой установки в зоне конфликта знаменует собой конец эпохи, в которой Иран удерживал стратегическое превосходство благодаря простой арифметике.

На протяжении последнего десятилетия военная доктрина Тегерана строилась на изящном и жестоком финансовом расчете. Иран осознал, что ему не нужно побеждать американские технологии в честном бою; ему нужно было просто сделать их слишком дорогими для использования. Цифры этой войны выглядят пугающе для любого бухгалтера из Министерства обороны США: • Иранский дрон «Шахед» - 30 000 долларов • Ракета Patriot: - 3 000 000 – 4 000 000 долларов • Перехватчик THAAD: - 10 000 000 долларов Когда ОАЭ и союзники за короткий промежуток времени перехватывают 755 беспилотников и 172 баллистические ракеты, операционные расходы за одну неделю исчисляются миллиардами долларов. Иран тратит 30 миллионов на рой дешевого пластика и бензина; коалиция тратит миллиарды, чтобы этот рой не достиг цели. Это и есть «налог на оборону» — стратегия истощения, где защитник проигрывает, даже если сбивает каждую цель. Система HELIOS превращает этот «налог» в пыль. В отличие от ракет-перехватчиков, которые нужно производить на заводах, доставлять через океан и перезаряжать в портах, лазер питается от корабельного генератора.

«Стоимость одного выстрела HELIOS практически равна нулю, — отмечает источник, знакомый с ходом операции «Эпическая ярость». — Против «Шахеда» лазерный залп обходится дешевле, чем счет за электричество в большой квартире». Это не просто технологическое новшество, это разрушение уравнения. У лазера бесконечный боезапас, пока работают двигатели корабля. Ему не нужны корабли снабжения. Ему не нужно время на перезарядку пусковых шахт. Первые признаки того, что правила игры изменились, появились в феврале 2026 года. По данным USNI Proceedings, в ходе боевых испытаний HELIOS уничтожила четыре беспилотника всего за несколько недель до начала полномасштабных действий. Сейчас, когда небо над Заливом ежедневно прошивают сотни целей, система находится в своей естественной среде обитания. Если HELIOS сможет взять на себя хотя бы часть «грязной работы» — уничтожение медленных, дешевых дронов, — она высвободит дорогостоящие ракеты Patriot для борьбы с действительно сложными целями, такими как гиперзвуковые угрозы или баллистические ракеты.