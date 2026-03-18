Кубу проглотили. Осталось переварить

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что для него будет «большой честью захватить Кубу», а после этого, сказал президент США, «я буду делать там все, то захочу». Насколько можно понять из вчерашней публикации в The New York Times, в качестве первого шага по завоеванию Кубы американские власти намерены избавиться от ее президента Мигеля Диаса-Канеля, которого считают главным препятствием в проведении структурных реформ на острове, но при этом намерены оставить на месте все остальное правительство.

Анонимные источники также сообщают, что Белый дом не хочет видеть присутствия в политической жизни страны ветеранов, бывших соратников Фиделя Кастро, верой и правдой служивших идеалам кубинской революции. Непонятно правда, идет ли речь о самом Рауле Кастро. Мировые СМИ часто преувеличивают его роль в управлении страной. Младший Кастро - очень старый человек, так же, как и другие его соратники: бывшему министру внутренних дел Рамиру Вальдесу, нещадно расправлявшемуся со всеми проявлениями недовольства в стране, 93 года. Другому бывшему члену Политбюро Хосе Рамону Мачадо Вентуре, как и Кастро в этом году, исполняется 95. Выведенные из состава ПБ еще в 2021 году из-за возраста, с лицами, сплошь покрытыми красными пятнами кожного рака, они напоминают зомби, которые едва держатся на ногах. 65-летний Мигель Диас-Канель на их фоне просто молодой человек. Рауль Кастро предложил его кандидатуру на высший пост в государстве в 2018 году. Тот был одним из 12 кандидатов, вероятно, не самым лучшим, но самым лояльным. В истории Кубы и других стран были авторитарные деятели, которые проецировали некую «ауру руководителей», их могли не любить и даже ненавидеть, но при этом уважать. Диас-Канель точно не принадлежит к этой категории. Он говорит заученными топорными фразами. Во время публичных выступлений он держится очень скованно, почти как школьник, не выучивший урока. Он напрочь лишен чувства юмора, важнейшего качества, которое так ценят кубинцы, привыкшие к иронии и словам, имеющим двойной смысл.

С его именем связывают бесчисленные экономические провалы, а также репрессии. Во время общенародного бунта 11 июля 2021 года он бросил фразу, которая отпечаталась в коллективной памяти кубинцев: «Боевой приказ уже дан». Иными словами, президент был готов использовать против мирных манифестантов оружие. После этого ему было дано прозвище El Singao – редуцированное матерное слово, перевод которого мы не можем дать. Оно означает безграничное презрение к этой личности. И по отношению к Мигелю Диасу-Канелю означает, что он, будучи совершенно некомпетентным руководителем, еще и убийца, который готов обрушить репрессии на собственный народ. «В соцсетях у большинства есть желание, чтобы этот индивидуум как можно скорее убрался с национальной сцены, - пишет оппозиционер Юниор Гарсия. – Нам безразлично, уберет ли его Дональд Трамп или инопланетяне. Кто-то мечтает, чтобы он собрал чемодан и отправился в психиатрический госпиталь куда-нибудь в Сибирь».

Ну а что об этом думают высокопоставленные кубинские военные, те, кому принадлежит реальная власть в стране? На этот счет могут быть разные мнения. Лично я считаю, что военные могут действительно избавиться от исключительно непопулярного и никому не нужного человека. Особенно если американцы всерьез пообещают их не трогать. Похоже, что вокруг отставки Диаса-Канеля и идут в первую очередь переговоры между командой госсекретаря США Марко Рубио и внуком Рауля Кастро, 41-летним Раулем Гильермо Родригесом по прозвищу «Краб». Абсолютно ясно, что Трамп намерен повторить на Кубе сценарий Венесуэлы - поставить там у власти лояльного руководителя, который будет сотрудничать с США во всех областях. При сохранении отнюдь не демократического режима. «Избавление от Диаса-Канеля больше символическое, чем содержательное, - говорит Рикардо Суньига, который в администрации Барака Обамы вел секретные переговоры о нормализации с Гаваной. – Сейчас я сделал бы то же самое, что задумал Трамп. – Капитан покидает корабль, и тот идет ко дну».

Но далеко не все настроены столь оптимистично. «Да, им (американцам) нужно избавиться от Диаса-Канеля, но им следует также ликвидировать всю бюрократию компартии и GAESA (военно-промышленный конгломерат в руках военных)», - говорит Марлен Асор Эрнандес, в прошлом социолог в университете Гаваны, которая эмигрировала в Мексику. - Сам Диас-Канель был для них фигурой для манипуляций, и ничего больше». Ликвидации всей «коммунистической надстройки» требуют и конгрессмены от Флориды. На фоне переговоров с США кубинские власти вдруг объявили о том, что их страна готова начать принимать иностранные инвестиции. Об этом сказал американским СМИ Оскар Перец-Олива Фрага, вице-премьер и министр внешней торговли Кубы. Он - внучатый племянник Фиделя и Рауля Кастро (куда деться - на Кубе все занимающие видные посты деятели имеют отношение к «первому семейству). Речь идет прежде всего об инвестициях в частный бизнес Кубы со стороны кубинской диаспоры во Флориде. Однако в той же диаспоре расценили это как уловку кубинского правительства, чтобы спасти свою экономику. Госсекретарь Марко Рубио также заявил во вторник в Белом доме, что предложения кубинского правительства «не являются достаточно радикальными», чтобы решить серьезнейшие экономические проблемы страны. Одновременно Рубио сказал, что США не намерены отказаться от торгово-экономического эмбарго против Кубы, поскольку оно связано с политической системой страны. А ее, по словам госсекретаря, можно изменить «лишь введя во власть новых людей».