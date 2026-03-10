Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае

Две интересные новости пересеклись в информационном пространстве: оказывается, в августе минувшего года Соединенные Штаты в лице самого Дональда Трампа отказались от предложения Украины заняться совместным производством БПЛА-перехватчиков, способных бороться с дронами противника, а нынче сыновья Трампа готовы вложить серьезные деньги в производство беспилотников по украинским технологиям. С одной стороны, это демонстрация того, как туго соображающее начальство создает проблемы, которые сами американцы и их союзники на Ближнем Востоке почувствовали на себе во время нынешней войны с Ираном. С другой, наоборот, насколько бизнес пронырлив и скор на решения, когда дело идет о серьезных прибылях. И это все в рамках одной влиятельной семьи.

Как пишет Axios, президент Зеленский привез в США целую бизнес-презентацию, чтобы увлечь Трампа идеей, и 18 августа ознакомил его с ней. Речь шла о строительстве специальных дроновых хабов в Турции, Иордании и тех странах Персидского залива, где расположены американские военные базы, возведении настоящей «стены дронов», с радарами и всем остальным необходимым техническим обеспечением. Играя на любимых струнах американского лидера, предлагалась инвестиционно-производственная кооперация с созданием рабочих мест в США, которая бы позволила развернуть выпуск до 20 миллионов дронов и обеспечить Америке глобальное доминирование в этой нише вооружений. Среди аргументов украинской стороны был и тот, что Иран непременно будет совершенствовать свои ударные беспилотники, и к этой угрозе нужно быть готовыми. Собственно, то, что и произошло впоследствии. Но Трамп еще был, очевидно, под впечатлением, как ему казалось, неимоверных успехов двенадцатидневной войны, какой там Иран?! Он раздавлен! А после свежей встречи с САМИМ Путиным на Аляске Трамп, подхвативший «дух Анкориджа», был тем более пренебрежительно настроен к Зеленскому, к которому и без того испытывает известную неприязнь. Предложения украинского президента сочли его жалкой попыткой понравиться могущественному хозяину Белого дома и отправили их в корзину. Цена трамповой спеси стала известна полгода спустя. Нынче телефоны в Киеве не смолкают, и первая группа украинских специалистов-антидронщиков уже отправилась в Иорданию, а наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман договорился с Зеленским об обмене ракет к системе «Пэтриот» на партию БПЛА-перехватчиков. Зато Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, сыновья президента, как пишет The Wall Street Journal, нынче намерены проинвестировать американскую компанию Powerus по производству беспилотников, которая планирует использовать украинские технологии дронов для продажи Пентагону. Соинвестором инвестиционной структуры семьи Трампов American Ventures выступит компания Unusual Machines, производящая компоненты для дронов. В сделке также участвуют инвестиционный банк Dominari Securities, к которому причастны братья Трамп, и инвестфонд Korea Corporate Governance Improvement Fund. В планах - вывести Powerus на биржу Nasdaq.