Война в Иране надолго

США на месяц сняли санкции с иранской нефти. Пожалуй, это первый случай в истории, когда та или иная страна фактически оказывает прямую финансовую помощь своему военному противнику, снимая санкции без всяких предварительных условий (США не покупали иранскую нефть с 1996 года). Ранее Минфин США сделал аналогичное послабление для российской нефти при том, что Москва тоже, мягко говоря, союзником Вашингтона – учитывая войну в Украине - не является. Столкнувшись со сломом всех своих планов на блицкриг в Иране, администрация Трампа предпринимает отчаянные шаги, чтобы хоть как-то «починить» ломающийся нефтегазовый рынок, который стал жертвой (никто этого в США, видимо, не просчитал) иранских ударов по энергетической инфраструктуре региона Персидского залива. Что это дает Тегерану? Можно подсчитать. Уже «довоенные» экспортные объемы Ирана оценивались в 1,5–1,6 млн барр./сутки даже под санкциями. На пике в сентябре 2025 года Иран выводил на рынок даже 2,13 млн барр./сутки, что дало 3,9–4,2 млрд долларов выручки за месяц при дисконте 5–10% к Brent. Теперь Минфин США, давая месячную «поблажку», оговаривается, что речь идет только о нефти, которая уже отгружена и находится в море. Оценочно, это до 140 млн баррелей иранской нефти, которую можно теперь легально продать.

При этом Тегеран вообще отрицает наличие сколь-либо значительных объемов на хранении в море. Есть основания подозревать, что Америка в условиях нынешнего форс-мажора может вообще закрыть глаза на то, откуда Иран берет экспортную нефть. Но даже если взять за основу вышеупомянутый объем в 140 млн баррелей, то получится примерно 4,7 млн барр./сутки в виде разблокированных накопленных запасов. Часть этой нефти могла быть ранее уже продана Китаю со скидкой. И для дополнительной «внесанкционной» продажи может остаться до 140-180 млн баррелей за месяц, если учесть еще и текущий уровень добычи в Иране. При ценах выше 100 долл./баррель. Это уже дает Тегерану не менее 140 млн долларов в день при экспорте 1,5–1,6 млн барр./сутки. Продажа легально 120 млн баррелей по цене, скажем, 90 долларов даст 10,8 млрд долларов выручки (это годовой военный бюджет Ирана). При 2,13 млн баррелей в сутки экспорта Иран может выйти уже на 10–15 млрд долларов. Но это максимальная оценка. Для России ситуация еще более масштабная. По подсчетам Кельнского института, если война в Иране заканчивается к середине апреля, то при росте цен на газ и нефть, вместо ожидавшихся на 2026 год примерно 99 млрд долларов, РФ получает 169 млрд долларов только от экспорта нефти; продажа газа принесет еще 50 млрд долларов. Если война затянется до конца мая (тогда и цены на нефть взлетят до 140), то к концу года Москва получит примерно на 161,3 млрд долларов больше, чем ожидалось. Если же война продлится до конца сентября (при ценах на нефть 150-200 долл), то Россия к концу года на нефтегазовом экспорте заработала бы около 386 млрд долларов, а налоговые поступления федерального бюджета от торговли сырьем достигли бы 212 млрд долларов. На этом фоне Иран не выражает никакого желания даже вступать в переговоры с США, в том числе не желает и обсуждать открытие Ормузского пролива. При этом его запас ракет и дронов далеко не исчерпан. Если же он сможет получить соответствующую помощь от третьих стран (в том числе РФ и Китая), то Тегеран получит возможность для продолжения сопротивления.

Трамп же в свою очередь продолжает делать противоречивые заявления. Опровергая периодически появляющиеся слухи о возможной наземной операции в Иране, президент США с такой же периодичностью, видимо, чтобы подбадривать приунывшие фондовые рынки, пробрасывает тезис о том, что он уже «вот-вот» войну закончит. Рынки, правда, не очень верят и продолжают падать дальше. Все понимают, что силами 5-8 тысяч морских пехотинцев (а о большем количестве людской силы речи пока нет) захватить Иран не удастся. Даже если США покорят остров Харк, через который идет 90% экспорта иранской нефти, Ормузский пролив это не разблокирует, зато военный контингент США станет удобной мишенью для артиллерийских и дроновых атак с побережья Ирана, до которого всего 24 км. При этом иранские удары по энергообъектам региона – и мировому рынку в целом - продолжатся. На днях Тегеран предпринял символическую попытку атаковать даже военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, показав тем самым (хотя попытка и оказалась неудачной), что у него в разработке имеются баллистические ракеты дальностью до 4 тысяч километров.