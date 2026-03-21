Трамп пойдет до конца. Иран должен быть разрушен

После того как Евросоюз окончательно отказал Трампу в военной помощи при разблокировке Ормузского пролива, выпустив лишь беспомощное заявление - призыв к мораторию на удары по энергетическим объектам, президент США назвал союзников по НАТО «трусами». Как он собирается это «запомнить» Европе? Неужели назло снять все санкции с России? Вряд ли. Этого не поймут в самой Америке. При том что Америка, несмотря на рост цен на бензин, все же страдает в меньшей степени от энергетического коллапса, к которому ведут война с Ираном и, главное, иранские удары по танкерам и энергетическим объектам арабских союзников США. В конце концов США сами себя обеспечивают нефтью и газом, да еще на экспорт остается, суля неплохие дополнительные прибыли нефтяным корпорациям. Наиболее пострадавшие – это все та же Европа и Юго-Восточная Азия, которые также являются американскими экономическими конкурентами. А теперь они будут вынуждены еще и больше энергоносителей покупать у США.

В абсолютных размерах зависимость Европы от поставок углеводородов с Ближнего Востока вроде бы не так высока. В 2025 году ЕС импортировал с Ближнего Востока лишь около 6% своей нефти и 3,5% газа, главным образом из Катара. Крупнейшими поставщиками нефти в ЕС были США, Норвегия и Казахстан, трубопроводного газа — Норвегия и Алжир, а по СПГ лидировали США и Россия, вовсе не ближневосточные экспортеры. Однако Европа напрямую страдает от общего роста цен на энергоносители: никто не будет поставлять их дешевле. К тому же ряд стран (Италия и Польша) зависел от поставок катарского СПГ в гораздо большей степени. А вот Юго-Восточная Азия зависит от Ближнего Востока сильнее, прежде всего, по нефти, подавляющая часть которой идет в регион через Ормузский пролив: в 2025 году 84% нефти и 83% СПГ, прошедших через Ормуз, были направлены на азиатские рынки. По газу зависимость ЮВА ниже, чем по нефти, потому что АСЕАН имеет даже собственный экспорт СПГ за счет Брунея, Индонезии, Малайзии и Мьянмы. Однако тренд развивается в пользу роста зависимости: регион, по оценкам, станет нетто-импортером СПГ к началу 2030-х, а некоторые страны уже сильно завязаны на ближневосточный СПГ: в 2025 году 45% импорта СПГ Сингапура пришлось на Катар, а 28% импорта Таиланда — на Катар и Оман. В целом для мира ценовой шок 2022 года из-за начала войны в Украине может показаться «легкой простудой» по сравнению с тем, что может произойти в случае затягивания войны с Ираном. Из-за ударов по СПГ-мощностям Катара (производство его там уже сокращено на 20%) и ОАЭ (прекращено полностью) цены на газ в Европе взлетели минимум в два раза, а могут подняться до €500/МВт.ч. При этом европейские хранилища газа подошли к концу зимы с аномально низким уровнем – около 46 млрд куб. м против 60 млрд год назад и 77 млрд двумя годами ранее, что усиливает эффект ценового шока.

По нефти не легче: реальные партии в Азии стоят уже от 125 до 170 долларов за баррель. С рынка ушло не менее 10,5 млн баррелей в сутки (по состоянию на февраль общемировой спрос был на уровне 104 млн баррелей в сутки). Растет риск остановок НПЗ и нормирования топлива. До Азии кризис уже добрался, Европу накроет в апреле. Сами США больше заботятся пока о внутреннем рынке и планируют даже полностью запретить свой нефтеэкспорт. А поскольку они теперь еще контролируют Венесуэлу, то ее нефть тоже может быть убрана с рынка и перенаправлена в США. Это уберет дополнительно с рынка еще до 8 млн баррелей нефти в сутки. Правда, до конца со своей «нефтегазовой стратегией» Белый дом, похоже, еще не определился. После израильского удара по крупнейшему газовому месторождению Ирана «Южный Парс» Трамп призвал к деэскалации атак на энергетические объекты Ближнего Востока, оговорившись, что Израиль воздержится от дальнейших ударов по этому объекту, если Иран воздержится от аналогичных шагов. Тегеран нащупал болевую точку и вряд ли отступит от своей тактики «инфраструктурной войны». Авиация США между тем даже пока не трогает главный пункт перевалки иранской нефти – остров Харк, где обрабатывается 90% ее экспортных объемов, также танкеры самого Ирана продолжают беспрепятственно транспортировать нефть в довоенных объемах.