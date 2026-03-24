Война не по плану

Сегодня, на четвертой неделе большой войны на Ближнем Востоке, ощущение, возникшее в первые дни, что что-то пошло не так, не по плану, никак не покидает. Причем если поначалу скорое завершение американо-израильской СВО все же выглядело достаточно логичным и предсказуемым, то теперь все более ясно, что ничего не ясно. В целом понятно, что прошло не так много времени, что речь идет об огромной стране с населением в 92 млн человек и территорией с половину Европы. Что никто и не обещал быстрого и безболезненного смещения режима кровопийц. В конце концов, почему у кого-то должны быть завышенные ожидания? Трамписты вообще-то довольны - с энтузиазмом рассказывают о новых массированных бомбардировках, подсчитывают количество израсходованных американских и израильских ракет, с удовольствием перечисляют уничтоженные в Иране стратегические объекты. Объявляют, что вот-вот у муллократии закончатся ракеты и что число обстрелов «с той стороны» постоянно сокращается, потому как количество пусковых установок для ракет сократилось «у них» то ли на 90, то ли на 93 процента…

Где-то я все это слышал… Но ведь это трамписты. Они всегда всем довольны. Им всегда все нравится. Впрочем, и нам-то куда спешить с оценками? Что для войны месяц! Вот постепенно союзники развернутся, уничтожат в Иране все, что стреляет, и будет всем счастье. Право же, не стоит волноваться, лодку раскачивать... Однако вновь и вновь охватывает дежавю - где-то я все это слышал. Про то, что рано делать выводы, что все идет путем и очень скоро все будет хорошо. Точно, вспомнил: лето 2023-го, украинский контрнаступ. Ставший к тому времени уже легендой, темой для эпических рассказов и шапкозакидательских прогнозов. Когда он начался, все ожидали, что через пару недель ВСУ выйдут к берегу Азовского моря. Причем о подготовке контрнаступа знали все - журналисты, эксперты, бывшие высокопоставленные как украинские, так и западные военные. Все они чертили жирные красные полосы на карте, предсказывая, где и конкретно на каких направлениях намечен удар украинской армии. Как говорится, знают двое - знают все. Каждый бездельник с доступом к интернету располагал деталями предстоящего прорыва украинцев: какие части куда пойдут, сколько техники планируется использовать и каковы стратегические цели. То, что знали все бездельники, - плохо, конечно, но некритично. Намного хуже, что это же знали российские генералы, и пока в телестудиях чертили полосы на карте, Суровикин строил свою линию...

И вот оно – сегодняшнее дежавю. В первые же дни наступление явно пошло не так, как планировалось, и ВСУ увязли в боях. Сразу стало очевидно, что быстрой операции не получится, и тогда все слышали ровно то же, что сейчас трамписты говорят про Иран: подождите немного, куда все спешите, контрнаступ только начался - вот наберет обороты, и все пойдет своим чередом. Но прошло три года, и все поняли: то самое первичное, интуитивное ощущение, что дела пошли в паршивом направлении, оказалось вовсе не ошибочным. Очередной перечень взорванных складов уже не впечатляет Может, однако, трамписты правы, ведь все еще впереди и делать далеко идущие умозаключения рано, но ведь речь сейчас не о логике, а об предчувствии, подсознательной реакции на происходящее. Интуиция вкупе с историческим опытом подсказывает: самый большой союзник наступающей армии - эффект неожиданности. Но он же и самый обманчивый. Война может продлиться многие месяцы, но первые трещины, как правило, проявляются в самом начале. Разлад системы управления, паника в армии, бегство крупных чиновников и общее ощущение безнадеги - все это обнаруживается уже в первые дни. Окончание войны может случиться и через год, но если не получилось быстро сотрясти основы системы сопротивления, то готовьтесь к длительной войне. В начале американо-израильской атаки на Иран, так же, как и в начале украинского контрнаступления, сделать этого не удалось. В первые дни марта израильские и американские источники вовсю разглагольствовали о бегстве иранских генералов, о дезорганизации армии и КСИР, о расколе в элитах и обществе. Но минули три с лишним недели, а никакого раскола так и не проявилось. Более того, КСИР вполне спокойно и уверенно правит страной: все войска на месте, никто никуда не разбежался, по крайней мере в значимых количествах. Ракеты продолжают бить по Израилю и странам Залива, хотя, по идее, никаких пусковых установок у них не должно бы остаться.

Подробное описание результатов американских и израильских обстрелов с перечислением количества выпущенных ракет и уничтоженных объектов еще пару недель назад воодушевляло и порождало надежду на быстрый конец операции. Но теперь на это бравурное перечисление почти никто внимания не обращает. Очередной перечень взорванных складов, штабов КСИР, правительственных учреждений, если честно, уже не вдохновляет… Ну а то, что КСИР, по сути, стал госвластью и без всяких аятолл управляет Ираном, понятно и без политических выкладок. Крупные города страны заполнены патрулями ксировцев, басиджей и полиции, и система продолжает казни участников январских акций протеста. Вроде бы им должно быть не до этого, но, увы, - на то, чтобы кошмарить собственное население, время всегда находится. Никакие ракетные обстрелы не помеха. Сколько же продолжится СВО? Есть, на мой взгляд, и еще показатели того, что война пошла не в ту сторону. Это, во-первых, противоречивые заявления Трампа, демонстрирующие его неуверенность, осознание, что вляпался, куда не хотел, а теперь срочно надо из этого болота вылезать, но как – неизвестно. А еще значительное расширение объектов ракетных атак: если поначалу били только по военным целям, то теперь еще и по критически важной гражданской инфраструктуре, главным образом, энергетической. Так что если завтра американцы и израильтяне начнут бомбить нефтяные и газовые месторождения, в особенности на острове Харк, это станет верным признаком, что война затягивается и нападающая сторона пытается всеми средствами причинить Тегерану неприемлемый ущерб. Но что значит «неприемлемый ущерб» для системы, которая полтора месяца назад без проблем расстреливала на улицах собственную молодежь? Да и есть ли он вообще в данной ситуации? Ладно, продолжат Америка и Израиль бомбить Иран еще несколько месяцев, в конце концов вгонят страну в каменный век, и, может, что-то да получится. Но для мировой экономики, а попросту жизнеобеспечения человечества несколько месяцев – колоссальный срок. Цены на нефть растут, назревает дефицит другого стратегического сырья, например, алюминия, этанола, удобрений, рушится нефте- и газовая инфраструктура стран Залива. Горят скважины и заводы, восстановление которых даже в мирное время потребует многих лет и миллиардов долларов.