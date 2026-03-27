Алиевская концепция цифровой архитектуры. Что предпринял Бакинский Госуниверситет

С учетом глобальных тенденций технологической трансформации последних лет в стратегии социально‑экономического развития Азербайджана в качестве ключевых приоритетов определены цифровизация, внедрение технологий искусственного интеллекта и их интеграция в систему управления, а также формирование соответствующей инфраструктуры. Реализуемые в этом контексте проекты, такие как «Онлайн Азербайджан», создание «Правительственного облака» (G‑cloud), расширение доступа к широкополосному интернету, сформировали институциональную и технологическую основу цифровой экономики.

Цифровая трансформация и государственная стратегия Стратегические документы, утвержденные распоряжениями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, — «Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике», «Стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023–2027 годы», «Стратегия по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы», «Стратегия развития цифровой экономики на 2026–2029 годы», «План действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы» и другие программы обеспечивают системную реализацию цифровой трансформации в стране. Эти документы направлены на переход к принятию решений на основе данных, внедрение искусственного интеллекта, расширение инновационной экосистемы и устранение институциональной разрозненности. Одновременно они закрепляют такие принципы, как обеспечение кибербезопасности и киберсуверенитета, защита прав граждан и приоритет государственных интересов. Параллельно с цифровизацией расширяются проекты в сфере «зеленой энергетики», развиваются технопарки, растет объем иностранных инвестиций. Все это ускоряет переход Азербайджана к новой экономической модели. В таких условиях особенно важно объединить имеющийся потенциал в единой системе координации и разработать дорожную карту с четкими механизмами реализации. В соответствии с указом главы государства для совершенствования деятельности в сфере цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций был создан Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики, председателем которого назначена первый вице‑президент Мехрибан Алиева. Создание Совета станет важным стимулом для развития цифровой экосистемы страны, обеспечит координацию цифровой политики и позволит более оперативно реализовывать проекты в области электронного правительства, инноваций и применения искусственного интеллекта.

Единый план действий С этой целью 11 февраля 2026 года на совещании под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был обсужден единый план действий по «Новой цифровой архитектуре Азербайджана». На мероприятии было подчеркнуто, что цифровое развитие является долгосрочным стратегическим приоритетом страны, особо отмечены применение искусственного интеллекта, создание дата‑центров и влияние цифровизации на модель экономического развития. Такой подход еще раз подтверждает необходимость адаптации Азербайджана к глобальной технологической трансформации. Одним из направлений, которому на совещании было уделено особое внимание, стало расширение цифровой инфраструктуры, в частности опто-волоконных и международных дата‑соединений. Преобразование существующих транспортных и энергетических коридоров в цифровые может усилить роль страны как транзитного и цифрового хаба. При этом было отмечено, что имеющиеся возможности не полностью соответствуют современным требованиям, и подчеркнута необходимость более быстрых и системных шагов в этой сфере. Среди ключевых преимуществ Азербайджана в области цифрового развития особое место занимают его стратегическое географическое положение, сформировавшиеся международные партнерства и энергетические ресурсы. Существуют благоприятные условия для создания дата‑центров и развития энергоемкой цифровой инфраструктуры. На совещании также были определены основные задачи: усиление координации между государственными структурами, переход к единой цифровой платформе, создание в каждом ведомстве ответственной структуры по цифровизации и искусственному интеллекту, а также активное привлечение частного сектора к этому процессу.

Подготовка кадров и роль сектора образования В выступлении президента подготовка кадров по обозначенным направлениям также определяется как приоритетная задача. Было отмечено следующее: «Что касается подготовки кадров, то это одна из основных задач. В последнее время в этом направлении проводится определенная работа. Мы должны уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. И в вузах, действующих в Азербайджане, и среди студентов, направляемых за рубеж по государственной линии, необходимо повышать профессионализм по этой специальности. Поэтому, учитывая, что это будет долгосрочный процесс и он будет только расширяться, в будущем в этой сфере возникнет большая потребность в кадрах. Естественно, для формирования у школьников первоначальных знаний в учебную программу также должны быть внесены определенные изменения». Как видно, подготовка кадров обозначена как один из основных столпов цифровой трансформации. В этой сфере приоритетными направлениями определены обновление программ в системе высшего и среднего образования, формирование навыков, соответствующих современным технологиям, и применение международного опыта. Созданные для эффективного управления цифровым развитием институциональные механизмы обеспечивают более оперативное, согласованное и результативное исполнение решений. Такой подход способствует укреплению взаимодействия между государством, частным сектором и академической средой. Указанные стратегические направления еще больше повышают роль высших учебных заведений. На современном этапе университеты не должны ограничиваться лишь функцией подготовки кадров, но и активно участвовать в создании и применении инноваций, а также в процессе трансфера технологий. В этом контексте вузы выступают как одни из ведущих акторов формирования цифровой экономики.

