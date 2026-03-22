Прецедент Путина для головорезов из КСИР

Вчерашние сообщения о попытке Ирана нанести удар баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) по американо-британской стратегической базе Диего-Гарсия в Индийском океане ознаменовали тектонический сдвиг в глобальной системе безопасности. Пока мировые столицы пытаются оценить масштаб технического прорыва Тегерана, геополитический сигнал уже предельно ясен: «стратегическая глубина» иранского режима теперь измеряется тысячами километров, а в зоне прямого поражения могут оказаться даже европейские столицы - Берлин, Париж и Рим.

Развеянные иллюзии На протяжении десятилетий западные разведсообщества и сам Тегеран придерживались негласного консенсуса: иранская ракетная программа ограничена дальностью в 2000 километров. Это создавало иллюзию безопасности для Европы, оставляя Иран проблемой исключительно Ближнего Востока. Вчера эта иллюзия окончательно рассыпалась. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир выступил с леденящим душу разъяснением: «Эти ракеты не предназначены для ударов по Израилю. Их дальность позволяет достигать столиц Европы. Теперь Берлин, Париж и Рим находятся в зоне прямой угрозы». Технологический скачок, необходимый для поражения цели на расстоянии свыше 4000 километров (дистанция до Диего-Гарсии), свидетельствует о том, что преступный режим не просто обладал потенциалом, но и скрытно реализовал его, несмотря на годы санкций и три недели интенсивного уничтожения военной инфраструктуры силами коалиции.

Тень холодной войны и «наследие» Путина Возвращение БРСД в активную фазу боевых действий — это возвращение худших кошмаров времен холодной войны. В 1980-е годы дипломатические механизмы, такие как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), служили барьером против систем, обладающих минимальным подлетным временем и колоссальной разрушительной силой. Однако эрозия этих норм началась не в Тегеране. Аналитики проводят прямую линию от действий Владимира Путина, который первым растоптал эти запреты, применяя современные ракетные системы в своей агрессивной и преступной войне против Украины. Москва создала тактический и моральный прецедент, которым не преминули воспользоваться иранские «стражи». Ракетный «ящик Пандоры», некогда закрытый усилиями сверхдержав, теперь распахнут настежь. Особую тревогу вызывает время этой эскалации. Иран продемонстрировал возможности своих БРСД после 12 дней полномасштабной войны и трех недель системных бомбардировок его военно-промышленного комплекса. Если целью союзников было «обезоруживание» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), то запуск по Диего-Гарсии говорит о том, что оперативные возможности режима оказались куда более живучими, чем предполагали оптимистичные рапорты разведок.

Горькое пробуждение Европы КСИР, судя по всему, перешел к стратегии «ва-банк». Использование наиболее провокационных активов — это попытка режима подать сигнал: его падение не произойдет в вакууме, и цена его выживания будет навязана всему миру. Для европейских лидеров, которые долгое время пытались балансировать между дипломатией «большой политики» и суровой реальностью ближневосточного хаоса, наступил момент истины. Те, кто надеялся, что звуки воздушной тревоги останутся лишь эхом украинского конфликта, получили «плохие новости». Расчет Тегерана прозрачен: взяв под прицел европейские центры силы, режим пытается создать рычаг давления для деэскалации на своих условиях. Это стратегия выживания через глобализацию страха. Иранские стратеги официально вписали европейские города в сценарий эскалации, давая понять, что безопасность Рима или Парижа теперь напрямую зависит от сохранности режима аятолл.