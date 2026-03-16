Надо за упокой души НАТО!

Война в Иране когда-то закончится. Не исключено, что довольно скоро - ни у кого нет ни желания, ни возможности продолжать такие крайне затратные для обеих сторон боевые действия бесконечно долго. Вашингтон и Тель-Авив вбухивают на стрельбу по персидским мишеням миллиарды долларов, Тегеран, конечно же, напрямую платит меньше, но и убыток у него колоссальный. Так что в конечном итоге и этой войне придет конец - кто-то победит, кто-то проиграет, а с большей степенью вероятности будет боевая ничья.
Союзники уничтожат в Иране все, что может стрелять или производить то, что может стрелять, но сменить власть в этой сугубо исламской республике им вряд ли удастся. Вот и будут оставшиеся в живых «стражи» бегать по всей стране с автоматами и расстреливать всех, кто с ними не согласен. Ни на что другое потенциала у них уже не хватит.
Ни победа, ни поражение в войне не являются какими-то константами, абсолютными категориями и зависят от того, насколько была выполнена поставленная задача. Именно поэтому даже потеря всего Донбасса не может считаться поражением Украины, поскольку агрессор поставил перед собой гораздо более амбициозную задачу и выполнить ее не смог. Соответственно, сложившиеся реалии нельзя считать поражением Украины, как и уничтожение военного потенциала при сохранении власти КСИР в Иране - победой США. Понятно, что все стороны будут трубить о великой победе, славить армию и отечество, проводить торжественные парады, хотя при этом всем будет ясно - что к чему.
Как это обычно бывает, тем паче в нынешней далеко не однозначной ситуации, сложно сказать, кто победит. Но совершенно точно можно утверждать, кто будет безоговорочно проигравшим. И представьте себе, это не тегеранский режим, для которого самосохранение - уже серьезное достижение.
Как и любое масштабное военное столкновение, иранская война попутно меняет конфигурацию межгосударственных отношений и расставляет точки над «i» далеко за пределами боевых действий. Так сегодня прямо на наших глазах доживает свой срок организация под названием НАТО. Ее существование и до этого вызывало большие сомнения - кому она вообще нужна, какой от нее толк, если, как выяснилось, без американцев альянс ничто, и остальные страны, случись что, даже сами себя не смогут защитить. Нет, конечно, есть Турция, вторая по мощи армия НАТО, однако у Анкары особая позиция в этом союзе, и в случае, если, скажем, Россия нападет на Эстонию, вряд ли следует ожидать, что турки объявят войну Москве.
Что же до всех остальных, то это совершенно бесполезные и недееспособные с военной точки зрения страны, ждать помощь от которых - высшая степень самообмана. И дело тут даже не в том, что по численности их армии ничтожны и им банально не хватит солдат для выполнения сколь-нибудь серьезной задачи, - гораздо большая проблема в том, что и те, кто под ружьем, уже давно не приспособлены к каким-либо сражениям. Это то же самое, что оценивать, к примеру, швейцарскую армию по количеству солдат и по качеству вооружения: учитывая, что она целиком резервная и в ней состоит почти все население страны, можно сделать обоснованный вывод о ее «силе и непобедимости». То есть в реальности совершенно неважно, каков формально численный состав швейцарской армии - пять тысяч или пятьсот, один батальон ВСУ способен перепахать всю территорию Швейцарии от начала до конца.
Так что никакого «зонтика НАТО» не существует, по крайней мере после развала СССР, и Трамп в этом случае, как, впрочем, и во всем остальном, играет роль ликвидатора - уничтожает остатки того, чего давно уже нет... НАТО теперь просто престижный клуб трех десятков стран, членство в котором обеспечивает достойную репутацию, передовые места в международных рейтингах, большую инвестиционную привлекательность и еще много чего полезного. Кроме одного - безопасности.
