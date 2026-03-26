Торги на крови иранцев

Трамп чувствует, что он увяз в войне и хочет побыстрее «соскочить», объявив о своей победе. Тегеран же, видимо, считает, что он сможет еще какое-то время не только выдерживать удары с воздуха, но и наносить неприемлемый ущерб странам-союзникам США в Персидском заливе.
Принципиальный вопрос – кто будет по факту контролировать судоходство в Ормузском проливе. Пока Тегеран пытается наладить сбор фактически пошлины за безопасный проход (в размере 2 млн долларов с судна), причем тех, кто «достоин такой чести», он будет выбирать сам по политическому принципу. Другие требования Ирана выглядят также как проявление завидного упорства. Тегеран хочет получить гарантии ненападения со стороны США и Израиля в будущем, Израиль должен прекратить «агрессию против Ливана и «Хезболлы» (предав забвению недавние договоренности о ее разоружении, надо полагать). США также должны полностью эвакуировать свои базы в Персидском заливе и еще выплатить компенсацию Ирану за нанесенный ущерб. Ни много ни мало. Вряд ли Трампа устроит такая «победа».
Возможно, предоставленная Ирану новая 5-дневная отсрочка нужна Трампу лишь для того, чтобы подтянуть в регион дополнительные военные силы. Так, из Калифорнии выдвинулось уже второе экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2200 морпехов и три военных корабля. 82-й дивизии ВДВ уже находится в режиме готовности к развертыванию. Вопрос может зайти либо о захвате главного нефтеперевалочного хаба Ирана островка Харк (90% объема нефтеэкспорта идет через него), либо о взятии под контроль береговой зоны вдоль Ормузского пролива с целью предотвращения атак на проходящие суда. Либо и то, и другое сразу. В любом случае, после истечения очередного ультиматума Трампу надо будет предпринять какой-то новый ход, чтобы по крайней мере попытаться опровергнуть известный принцип TACO – Trump Always Chickens Out.
При этом со стороны Тегерана исходящие порой противоречивые сигналы могут свидетельствовать о том, что в условиях, когда США и Израиль выбили многие ключевые фигуры иранского руководства, там наблюдаются трудности с выработкой единой линии на фоне усиления межфракционных разногласий. Картина кадровых назначений и перемещений (при том, что некоторые назначенцы президента-«реформатора» Пезешкиана были тут же отодвинуты КСИР) говорят об усилении Корпуса стражей исламской революции, то есть наиболее непримиримой фракции в иранской руководстве.
Также по всему Ирану организованы массовые демонстрации в поддержку иранской армии и КСИР, манифестанты требуют продолжения военного сопротивления США и Израилю. Если инициаторы военной операции «Эпическая ярость» рассчитывали на то, что иранское общество восстанет и свергнет режим аятолл, то это нельзя считать ничем иным, кроме как наивном просчетом. И чем дольше продолжается война, тем менее вероятным видится смена режима во время боевых действий. И тем меньше у Ирана мотивов идти на уничтожение своей ядерной программы и сокращение ракетной. В конце концов, это именно Трамп сейчас больше заинтересован в том, чтобы выскочить из этой «войны-ловушки», чем Тегеран.
На этом фоне появились слухи о том, что Саудовская Аравия наряду с ОАЭ вот-вот вступят в войну на стороне США против Ирана. В это поверить пока довольно трудно. Во всяком случае в их полномасштабное участие в военных операциях. Прежде всего потому, что с точки зрения инфраструктуры, вернее ее уязвимости, саудиты и Эмираты легко станут удобной мишенью для наращивания иранских ударов (хотя бы дронами, которых у Тегерана тысячи и тысячи) по их инфраструктурным объектам, что может привести к полному экономическому коллапсу и даже гуманитарной катастрофе в случае, например, разрушения опреснительных установок, от которых страны Персидского залива зависят на 60— 90% и даже больше
Зато своими турбулентными заявлениями Трамп уже точно принес кому-то «победу» - тем, кто сумел крупно заработать на инсайдерской торговле на фондовом рынке. Так, рано утром 23 марта трейдеры за 15 минут до заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном распродали нефтяных фьючерсов почти на $580 млн - еще до падения цены, которое было вызвано постом Трампа в TruthSocial. По данным Financial Times, около 6200 фьючерсных контрактов на Brent и WTI были проданы около 6:50 утра по Нью-Йорку. А в 7:04 Трамп написал о «продуктивных разговорах» с Тегераном, что спровоцировало снижение цены этих фьючерсов. И хотя в Белом доме заявили, что не допускают незаконного использования инсайдерской информации и назвали подобные предположения «безосновательными», то, что произошло, трудно объяснить иначе, чем именно инсайдерской торговлей. Объемы торгов в течение нескольких минут были в 8,5 раз больше обычного, при том, что обычно ранняя утренняя сессия характеризуется низкой ликвидностью. Кто-то неплохо наварился на росте индекса акций на 2,5% и падении цены на Brent более чем на 14%, что стало одним из крупнейших внутридневных обвалов в истории.
По мнению аналитиков, торги были идеально откалиброваны под конкретный тип новостей — деэскалацию иранского конфликта. В США торговля товарными фьючерсами (в том числе нефтью) регулируется одноименным Законом (Commodity Exchange Act), ее курирует отдельный орган. Комиссия по ценным бумагам (SEC) регулирует торговлю акциями. STOCK Act 2012 года запрещает использование непубличной информации для частной выгоды членам Конгресса и чиновникам. Но не было ни одного уголовного наказания по этому закону, а штраф за нарушение составляет лишь $200, как за неправильную парковку в Вашингтоне. Главное, что президент не подпадает ни под STOCK Act, ни под другие нормы об инсайдерской торговле. Так что по крайней мере тут ему даже в самом худшем случае точно все сойдет с рук.