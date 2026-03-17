Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана

Ликвидация Али Лариджани, ключевого стратега и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, осуществленная точечным ударом в ночь на вторник, ставит Иран перед лицом беспрецедентного системного коллапса. После гибели верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля Лариджани оставался последней фигурой, способной удерживать баланс между военными элитами КСИР и остатками гражданского госаппарата. Неспроста незадолго до своей трагической гибели рахбар избрал своим фактическим преемником именно Лариджани – главу одного из самых могущественных кланов в исламской республике.

Удар по «мозговому центру» Али Лариджани не был просто чиновником, а в условиях войны фактически исполнял роль главного дипломата и архитектора выживания режима. Его устранение вместе с командующим «Басидж» Голямрезой Сулеймани наносит двойной удар по самой структуре иранской государственности. Во-первых, наступает период стратегической недееспособности власти без Лариджани при иранском Лжедмитрии, новом картонном и фантомном рахбаре – сыне Хаменеи – Моджтабе. Хотя существование Моджтабы, как и мифологизированных героев шиизма, еще надо доказать в практической жизни. И без помощи Пескова или Медведева. И не только потому, что Лариджани был основным каналом связи с Москвой. Серый кардинал в Тегеране напрямую работал и с Пекином, координируя поставки критических технологий в обход санкций. Без его личного участия и налаженных связей возможности Тегерана по получению оперативных разведданных от союзников резко сокращаются. Во-вторых, происходит разрушение вертикали принятия решений. Лариджани считался «прагматичным консерватором». Его смерть лишает режим интеллектуальной гибкости, оставляя власть в руках слепо радикальных и бесшабашных командиров КСИР, которые теперь могут перейти к тактике неконтролируемой эскалации, не считаясь с геополитическими последствиями либо интересами региональной безопасности.

Геополитические последствия: деградация контроля Аналитики в Вашингтоне и Иерусалиме подчеркивают, что гибель Лариджани радикально меняет ландшафт на трех фронтах. Что касается региональных прокси, то «Хезболла» и хуситы фактически теряют единый центр политической координации. Эксперты ожидают перехода этих группировок к тактике «разрозненных ударов» — опасной фазе, где локальные командиры принимают решения без оглядки на общую стратегию Тегерана. В вопросе ядерного досье ситуация становится критической. С устранением переговорщика такого калибра шансы на дипломатическое решение стремятся к нулю. Существует серьезное опасение, что остатки руководства Ирана могут объявить о финальном этапе создания боезаряда или «грязной бомбы» в качестве последнего «акта отчаяния». Наконец, внутренняя ситуация в стране становится взрывоопасной. Ликвидация главы «Басидж» на фоне общего кризиса управления ослабляет контроль над протестными настроениями. Если армия почувствует отсутствие твердой руки в Тегеране, она может отказаться от подавления гражданских волнений, что приведет к окончательному распаду системы. Риски для США и Израиля Для администрации Трампа и правительства Нетаньяху гибель Лариджани — это тактическая победа, которая, однако, несет в себе огромные оперативные риски. Главный вопрос, который сейчас звучит в кулуарах Пентагона: с кем теперь подписывать гипотетическую капитуляцию?

Устранив «умеренно-жесткие» фигуры, коалиция подталкивает Иран к состоянию failed state (несостоявшегося государства). В условиях отсутствия легитимного преемника ядерные объекты и арсеналы баллистических ракет могут оказаться под контролем радикальных полевых командиров, которые больше не подчиняются центральному правительству в Тегеране. «Лариджани был тем, кто мог нажать на тормоза, когда машина режима неслась к пропасти, — отмечает эксперт по Ближнему Востоку Марк Леонард. - Теперь тормоза отказали, а место водителя пустует». Реакция внутри Ирана на сообщения о гибели Али Лариджани характеризуется состоянием, которое западные наблюдатели называют «контролируемым хаосом». Официальный Тегеран на данный момент (17 марта 2026 года) не подтвердил смерть политика, используя тактику «информационного тумана», типичную для режима в моменты глубочайших кризисов. «Цифровая жизнь» после гибели Лариджани Официальные СМИ Ирана воздерживаются от прямых некрологов, однако в эфире и соцсетях развернута кампания по демонстрации того, что «аппарат после смерти Ильича все еще функционирует». Через несколько часов после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца в официальных аккаунтах Лариджани в X (Twitter) и Telegram появилась фотография рукописной записки. В ней выражались соболезнования семьям моряков, погибших при затоплении фрегата IRIS Dena. Аналитики отмечают, что записка не датирована и, скорее всего, была подготовлена заранее с целью посеять сомнения в успешности израильского удара. А государственное телевидение анонсировало «важное сообщение от офиса Лариджани», однако формат месседжа (видео или текст), как и в случае мифического исчезновения картонного рахбара, не уточнялся. Тот факт, что видеообращение до сих пор не вышло, лишь усиливает подозрения в его гибели.

Паралич «Комитета по управлению» После гибели Али Хаменеи 28 февраля Лариджани возглавил временный комитет по управлению страной. Его исчезновение вызвало панику в правительственных кварталах Тегерана. По сообщениям разведывательных источников, гибель Лариджани активизировала центробежные силы в Тегеране, что отразилось и на повышенной активности в аэропорту Мехрабад. Семьи высокопоставленных офицеров КСИР пытаются покинуть столицу, опасаясь, что за ликвидацией Лариджани последует финальный штурм правительственного сектора. В отсутствие Лариджани как «гражданского лица», способного сдерживать генералов, внутри Корпуса стражей исламской революции, безусловно, наметится раскол между сторонниками немедленного ядерного испытания и теми, кто выступает за попытку переговоров через посредников в Омане.