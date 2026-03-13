Москва готовит еще один переворот: в Будапеште!

Неприязненные отношения венгерского премьера Виктора Орбана и украинского президента Владимира Зеленского давно не являются секретом, а с некоторых пор превратились в политическую технологию, которая должна принести успех на самых важных парламентских выборах в жизни венгерского политика. Но что они перейдут в нынешнюю фазу силового противостояния силовых структур обоих государств, не приходило в голову даже самым большим фантазерам. Однако чего только не случается, когда в игру вступают русские. Напомним, 12 апреля в Венгрии пройдут выборы в Национальное собрание. Опросы показывают преимущество оппозиционной партии «Тиса» до 20%. Никогда еще за пятнадцать лет правления партия ФИДЕС Виктора Орбана не была так близка к поражению, вслед за которым могут последовать весьма неприятные расследования коррупционной деятельности партийного руководства, близких людей и родственников самого премьера. Вопрос о том, коррумпирован ли Орбан или нет, не стоит, вопрос в том, как и когда будет запущен соответствующий юридический процесс. Поэтому он будет биться за победу любыми способами: слишком много поставлено на кон.

И Украина используется Виктором Орбаном как пугало, которое загонит венгров на избирательные участки, ведь он уверяет, что только непреклонная позиция ФИДЕС позволяет Венгрии удерживаться от трат бюджетных денег на украинскую войну и не посылать на нее своих солдат. А особые отношения с Россией позволяют стране наслаждаться относительно дешевыми энергоносителями, чему та же Украина сильно мешает. Владимир Зеленский активно включился в риторическое противостояние и не упускает случая, чтобы не поддеть венгерского любителя Путина. Но в минувшую неделю украинский президент несколько перегнул палку. Отвечая на брифинге на вопрос о судьбе кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, Зеленский сказал: «Надеемся, одна персона в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этой персоны нашим Вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке». Вроде и прямой угрозой это заявление не назовешь, но при желании – запросто. Что и сделали в Венгрии, в том числе Петер Мадяр, лидер оппозиционной партии «Тиса», потребовавший у Зеленского извинений перед венгерским руководством. Крайне недовольны поступком президента Украины были и главы ведущих европейских стран, и лидеры ЕС. Как ни крути, вышло нездорово, и в какой-то форме, наверное, пришлось бы извиняться. Но тут со стороны венгерских властей следует шаг, который резко разворачивает ситуацию. Вернее, насколько можно судить по хронометражу, задумано все было до того, как черт дернул Зеленского за язык. Рано утром в четверг, еще до начала рабочего дня, Виктор Орбан посетил штаб-квартиру национального Антитеррористического центра (TEK), а уже спустя несколько часов спецназовцы ТЕК на заправке на окружной дороге Будапешта провели силовое задержание двух автомобилей с украинскими номерами. Вскоре выяснилось, что задержаны были два инкассаторских автомобиля и семеро инкассаторов, перевозивших из Австрии в Украину транзитом через Венгрию 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Соответствующая сделка была проведена между австрийским «Райффайзен-банком» и «Ощадбанком» Украины в рамках обычной деятельности финансовых учреждений.

Министерство иностранных дел Украины тут же отреагировало, назвав действия венгерских властей терроризмом и захватом заложников, а завладение чужими средствами – рэкетом. Налоговая и таможенная служба Венгрии заявила, что «начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег относительно семи граждан Украины». А в пятницу Виктор Орбан выступил по венгерскому радио с традиционной еженедельной речью, в которой сказал, что «мы будем останавливать транзит через Венгрию важных для Украины грузов до тех пор, пока не получим согласия украинской стороны на поставки нефти». Из чего несложно сделать вывод, что инкассаторские машины задержаны не из-за каких-то правонарушений, а потому что поступила политическая команда. Подтверждением стала и выдача всех семи инкассаторов украинской стороне. Если они такие страшные преступники, зачем это делать? Зато машины с валютой и золотом украинского банка остались в помещении ТЕК. Что характерно, силовые действия венгерских властей последовали спустя несколько дней после того, как глава МИД Венгрии Сийярто посетил Москву. А журналисты-расследователи из проекта VSquare установили, что в Будапешт прибыли российские политтехнологи из команды Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента РФ, одновременно имеющие отношение к Главному разведывательному управлению Генштаба Минобороны РФ, для помощи Орбану на парламентских выборах. Есть все основания считать, что антиукраинские провокации – это результат их творчества, тут проявлено совсем новое для венгерского политического пространства качество: жестковато даже для ФИДЕС.