В то, что Североатлантический альянс способен кого-то защитить от внешних угроз, верит ныне разве что руководство Украины, которое по-прежнему стремится в НАТО. Хотя, по идее, надо бы наоборот — это европейцы должны рвать на себе тельняшки, чтоб заманить к себе Киев, так у них появится хоть одна боеспособная армия. Более того, в сегодняшней ситуации европейские страны, вместо того чтобы ловить момент и продемонстрировать Трампу, что от них тоже есть какая-то польза, пошли противоположным путем – игнорируя, по сути, войну на Ближнем Востоке. Как будто уже существующих разногласий мало, и Америка недостаточно ясно показала, что остается в составе НАТО формально.
Кто-то из Евросоюза вывесил лозунги «Свободной Палестины», кто-то отказал в использовании баз, кто-то не смог послать корабли, поскольку профсоюз докеров призвал правительство соблюдать права рабочего класса. Есть, правда, и такие, кто вроде как словесно поддержал, но тоже не прислал ни одного катера. А целый президент Франции «призвал Иран» прекратить удары по странам Ближнего Востока. Ну наконец-то, прямо гора с плеч! Теперь точно перестанут стрелять по ОАЭ и Бахрейну - как же иначе, ведь президент Франции призвал?..
Сегодня американцам как никогда впервые, пожалуй, за сто лет, а то и больше, понадобилась военная поддержка Европы, а не наоборот, когда американцы сражались на фронтах Первой и Второй мировых войн... США нагнали в Персидский залив огромные силы, но, исходя из того, что Ормуз все еще закрыт, а гламурные мегаполисы арабского мира продолжают бомбить, очевидно, что на все их не хватает.
Именно сейчас Трампу позарез нужная коалиция. И где ее взять, если не в НАТО, в альянсе, главный принцип которого «Один за всех, и все за одного»? Европейцам, понятное дело, есть из-за чего обижаться на Трампа в этом контексте - сколько он нехороших слов сказал как про них, так и про НАТО, кто ж это забудет… Но здравый смысл диктует - у вас есть сейчас возможность доказать, что и Штаты могут рассчитывать на какой-то прок от Европы и что не стоило даже сгоряча объявлять НАТО обузой. Покажите ему, что в критический момент и вы можете помочь Америке, и случись что, у вас будет моральное право ждать реального содействия от нее. Когда вам понадобится, а понадобится наверняка…
Но увы, руководство НАТО и стран ЕС не воспользовалось такой шикарной возможностью вернуть себе ключевого союзника. Страны альянса не только не отправили в Залив ни одного солдата, ни одной лодки, ни даже самого захудалого каноэ, но, по сути, даже не выразили ясную, четкую, однозначную поддержку атаке на Иран.
Трамп, кстати, свое недовольство пассивностью союзников не очень-то и скрывает. Вот что он сказал в интервью Financial Times: «Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО. Мы были очень добры. Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам». В общем, ситуация ясная - Трамп в бешенстве: в кои-то веки вы, лодыри и бездельники, понадобились, а от вас никакой помощи - ладно, сам справлюсь, но, когда все закончится, покажу вам, где раки зимуют.
США и Израиль вполне располагают военной мощью для выполнения намеченных задач и смогут обойтись без содействия европейских союзников. По идее, это сами европейцы должны сейчас в спешке посылать свои корабли в Залив, чтоб показать Трампу - «Видишь, все не так, как ты говорил, мы тебе тоже нужны». Но, как оказалось, - не нужны. Кто, однако, знает, что будет завтра - может, британское военное судно доплывает-таки до берегов персидских, а Макрон поймет, что не имеет смысла надеяться на переговоры с кровопийцами. Но верится в это слабо, и на сегодняшний день Европа прописными буквами пишет приговор НАТО - после того, как Трамп закончит с Ближним Востоком, он, несомненно, разберется и с европейцами...
Друзья и союзники познаются в беде. На поле боя, а не на конференциях и семинарах. Так что, НАТО, составляй завещание.