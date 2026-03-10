USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае

горячая тема
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
22:13 3580

Две интересные новости пересеклись в информационном пространстве: оказывается, в августе минувшего года Соединенные Штаты в лице самого Дональда Трампа отказались от предложения Украины заняться совместным производством БПЛА-перехватчиков, способных бороться с дронами противника, а нынче сыновья Трампа готовы вложить серьезные деньги в производство беспилотников по украинским технологиям.

С одной стороны, это демонстрация того, как туго соображающее начальство создает проблемы, которые сами американцы и их союзники на Ближнем Востоке почувствовали на себе во время нынешней войны с Ираном. С другой, наоборот, насколько бизнес пронырлив и скор на решения, когда дело идет о серьезных прибылях. И это все в рамках одной влиятельной семьи.

Предложения украинского президента сочли его жалкой попыткой понравиться могущественному хозяину Белого дома и отправили их в корзину. Цена трамповой спеси стала известна полгода спустя. А нынче телефоны в Киеве не смолкают...

Как пишет Axios, президент Зеленский привез в США целую бизнес-презентацию, чтобы увлечь Трампа идеей, и 18 августа ознакомил его с ней. Речь шла о строительстве специальных дроновых хабов в Турции, Иордании и тех странах Персидского залива, где расположены американские военные базы, возведении настоящей «стены дронов», с радарами и всем остальным необходимым техническим обеспечением. Играя на любимых струнах американского лидера, предлагалась инвестиционно-производственная кооперация с созданием рабочих мест в США, которая бы позволила развернуть выпуск до 20 миллионов дронов и обеспечить Америке глобальное доминирование в этой нише вооружений.

Среди аргументов украинской стороны был и тот, что Иран непременно будет совершенствовать свои ударные беспилотники, и к этой угрозе нужно быть готовыми. Собственно, то, что и произошло впоследствии.

Но Трамп еще был, очевидно, под впечатлением, как ему казалось, неимоверных успехов двенадцатидневной войны, какой там Иран?! Он раздавлен! А после свежей встречи с САМИМ Путиным на Аляске Трамп, подхвативший «дух Анкориджа», был тем более пренебрежительно настроен к Зеленскому, к которому и без того испытывает известную неприязнь. Предложения украинского президента сочли его жалкой попыткой понравиться могущественному хозяину Белого дома и отправили их в корзину. Цена трамповой спеси стала известна полгода спустя. Нынче телефоны в Киеве не смолкают, и первая группа украинских специалистов-антидронщиков уже отправилась в Иорданию, а наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман договорился с Зеленским об обмене ракет к системе «Пэтриот» на партию БПЛА-перехватчиков.

Зато Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, сыновья президента, как пишет The Wall Street Journal, нынче намерены проинвестировать американскую компанию Powerus по производству беспилотников, которая планирует использовать украинские технологии дронов для продажи Пентагону. Соинвестором инвестиционной структуры семьи Трампов American Ventures выступит компания Unusual Machines, производящая компоненты для дронов. В сделке также участвуют инвестиционный банк Dominari Securities, к которому причастны братья Трамп, и инвестфонд Korea Corporate Governance Improvement Fund. В планах - вывести Powerus на биржу Nasdaq.

Речь шла о строительстве специальных дроновых хабов в Турции, Иордании и тех странах Персидского залива, где расположены американские военные базы, возведении настоящей «стены дронов», с радарами и всем остальным необходимым техническим обеспечением

С учетом того, что Пентагон к 2027 году планирует потратить на приобретение сотен тысяч дронов свыше миллиарда долларов, братья Трамп намерены хорошенько на этом заработать. Приобретение украинских производителей дронов или лицензирование их технологий с последующим производством под американским брендом на территории США облегчит заключение контрактов с Министерством обороны США.

Специалисты отмечают, что уникальной особенностью украинских дроновых технологий являются не отдельные продукты, а способность к постоянному изменению параметров вооружения, с учетом быстро меняющихся требований фронта. Не получится освоить какую-то эффективную модель и просто масштабировать ее выпуск за счет многомиллионных инвестиций. Опыт российско-украинской войны показывает, что технические решения устаревают за считанные месяцы. Тот, кто опаздывает, пропускает удар. Как бы вот этому американцам научиться у украинцев и в каком-то виде включить важным пунктом в будущие контракты?

А почтение Трампа-старшего к Путину, который пятый год ничего не может сделать с Украиной нелюбимого ими обоими Зеленского, приходится принимать как досадный, но неизбежный факт, толкающий США на глубоко ошибочные решения, которые приходится исправлять детям.

Читайте по теме

Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2150
Профессор, конечно, лопух, но украинцы при нём, при нём... украинская драма продолжается; все еще актуально
14 февраля 2026, 22:00 10327
Обмен пленными, но не территориями наша аналитика; все еще актуально
5 февраля 2026, 22:10 4484
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3581
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6457
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2813
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4649
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4799
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1727
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2550
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3537
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2619
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1348
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 934

ЭТО ВАЖНО

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3581
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6457
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2813
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4649
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4799
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1727
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2550
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3537
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2619
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1348
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться