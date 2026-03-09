Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность

В Иране реализован самый худший, и в общем-то ожидаемый сценарий формирования новой власти после ликвидивции прежнего главы режима – Али Хаменеи. Новым Правителем страны провозглашен его сын сын – Моджтаба. Это событие, которое еще вчера казалось лишь династической теорией, сегодня перекраивает карту Ближнего Востока. Назначение Моджтабы Хаменеи — не просто восточное престолонаследие, а гораздо больше - цементирование «революционного консерватизма» на десятилетия вперед. Гамлетовское начало: Моджтаба вышел из тени своего отца. Присяга Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и регулярной армии (Артеш) ставит точку в многолетних дебатах о преемственности. Это решение — вызов не только внутренним фракциям, но и прямое послание Вашингтону и Иерусалиму. Мы вступаем в период «монолитного Ирана», где разделение между духовной властью и военным аппаратом окончательно стерто.

Избрание Моджтабы знаменует окончательную победу «глубинного государства» и поражение реформаторского крыла внутри иранской элиты. В отличие от отца, который десятилетиями балансировал между консерваторами и реформаторами, реакционерами и прогрессистами, фанатиками и прагматиками, Моджтаба — плоть от плоти КСИР. Воцарение Моджтабы обусловит, в первую очередь, усиление репрессивного аппарата. Для выживания режима в период транзита любая внутренняя оппозиция и фракционность будут подавляться жестоко и превентивно. Да, режим, прибегнув к жестоким и деспотичным мерам может стать более эффективным в управлении в условиях военного времени, но менее гибким. В Иране реализуется северокорейская модель с персидской спецификой — власть передается по крови, а идеология становится жестким каркасом, не допускающим реформ. Дональд Трамп не раз заявлял, что легитимизация Моджтабы — это «красная линия» для антииранской коалиции. Израиль, в свою очередь, видит в новом лидере еще более радикального идеолога, чем его отец. Ведь обладая полной поддержкой КСИР, Моджтаба может форсировать создание ядерного оружия как единственный гарант безопасности новорожденной династической власти. Приход Моджтабы расширит непреодолимую пропасть между иранской властью и Израилем, а хрупкие дипломатические каналы с западными столицами, вероятно, будут заморожены, так как убийство отца и прежнего лидера обязывает его сына и нового лидера закрепиться в ястребином крыле иранской властной пирамиды. “Смерть Америке и Израилю!” – этот лозунг иранских радикалов трансформируется в идеологическую платформу новой власти.

Моджтаба годами курировал взаимодействие с прокси-силами. Его приход означает, что «Хезболла», хуситы и шиитские милиции в Ираке получат не просто идеологическую поддержку, а непосредственного лоббиста в кресле главы государства. Если Моджтабе удастся уцелеть под американскими противобункерными бомбами и израильскими ракетами, внешняя политика Ирана расширит воинственную концепцию Хаменеи-старшего и расширит границы дерзкой гибридной войны, проверяя на прочность американские базы и морские пути. Однако авторитарной власти Моджтабе в большей мере будут угрожать не авианосцы Трампа, а пустые кошельки иранцев. Одними патронами КСИР и “Шахедами” с тротилом народ не прокормишь.