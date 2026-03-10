Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, который вроде бы сначала намечался на 5 марта, потом на 11, сейчас, по словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, перенесен на следующую неделю. Все затмила война с Ираном. При этом Трамп впервые с декабря прошлого года созвонился с Владимиром Путиным, обсудив и Иран, и Украину и даже был затронут вопрос санкции против России. Что тут же породило слухи о том, что некоторые из них могут быть ослаблены на фоне разрастающегося энергетического кризиса, спровоцированного как действиями Израиля и США против Ирана, так и ответными действиями Ирана, который наносит массированные удары по нефтяной инфраструктуре всего Ближневосточного региона. Трамп на этом фоне явно ищет способ выскочить из войны с Ираном, сохранив лицо. Он делает противоречивые заявления. То говорит, что операция «Эпическая ярость» может завершиться в ближайшее время, поскольку идет с опережением графика. То уточняет - но не на этой неделе, добавляя, что, если Тегеран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, Вашингтон ударит по Ирану «в 20 раз сильнее».

Путин на этом фоне мог бы предложить Трампу свои посреднические усилия, поскольку Москва имеет неплохие отношения как с арабскими странами, так и с Тегераном и Израилем. Но Трамп вроде бы в ходе разговора с Путиным отреагировал на такое предложение в том духе, что, мол, сначала разберитесь с Украиной - в смысле закончите там войну. Что все равно не исключает каких-то посреднических усилий со стороны российского президента, которые могут быть засчитаны Вашингтоном в ходе в том числе украинского урегулирования. Хотя и говорят, что оказанная услуга ничего не стоит. Ситуативно Москва сейчас выигрывает от разрастания военных действий, а главное - энергетического кризиса на Ближнем Востоке. Именно из-за этого пошли разговоры о возможности ослабления нефтяных санкций против России. Первые признаки уже есть. В частности, США на месяц, до 5 апреля, разрешили Индии вновь покупать российскую нефть. Но только ту, которая уже находилась в море по состоянию на 5 марта. Это достаточно большие объемы— по некоторым оценкам, до 150 миллионов баррелей. В результате на индийском рынке сложилась достаточно уникальная ситуация, когда цены на марку нефти Urals превышали даже эталонную Brent. В то же время, если санкции и будут ослаблены, то лишь в формате выдачи отдельных лицензий на закупку российской нефти некоторыми странами и на временной основе. Эти одолжения Вашингтон будет выдавать «в час по чайной ложке». Вряд ли Трамп сейчас пойдёт на отмену санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

Война против Ирана двояко отражается на Украине. С одной стороны, Зеленский может какое-то время передохнуть. Поскольку Трампу стало явно не до него, и он может ослабить свое давление, требуя территориальных уступок Киева в пользу Москвы. С другой стороны, интенсивные военные действия против Ирана и ответные действия Тегерана могут привести к истощению военных арсеналов США, а вслед за этим и к сокращению военных поставок Украине, в том числе через Европу. Пока Зеленский говорит, что война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют. Чтобы снизить эти опасения Германия, уже не в первый раз проявляющая последовательность и настойчивость в военной поддержке Киева, заявила о предоставлении ему в ближайшее время 35 ракет для систем ПВО Patriot. Но что такое эти 35 ракет? За все время войны Украина израсходовала таких около 600. Но эти 600 — это всего лишь тот объем, который США и их союзники израсходовали в ходе всего лишь недели войны с Ираном. Сейчас США выпускают для Patriot ракет-перехватчиков системы PAC‑3 MSE (основная «новая» ракета Patriot) примерно около 600 штук в год. Старого типа ракеты PAC‑2 / GEM‑T Raytheon производятся порядка 20 штук в месяц, то есть около 240 ракет в год. Также Lockheed Martin и Пентагон заключили семилетнее соглашение по увеличению мощности по PAC‑3 MSE до 2 000 ракет в год к 2030 году. Но ведь Украина – не единственный и даже не главный их потребитель. На всех может не хватить. При этом уже не первый день ходят слухи о том, что ввиду неуступчивости Киева на переговорах Москва может из них выйти, если Украина не пойдет на территориальные уступки. В случае же согласия Киева на отвод ВСУ из Донбасса, теоретически, может быть подписан меморандум, а вслед на ним и мирное соглашение. Россия якобы может согласиться на мониторинг режима прекращения огня силами США, но не примет присутствия иностранных войск в Украине. О возможности мониторинга прекращения огня американцами говорилось и ранее. Подразумевалось не присутствие военных США, а спутниковая разведка. Также понятно, что Москва не будет бесконечно поддерживать переговорный процесс, не приносящий результатов. Косвенно это подтвердил недавно зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, заявивший, что переговоры по Украине – это не главное, а приоритетом остается победа в СВО с достижением всех целей.

Война на Ближнем Востоке, особенно если она затянется, создает новый информационный фон, который уже отвлекает внимание от украинской повестки. Политикам Европы придется тоже следить сразу за двумя военными конфликтами, при том, что зависимость от затягивания войны с Ираном может оказаться весьма болезненной для экономики ЕС в случае продолжения перебоев с поставками нефти и СПГ. На этом фоне тон общения российского руководства с Трампом и заявления в его адрес на фоне агрессии против Ирана остаются предельно выдержанными. На деле его позиция сейчас более выгодна Москве, чем Киеву, но только в том случае, если, с одной стороны, продолжение переговоров будет по-прежнему откладывать (и тем более хотя бы временно ослаблять) новые санкции США против России, с другой, если Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел хотя бы на территориальные уступки. Пока Москва может рассчитывать на такой формат взаимодействия с Трампом, переговоры, видимо, все же не бессмысленны. Как может измениться позиция Трампа по отношению к Украине при разных сценариях войны с Ираном?