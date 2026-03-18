Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Кубу проглотили. Осталось переварить

Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
14:13 1009

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что для него будет «большой честью захватить Кубу», а после этого, сказал президент США, «я буду делать там все, то захочу».

Насколько можно понять из вчерашней публикации в The New York Times, в качестве первого шага по завоеванию Кубы американские власти намерены избавиться от ее президента Мигеля Диаса-Канеля, которого считают главным препятствием в проведении структурных реформ на острове, но при этом намерены оставить на месте все остальное правительство.

С именем Мигеля Диаса-Канеля связывают бесчисленные экономические провалы, а также репрессии. Во время общенародного бунта 11 июля 2021 года он бросил фразу, которая отпечаталась в коллективной памяти кубинцев: «Боевой приказ уже дан». Иными словами, президент был готов использовать против мирных манифестантов оружие

Анонимные источники также сообщают, что Белый дом не хочет видеть присутствия в политической жизни страны ветеранов, бывших соратников Фиделя Кастро, верой и правдой служивших идеалам кубинской революции. Непонятно правда, идет ли речь о самом Рауле Кастро. Мировые СМИ часто преувеличивают его роль в управлении страной. Младший Кастро - очень старый человек, так же, как и другие его соратники: бывшему министру внутренних дел Рамиру Вальдесу, нещадно расправлявшемуся со всеми проявлениями недовольства в стране, 93 года. Другому бывшему члену Политбюро Хосе Рамону Мачадо Вентуре, как и Кастро в этом году, исполняется 95. Выведенные из состава ПБ еще в 2021 году из-за возраста, с лицами, сплошь покрытыми красными пятнами кожного рака, они напоминают зомби, которые едва держатся на ногах.

65-летний Мигель Диас-Канель на их фоне просто молодой человек. Рауль Кастро предложил его кандидатуру на высший пост в государстве в 2018 году. Тот был одним из 12 кандидатов, вероятно, не самым лучшим, но самым лояльным.

В истории Кубы и других стран были авторитарные деятели, которые проецировали некую «ауру руководителей», их могли не любить и даже ненавидеть, но при этом уважать. Диас-Канель точно не принадлежит к этой категории. Он говорит заученными топорными фразами. Во время публичных выступлений он держится очень скованно, почти как школьник, не выучивший урока. Он напрочь лишен чувства юмора, важнейшего качества, которое так ценят кубинцы, привыкшие к иронии и словам, имеющим двойной смысл.

После этого ему было дано прозвище El Singao – редуцированное матерное слово, перевод которого мы не можем дать. Оно означает безграничное презрение к этой личности. И по отношению к Мигелю Диасу-Канелю означает, что он, будучи совершенно некомпетентным руководителем, еще и убийца, который готов обрушить репрессии на собственный народ.

«В соцсетях у большинства есть желание, чтобы этот индивидуум как можно скорее убрался с национальной сцены, - пишет оппозиционер Юниор Гарсия. – Нам безразлично, уберет ли его Дональд Трамп или инопланетяне. Кто-то мечтает, чтобы он собрал чемодан и отправился в психиатрический госпиталь куда-нибудь в Сибирь».

Ну а что об этом думают высокопоставленные кубинские военные, те, кому принадлежит реальная власть в стране?

На этот счет могут быть разные мнения. Лично я считаю, что военные могут действительно избавиться от исключительно непопулярного и никому не нужного человека. Особенно если американцы всерьез пообещают их не трогать. Похоже, что вокруг отставки Диаса-Канеля и идут в первую очередь переговоры между командой госсекретаря США Марко Рубио и внуком Рауля Кастро, 41-летним Раулем Гильермо Родригесом по прозвищу «Краб».

Абсолютно ясно, что Трамп намерен повторить на Кубе сценарий Венесуэлы - поставить там у власти лояльного руководителя, который будет сотрудничать с США во всех областях. При сохранении отнюдь не демократического режима.

«Избавление от Диаса-Канеля больше символическое, чем содержательное, - говорит Рикардо Суньига, который в администрации Барака Обамы вел секретные переговоры о нормализации с Гаваной. – Сейчас я сделал бы то же самое, что задумал Трамп. – Капитан покидает корабль, и тот идет ко дну».

