Торги на крови иранцев

Трамп чувствует, что он увяз в войне и хочет побыстрее «соскочить», объявив о своей победе. Тегеран же, видимо, считает, что он сможет еще какое-то время не только выдерживать удары с воздуха, но и наносить неприемлемый ущерб странам-союзникам США в Персидском заливе. Принципиальный вопрос – кто будет по факту контролировать судоходство в Ормузском проливе. Пока Тегеран пытается наладить сбор фактически пошлины за безопасный проход (в размере 2 млн долларов с судна), причем тех, кто «достоин такой чести», он будет выбирать сам по политическому принципу. Другие требования Ирана выглядят также как проявление завидного упорства. Тегеран хочет получить гарантии ненападения со стороны США и Израиля в будущем, Израиль должен прекратить «агрессию против Ливана и «Хезболлы» (предав забвению недавние договоренности о ее разоружении, надо полагать). США также должны полностью эвакуировать свои базы в Персидском заливе и еще выплатить компенсацию Ирану за нанесенный ущерб. Ни много ни мало. Вряд ли Трампа устроит такая «победа».

Возможно, предоставленная Ирану новая 5-дневная отсрочка нужна Трампу лишь для того, чтобы подтянуть в регион дополнительные военные силы. Так, из Калифорнии выдвинулось уже второе экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2200 морпехов и три военных корабля. 82-й дивизии ВДВ уже находится в режиме готовности к развертыванию. Вопрос может зайти либо о захвате главного нефтеперевалочного хаба Ирана островка Харк (90% объема нефтеэкспорта идет через него), либо о взятии под контроль береговой зоны вдоль Ормузского пролива с целью предотвращения атак на проходящие суда. Либо и то, и другое сразу. В любом случае, после истечения очередного ультиматума Трампу надо будет предпринять какой-то новый ход, чтобы по крайней мере попытаться опровергнуть известный принцип TACO – Trump Always Chickens Out. При этом со стороны Тегерана исходящие порой противоречивые сигналы могут свидетельствовать о том, что в условиях, когда США и Израиль выбили многие ключевые фигуры иранского руководства, там наблюдаются трудности с выработкой единой линии на фоне усиления межфракционных разногласий. Картина кадровых назначений и перемещений (при том, что некоторые назначенцы президента-«реформатора» Пезешкиана были тут же отодвинуты КСИР) говорят об усилении Корпуса стражей исламской революции, то есть наиболее непримиримой фракции в иранской руководстве. Также по всему Ирану организованы массовые демонстрации в поддержку иранской армии и КСИР, манифестанты требуют продолжения военного сопротивления США и Израилю. Если инициаторы военной операции «Эпическая ярость» рассчитывали на то, что иранское общество восстанет и свергнет режим аятолл, то это нельзя считать ничем иным, кроме как наивном просчетом. И чем дольше продолжается война, тем менее вероятным видится смена режима во время боевых действий. И тем меньше у Ирана мотивов идти на уничтожение своей ядерной программы и сокращение ракетной. В конце концов, это именно Трамп сейчас больше заинтересован в том, чтобы выскочить из этой «войны-ловушки», чем Тегеран.