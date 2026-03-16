Надо за упокой души НАТО!

Война в Иране когда-то закончится. Не исключено, что довольно скоро - ни у кого нет ни желания, ни возможности продолжать такие крайне затратные для обеих сторон боевые действия бесконечно долго. Вашингтон и Тель-Авив вбухивают на стрельбу по персидским мишеням миллиарды долларов, Тегеран, конечно же, напрямую платит меньше, но и убыток у него колоссальный. Так что в конечном итоге и этой войне придет конец - кто-то победит, кто-то проиграет, а с большей степенью вероятности будет боевая ничья. Союзники уничтожат в Иране все, что может стрелять или производить то, что может стрелять, но сменить власть в этой сугубо исламской республике им вряд ли удастся. Вот и будут оставшиеся в живых «стражи» бегать по всей стране с автоматами и расстреливать всех, кто с ними не согласен. Ни на что другое потенциала у них уже не хватит.

Ни победа, ни поражение в войне не являются какими-то константами, абсолютными категориями и зависят от того, насколько была выполнена поставленная задача. Именно поэтому даже потеря всего Донбасса не может считаться поражением Украины, поскольку агрессор поставил перед собой гораздо более амбициозную задачу и выполнить ее не смог. Соответственно, сложившиеся реалии нельзя считать поражением Украины, как и уничтожение военного потенциала при сохранении власти КСИР в Иране - победой США. Понятно, что все стороны будут трубить о великой победе, славить армию и отечество, проводить торжественные парады, хотя при этом всем будет ясно - что к чему. Как это обычно бывает, тем паче в нынешней далеко не однозначной ситуации, сложно сказать, кто победит. Но совершенно точно можно утверждать, кто будет безоговорочно проигравшим. И представьте себе, это не тегеранский режим, для которого самосохранение - уже серьезное достижение. Как и любое масштабное военное столкновение, иранская война попутно меняет конфигурацию межгосударственных отношений и расставляет точки над «i» далеко за пределами боевых действий. Так сегодня прямо на наших глазах доживает свой срок организация под названием НАТО. Ее существование и до этого вызывало большие сомнения - кому она вообще нужна, какой от нее толк, если, как выяснилось, без американцев альянс ничто, и остальные страны, случись что, даже сами себя не смогут защитить. Нет, конечно, есть Турция, вторая по мощи армия НАТО, однако у Анкары особая позиция в этом союзе, и в случае, если, скажем, Россия нападет на Эстонию, вряд ли следует ожидать, что турки объявят войну Москве.

Что же до всех остальных, то это совершенно бесполезные и недееспособные с военной точки зрения страны, ждать помощь от которых - высшая степень самообмана. И дело тут даже не в том, что по численности их армии ничтожны и им банально не хватит солдат для выполнения сколь-нибудь серьезной задачи, - гораздо большая проблема в том, что и те, кто под ружьем, уже давно не приспособлены к каким-либо сражениям. Это то же самое, что оценивать, к примеру, швейцарскую армию по количеству солдат и по качеству вооружения: учитывая, что она целиком резервная и в ней состоит почти все население страны, можно сделать обоснованный вывод о ее «силе и непобедимости». То есть в реальности совершенно неважно, каков формально численный состав швейцарской армии - пять тысяч или пятьсот, один батальон ВСУ способен перепахать всю территорию Швейцарии от начала до конца. Так что никакого «зонтика НАТО» не существует, по крайней мере после развала СССР, и Трамп в этом случае, как, впрочем, и во всем остальном, играет роль ликвидатора - уничтожает остатки того, чего давно уже нет... НАТО теперь просто престижный клуб трех десятков стран, членство в котором обеспечивает достойную репутацию, передовые места в международных рейтингах, большую инвестиционную привлекательность и еще много чего полезного. Кроме одного - безопасности. В то, что Североатлантический альянс способен кого-то защитить от внешних угроз, верит ныне разве что руководство Украины, которое по-прежнему стремится в НАТО. Хотя, по идее, надо бы наоборот — это европейцы должны рвать на себе тельняшки, чтоб заманить к себе Киев, так у них появится хоть одна боеспособная армия. Более того, в сегодняшней ситуации европейские страны, вместо того чтобы ловить момент и продемонстрировать Трампу, что от них тоже есть какая-то польза, пошли противоположным путем – игнорируя, по сути, войну на Ближнем Востоке. Как будто уже существующих разногласий мало, и Америка недостаточно ясно показала, что остается в составе НАТО формально.

Кто-то из Евросоюза вывесил лозунги «Свободной Палестины», кто-то отказал в использовании баз, кто-то не смог послать корабли, поскольку профсоюз докеров призвал правительство соблюдать права рабочего класса. Есть, правда, и такие, кто вроде как словесно поддержал, но тоже не прислал ни одного катера. А целый президент Франции «призвал Иран» прекратить удары по странам Ближнего Востока. Ну наконец-то, прямо гора с плеч! Теперь точно перестанут стрелять по ОАЭ и Бахрейну - как же иначе, ведь президент Франции призвал?.. Сегодня американцам как никогда впервые, пожалуй, за сто лет, а то и больше, понадобилась военная поддержка Европы, а не наоборот, когда американцы сражались на фронтах Первой и Второй мировых войн... США нагнали в Персидский залив огромные силы, но, исходя из того, что Ормуз все еще закрыт, а гламурные мегаполисы арабского мира продолжают бомбить, очевидно, что на все их не хватает. Именно сейчас Трампу позарез нужная коалиция. И где ее взять, если не в НАТО, в альянсе, главный принцип которого «Один за всех, и все за одного»? Европейцам, понятное дело, есть из-за чего обижаться на Трампа в этом контексте - сколько он нехороших слов сказал как про них, так и про НАТО, кто ж это забудет… Но здравый смысл диктует - у вас есть сейчас возможность доказать, что и Штаты могут рассчитывать на какой-то прок от Европы и что не стоило даже сгоряча объявлять НАТО обузой. Покажите ему, что в критический момент и вы можете помочь Америке, и случись что, у вас будет моральное право ждать реального содействия от нее. Когда вам понадобится, а понадобится наверняка… Но увы, руководство НАТО и стран ЕС не воспользовалось такой шикарной возможностью вернуть себе ключевого союзника. Страны альянса не только не отправили в Залив ни одного солдата, ни одной лодки, ни даже самого захудалого каноэ, но, по сути, даже не выразили ясную, четкую, однозначную поддержку атаке на Иран.