Первые 12 дней войны: крах иллюзий США и Ирана

Когда 28 февраля 2026 года первые ракеты «Томагавк» вошли в воздушное пространство Ирана, мир замер в ожидании повторения «Бури в пустыне». Однако спустя двенадцать дней — срок, ставший сакральным после короткой эскалации прошлого лета — стало ясно: мы имеем дело не с анонсированной специальной операцией, а с тектоническим сдвигом, последствия которого будут измеряться десятилетиями. На двенадцатый день войны фронт стабилизировался в состоянии «динамического хаоса». Если первый этап (первые три дня войны) характеризовался шоком и трепетом высокотехнологичных ударов коалиции, то текущий момент можно описать как «войну на истощение нервов и рынков».

Стратегия «Обезглавливания»: Успех или Вакуум? Основной целью Пентагона и ЦАХАЛа в первые 72 часа было разрушение системы управления. Ликвидация верховного лидера Али Хаменеи в его резиденции в Тегеране стала беспрецедентным актом в современной истории. Говоря о главном достижении США и Израиля, важно подчеркнуть, что антииранская коалиция добилась паралича вертикали теократической власти: в первые 48 часов подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) действовали разрозненно. Отсутствие четких приказов из центра позволило авиации коалиции беспрепятственно уничтожить до 60% стационарных систем ПВО и РЭБ Ирана. А удары по объектам в Фордо и Натанзе, осуществленные с применением сверхмощных противобункерных бомб GBU-57, по предварительным оценкам разведки, отбросили иранскую ядерную программу на уровень 2010-х годов. Как следствие, коалиции удалось добиться деморализации элит. Массовое бегство чиновников среднего звена и переход некоторых армейских частей на сторону протестующих в провинциях Систан и Белуджистан создали иллюзию скорого краха режима. Однако, как гласит древняя, как Восток, истина: ни одна сверхсила, пусть даже вооруженная суперсовременным оружием, не может убить многовековую религиозную идеологию. Гибель Хаменеи превратила его в мученика для реакционно-консервативного ядра, сплотив остатки КСИР вокруг идеи мести, а не выживания.

Асимметричный ответ Тегерана: «Ормузский капкан» Иран, понимая невозможность победы в открытом воздушном противостоянии, сделал ставку на то, что в Вашингтоне называют «экономическим терроризмом», а в Тегеране — «защитой суверенитета». Иран избрал стратегию энергетического коллапса, закрыв Ормузский пролив с помощью «умных» мин и роев дронов-камикадзе, что привело к блокировке более 20% мирового трафика нефти. Цена за баррель марки Brent пробила отметку в 120 долларов, вызвав панику на Уолл-стрит. Более того, Иран пошел еще дальше, обострив регионализацию конфликта: ракетные удары по НПЗ в Саудовской Аравии и ОАЭ дали понять монархиям Залива - цена поддержки США будет непомерно высокой. Это уже привело к тому, что Эр-Рияд и Абу-Даби закрыли свое воздушное пространство для атакующих миссий коалиции, вынуждая американские авианосцы действовать из более уязвимых позиций. Израилю в спину ударили и шиитские прокси-армии. «Хезболла» на севере Израиля начала операцию «Наводнение Аль-Кудс 2.0». Использование сотен тысяч дешевых дронов перегружает систему «Железный купол», заставляя Израиль тратить дорогостоящие противоракеты на дешевый метал с тротилом.

Этот двенадцатидневный марафон выявил новых и старых игроков в неожиданных ролях. Пекин занял позицию «активного нейтралитета». С одной стороны, Китай осуждает «агрессию США», с другой — за кулисами требует от Тегерана не доводить ситуацию до полного уничтожения нефтяной инфраструктуры, от которой зависит китайская промышленность. На двенадцатый день войны Москва стала главным бенефициаром высоких цен на энергоносители. Несмотря на дипломатическую поддержку Ирана, Кремль прагматично использует отвлечение внимания Запада для укрепления своих позиций на украинском фронте. Брюссель же находится в состоянии глубочайшего раскола. Если Париж настаивает на немедленном прекращении огня, то восточноевропейские столицы солидарны с Вашингтоном. Пат в пустыне Эти 12 знаменательных дней можно охарактеризовать как «Крах иллюзий». США были убеждены в том, что обремененный гражданским противостоянием и распадом национальной экономики Иран — «колосс на глиняных ногах», который рассыплется от первых мощных ударов. Оказалось, что военизированная структура и экономические институты КСИР оказались крайне живучими и способными к автономному сопротивлению. Иран полагал, что ядерный шантаж остановит Израиль. Израиль показал, что готов идти на риск региональной катастрофы ради устранения экзистенциальной угрозы.