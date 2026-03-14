Беда победы над Ираном

Еще недавно война между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном с другой казалась многим «легкой прогулкой», где победитель заранее известен. Что-то типа повторения 12-дневной войны в июне 2025 года, когда после ударов по ядерным объектам Ирана, его ПВО и ракетным пусковым установкам было объявлено о полной победе. Оказалось вскоре, что победа была неполной, а может ее вообще и не было. Поскольку потребовалась новая война. Которая на глазах превращается в «ресурсную войну на истощение» - кто дольше выдержит. С отнюдь не очевидным результатом. При всем огромном перевесе в военном и экономическом потенциале в пользу США, стоит заметить, что и «порог терпимости» у воюющих сторон разный. И как раз у Ирана он намного выше. Может статься, что он сможет дольше выдерживать массированные удары с воздуха, чем у Америки и Израиля хватит ресурсов их наносить. Главное, что в Пентагоне не просчитали, так это то что Иран начнет наносить хаотичные, но очень болезненные удары по энергетической и прочей инфраструктуре стран Персидского залива, что способно поставить на колени уже всю мировой экономику. Таков, увы, характер современных – во многом «гибридных» войн. К тому же иранцы, похоже, лучше изучили тактику сторон войны в Украине, чем генералы Пентагона, осознав «ценность» ударов по инфраструктуре.

Столкнулись страны с совершенно разным уровнем жизни: одна из самых богатых стран в мире и другая, находящаяся уже более 45 лет под санкциями и, мягко говоря, совсем не богатая. Стоимость жизни в США примерно в три раза выше, чем в Иране. В Иране средние ежемесячные расходы (без учета аренды) составляют около 310 долларов США для одного человека и около 1169 долларов США для семьи из четырех человек. В США аналогичный показатели составляют 1176 долларов для одного человека и около 4241 доллара США для семьи из четырех человек. Таким образом, одинокий человек в США тратит примерно в 3,8 раза больше, чем в Иране, на расходы, не связанные с арендой, а семья из четырех человек — примерно в 3,6 раза больше. Почем обходится война Тегерану и Вашингтону? После первой недели войны Пентагон оценил затраты США в 11 млрд долларов. Иранских официальных данных нет. Однако ясно, что в абсолютных цифрах финансовые затраты на войну значительно выше для Америки. По предварительным данным, военные расходы США составляют примерно 0,9–1 миллиард долларов в день. При затягивании конфликта на несколько недель только прямые военные расходы США могут составить около 40–95 миллиардов долларов (наиболее часто встречающаяся оценка - 65 млрд), а с учетом косвенных экономических потерь общий ущерб может достичь более 150-200 миллиардов долларов, особенно если война продлится не один месяц. Весь годовой военный бюджет Ирана составляет немногим более 10 миллиардов долларов. Однако и все его расходы в долларовом выражении значительно меньше, чем у США, хотя они чрезвычайно велики по сравнению с гораздо «меньшей экономикой» Ирана и его скромными валютными резервами. Если подсчитать расходы на войну на душу населения, то в США (население 347 млн чел) они составляют, по разным оценкам, от 2,6 до 5,8 долларов в день на человека. В Иране (с населением более 92 млн человек) экспертные оценки дают расходы примерно 1,1–2,2 доллара на одного человека в день.

Война ложится гораздо более тяжелым бременем на Иран, чем на США, хотя в абсолютных цифрах Америка тратит гораздо больше. При номинальном ВВП США в размере около 27 трлн долл., Ирана - 340-360 млрд долл., прямые военные расходы (если взять за основу цифру в 65 млрд долл.) длительностью несколько недель составят для США 0,24% ВВП. А для Ирана этот показатель будет около 2% ВВП (10-15 млрд долл). Если учесть еще и косвенные расходы в размере 30–50 миллиардов долларов в течение года, с учетом ущерба нефтяным объектам, инфраструктуре и разных сопряженных с войной операций, то ущерб от войны для Ирана может достичь 9–15% от его ВВП, что станет сильным ударом по гражданским, прежде всего социальным расходам и взвинтит инфляцию. Однако, поскольку речь идет об экзистенциальной угрозе для иранского режима, то в таких случаях цена практически не имеет значения. Иран традиционно зависит от нефтяных шоков: рост нефтяных доходов краткосрочно поддерживает рост ВВП, но ведет к «голландской болезни», укреплению реального курса и устойчиво высокой инфляции. Однако в условиях войны и ужесточения санкций эффект будет обратный: возможно падение ВВП более чем на 10%, резкий обвал инвестиций и занятости, скачок инфляции и девальвация риала. Но по этим счетам экономика и население будут платить уже после окончания военных действий. Сценарии модели аналитиков Для всего мира война в регионе обернется огромными потерями, хотя даже соседние страны в этой войне непосредственно не участвуют. Максимум – в качестве мишеней для иранских ракетно-дроновых ударов. Персидский залив – это одновременно и «мировая бензоколонка», и важнейший логистический коридор. При любом реалистичном сценарии весь мир столкнется с ростом цен на энергоресурсы, ускорением инфляции и замедлением роста ВВП, причем основное бремя ляжет на импортеров энергоносителей в Европе и Азии.

Через Ормуз проходит до трети морского экспорта нефти и не менее пятой части объема СПГ. Сценарные модели аналитиков Oxford Economics, Capital Economics и Financial Times предсказывают, что при полном выпадении иранского экспорта (хотя сейчас, напротив, наблюдается краткосрочный всплеск этого экспорта – за счет ускоренного сбыта накопившихся запасов на танкерах в открытом море) и сохранении рисков для судоходства через Ормузский пролив нефть будет устойчиво торговаться в диапазоне 100–130–150 долл./баррель. Такой рост цен на нефть (а затем и на газ) добавляет примерно 0,5–0,7 процентных пунктов к глобальной инфляции, что будет вынуждать центробанки откладывать смягчение денежной политики и повысит риск рецессии в импортозависимых странах. Оценки Oxford Economics показывают, что при худшем сценарии мировой ВВП в 2026 году будет на 0,2–0,3% ниже базового, при этом США и еврозона теряют до 0,4–0,5 п.п. роста. Наиболее уязвимы такие крупные импортеры ближневосточной нефти и СПГ, как Италия, Бельгия, Китай, Индия, Южная Корея, а также развивающиеся страны с субсидируемым энергопотреблением и ограниченными валютными резервами - Египет, Тунис, Пакистан. И для Европы, и для Азии война с Ираном — это прежде всего затяжной шок по ценам на нефть/газ и морской логистике. В ЕС уже цены на нефть выросли примерно на 40%, а на газ в моменте удваивались (могут еще и утроиться). Европа стала куда менее зависимой от российского трубопроводного газа, но стала гораздо более уязвимой по поставкам СПГ со всего мира (из России в том числе). Дорогие газ и нефть снова ослабляют конкурентоспособность европейской нефтехимии, металлургии, производства удобрений, стимулируя деиндустриализацию. Правда, новый кризис может поспособствовать ускорению энергоперехода — к ВИЭ, водородной энергетике, а также к переходу на долгосрочные СПГ‑контракты и к диверсификации импорта энергоносителей (из Норвегии, США, Северной Африки). Азия зависит от региона Персидского залива еще сильнее. Так, зависимость от поставок оттуда нефти для Японии и Филиппин составляет около 90%, для Китая и Индии около 38–46%. Некоторые азиатские покупатели рассматривают уже увеличение закупок российской нефти, тем более что Минфин США на месяц (до 12 апреля) заморозил антироссийские нефтяные санкции в отношении нефти, уже отгруженной по состоянию на 12 марта.