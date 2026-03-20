Иран продержится до выборов в США. А там уже дело за демократами...

Прошлой ночью антииранская коалиция ликвидировала еще двух высокопоставленных иранских генералов: пресс-секретаря Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммада Наини и главу разведки «Басиджа» Исмаила Ахмади. Вслед за ликвидацией Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), который считался ключевой фигурой в нынешнем иранском руководстве (а также был доверенным лицом ранее убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи) и командующего подразделений «Басидж» Голамрезу Сулеймани и его зама, в ночь на 18 марта в результате израильского удара погиб и министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб. Таким образом, по мере того как Израиль и США «снимают слой за слоем» представителей иранской верхушки, надеясь докопаться до тех, кто проявит сговорчивость, пока эффект обратный. К власти приходят люди, которые (можно считать их фанатиками) ни на какие компромиссы с врагом не пойдут.

Израиль и США, точечно выбивая иранских лидеров, следуют типично «голливудским сценариям», согласно которым достаточно ликвидировать «плохих парней» - и мир наступит сразу. Однако в шиитской версии ислама, построенной на мученичестве внуков и других наследников пророка Мухаммеда, свое понимание устройства мира и роли в нем «мучеников за веру». Обратимся к примеру утраты Лариджани – это действительно сильный удар по системе власти в Иране. Однако не стоит недооценивать и крепость институтов исламской республики. По опыту аналогичных ударов по «ХАМАС» и «Хезболле» частое и густое прореживание их лидеров само по себе не привело к ликвидации самих структур. К тому же подразделения того же КСИР показали умение действовать автономно. А новейшие методы информационных манипуляций дают возможность держать под контролем население даже вне физического публичного присутствия лидеров. Скажем, нового рахбара Моджтабу Хаменеи со времени его избрания никто не видел. Но от его имени Тегеран отклонил предложение о перемирии с США, представленное через посредников. Также ролики, созданные иранскими пропагандистами с помощью искусственного интеллекта, призваны создавать у населения впечатление нескончаемых побед над агрессорами. Власть КСИР пока выглядит незыблемой. Примечательно, что, когда недавно президент-«реформатор» Пезешкиан попытался было извиниться перед соседями за нанесение ударов по ним, обещав больше не делать этого, КСИР его быстро одернул и вернул «в общий строй». Не следует недооценивать способность КСИР действовать автономно от центрального командования. И даже если США и Израилю удастся выбить почти все ракетные установки, оставшиеся будут способны нанести непоправимый ущерб соседям Ирана, для которых «порог терпимости» гораздо ниже. Также можно месяцами вести «войну дронов», против которых современные дорогостоящие ПВО фактически бессильны. Можно также полностью уничтожить иранские ВМС, но что делать с многочисленным «москитным флотом» КСИР, который будет все еще способен парализовать судоходство в Ормузском проливе. В формате такой квази-партизанской войны Иран может продержаться аж до промежуточных выборов в США, когда республиканцев Трампа добьют уже не «басиджи», а высокие цены на бензин в самих США.

Ставка на восстание в самом Иране пока не сыграла. Тем более что у иранской оппозиции нет ни организации, ни, главное, оружия. В Иране не без оснований считают, что время на их стороне. Там видят, что НАТО-вская солидарность испарилась. Ни одна из стран так и не дала согласия Трампу присоединиться к операциям США по разблокировке Ормузского пролива. Европейские «партнеры» почти не скрывают злорадства после унижений от Трампа что с произвольно вводимыми тарифами, что с попытками присвоить Гренландию. Тем временем в рядах самой администрации США уже произошел небольшой бунт. Об отставке в знак протеста против войны с Ираном объявил директор Национального контртеррористического центра Джо Кент. Он заявил, что к войне Трампа подтолкнуло давление Израиля, тогда как сам Иран не представлял непосредственной угрозы для Америки. Такие антиизраильские выпады совпадают с настроениями части американцев. По Вашингтону расклеили плакаты, где война Трампа в Иране называется не «Операция Эпическая Ярость», как официально, а «Операция Ярость Эпштейна» (надо учитывать, что Вашингтон – это «оазис» Демпартии, там против Трампа проголосовали более 80% избирателей). Среди левых популярно мнение, согласно которому война была начата, чтобы отвлечь внимание от скандала с «файлами Эпштейна». Согласно некоторым опросам, 52% жителей США считают, что президент атаковал Иран именно из-за этого. Такое мнение разделяют 81% демократов, но лишь 26% республиканцев.