Но далеко не все настроены столь оптимистично. «Да, им (американцам) нужно избавиться от Диаса-Канеля, но им следует также ликвидировать всю бюрократию компартии и GAESA (военно-промышленный конгломерат в руках военных)», - говорит Марлен Асор Эрнандес, в прошлом социолог в университете Гаваны, которая эмигрировала в Мексику. - Сам Диас-Канель был для них фигурой для манипуляций, и ничего больше». Ликвидации всей «коммунистической надстройки» требуют и конгрессмены от Флориды.

На фоне переговоров с США кубинские власти вдруг объявили о том, что их страна готова начать принимать иностранные инвестиции. Об этом сказал американским СМИ Оскар Перец-Олива Фрага, вице-премьер и министр внешней торговли Кубы. Он - внучатый племянник Фиделя и Рауля Кастро (куда деться - на Кубе все занимающие видные посты деятели имеют отношение к «первому семейству).

Речь идет прежде всего об инвестициях в частный бизнес Кубы со стороны кубинской диаспоры во Флориде. Однако в той же диаспоре расценили это как уловку кубинского правительства, чтобы спасти свою экономику. Госсекретарь Марко Рубио также заявил во вторник в Белом доме, что предложения кубинского правительства «не являются достаточно радикальными», чтобы решить серьезнейшие экономические проблемы страны. Одновременно Рубио сказал, что США не намерены отказаться от торгово-экономического эмбарго против Кубы, поскольку оно связано с политической системой страны. А ее, по словам госсекретаря, можно изменить «лишь введя во власть новых людей».

Пикантность этой ситуации заключается в том, что призывы к зарубежным инвестициям прозвучали тогда, когда на Кубе полностью отключилось электричество. Пассажиры трансатлантических рейсов, которые пролетали над островом в минувшие дни, говорили, что там мертвая земля без единого огонька. Фантасмагорическое зрелище.

Если диаспоре и дадут шанс перестроить Кубу, то ей придется начать с нуля - уж больно там все запущено. Но овчинка стоит выделки, страна может возродиться за несколько лет. А тогда и Дональд Трамп объявит это своим грандиозным успехом, который не смог достичь ни один из американских президентов за более чем шесть десятилетий.

В любом случае можно не сомневаться, что Куба станет следующей целью США после окончания войны с Ираном.

Читайте по теме

После Ирана – Куба. Сценарии смены режима наша аналитика
13:40 507
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 5441
Плая-Хирон-2? наша корреспонденция; все еще актуально
26 февраля 2026, 14:18 5737
«Хезболла» под прицелом: уничтожено более 80 объектов
«Хезболла» под прицелом: уничтожено более 80 объектов видео; фото; обновлено 14:47
14:47 3540
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу ФОТО; обновлено 14:39
14:39 3632
Азербайджан и Армения говорят о конкретном товаре
Азербайджан и Армения говорят о конкретном товаре
14:15 1004
Иран хранит оружие глубоко под землей. Но у США есть уникальные бомбы
Иран хранит оружие глубоко под землей. Но у США есть уникальные бомбы
14:04 986
Китай пытается завлечь Тайвань электричеством
Китай пытается завлечь Тайвань электричеством
13:49 662
Рижский суд дал 11 лет Халилову
Рижский суд дал 11 лет Халилову
13:41 1229
«Путин – большой друг Израиля»
«Путин – большой друг Израиля» Заявил посол
12:49 2259
Израиль ликвидировал и «снабженца оружия» ХАМАС
Израиль ликвидировал и «снабженца оружия» ХАМАС обновлено 12:48
12:48 3709
Страны Залива отражают атаки Ирана
Страны Залива отражают атаки Ирана обновлено 12:39
12:39 2625
Израиль заявил об уничтожении министра разведки Ирана
Израиль заявил об уничтожении министра разведки Ирана обновлено 14:25
14:25 6216
Иран: Никакого перемирия, только прекращение войны...
Иран: Никакого перемирия, только прекращение войны... обновлено 12:20
12:20 3786