Стратегический подход к цифровой трансформации в БГУ и продвижение в рейтингах В соответствии с этими вызовами в Бакинском государственном университете осуществляется комплексная и поэтапная работа в направлении цифровизации и инноваций. В университете данные процессы планируются на основе институционального подхода, координируются по приоритетным направлениям и развиваются в соответствии с современными технологическими тенденциями. Цифровое развитие в БГУ — это уже не отдельные инициативы, а часть системной и долгосрочной стратегии. В рамках этой стратегии функционируют институты, факультеты, центры и лаборатории, интегрирующие образование, исследования и промышленность, а работы по цифровизации координируются советником ректора по цифровизации и инновациям. Определенный руководством университета подход направлен на повышение качества обучения, оптимизацию управления и рост эффективности научной деятельности. Стратегический подход БГУ к цифровой трансформации и комплексные меры по развитию ИКТ‑инфраструктуры, а также модернизация научно‑исследовательской и учебной деятельности позволили университету добиться значительного прогресса в рейтинге «QS World University Rankings by Subject 2026» как по широким, так и по узким предметным категориям. Согласно результатам, объявленным 25 марта 2026 года, БГУ впервые вошел в рейтинг по двум широким предметным областям и одновременно был включен в список по восьми узким специальностям. Это означает четырехкратный рост по сравнению с прошлым годом в части узких специальностей. Согласно данным «QS World University Rankings by Subject 2026», БГУ в широких предметных категориях занял позиции 401–500 в области естественных наук (Natural Sciences) и 501–550 в области инженерии и технологий (Engineering and Technology). В двух узких специальностях из восьми БГУ расположился в диапазоне 251–300 по математике (Mathematics) и 601–650 по компьютерным наукам и информационным системам (Computer Science and Information Systems). Университет также продемонстрировал заметный прогресс в двух узких специальностях, в которых был представлен в прошлом году: в нефтегазовой инженерии (Petroleum Engineering) БГУ поднялся с диапазона 151–175 на уровень 51–100, а в математике — с диапазона 501–600 на 251–300.

Подготовка кадров и инновационные учебные практики в БГУ На факультетах прикладной математики и кибернетики, а также механики и математики осуществляется подготовка кадров по следующим направлениям бакалавриата: «Преподавание информатики», «Компьютерные науки», «Информационная безопасность», «Математика». На уровне магистратуры реализуются программы «Компьютерные системы и сети», «Математические методы оптимального управления в экономике», «Информационные системы в управлении», «Интеллектуальные технологии в экономике», «Математическое моделирование», «Прикладная математика», «Актуарная математика», «Вычислительная диагностика», «Вычислительная математика и моделирование», «Искусственный интеллект», «Стохастическое моделирование», «Дискретные системы», «Разработка мобильных приложений и дизайн игр», «Математические основы информатики». Для подготовки высококвалифицированных специалистов с глубокими фундаментальными и IT‑знаниями, способных эффективно решать практические задачи в различных сферах образования, науки, промышленности и бизнеса, в учебном процессе применяются современные инновационные образовательные технологии и опыт ведущих международных учебных центров. Одним из реализуемых проектов в этом направлении является инициатива «Code for Future», осуществляемая при поддержке министерства науки и образования Азербайджанской Республики. В рамках проекта в оснащенных современным IТ‑оборудованием и специализированным программным обеспечением аудиториях БГУ студентам преподаются специальные курсы по направлениям «Программирование с поддержкой искусственного интеллекта», «Кибербезопасность», «Дата‑аналитика», «IT‑бизнес‑аналитика», а практические навыки и компетенции углубленно развиваются. В БГУ также функционирует Центр информационных технологий, включающий подразделения по информационным технологиям и программированию, системному и сетевому администрированию, цифровизации и информационной безопасности, а также технической поддержке. С 2020/2021 учебного года БГУ совместно с Израильским технологическим институтом Холона (HIT) реализует программу двойного диплома по специальности «Компьютерные науки» на уровне бакалавриата. В рамках программы студенты БГУ, обучающиеся в HIT, успешно приняли участие в хакатоне «AI Sprint» в 2025 году, и разработанный при их соавторстве проект на базе «React Native» стал одним из победителей хакатона.

Для проверки соответствия программ специализаций «Математическое моделирование» и «Дискретные системы» международно признанным стандартам качества, государственным требованиям и международным критериям Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA) провело международную аккредитацию этих программ. Концепция Азербайджано‑Корейского центра компьютерных наук, деятельность которого была обновлена и модернизирована в 2026 году, направлена на создание интегрированной среды по направлениям искусственного интеллекта, кибербезопасности и криптографии. В центре используются специализированные системы «firewall», платформа SIEM, сетевые симуляторы и виртуальные лабораторные среды. Для поддержки учебного и исследовательского процессов созданы условия для практической и экспериментальной работы с использованием решений виртуализации, аналитических и обучающих платформ, логического анализатора и других специализированных устройств. Основная цель центра — подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным технологическим вызовам, интеграция теоретических знаний студентов с практическими навыками, формирование инновационной исследовательской среды и расширение возможностей международного сотрудничества. Центр также призван способствовать развитию сотрудничества университет‑индустрия, реализации прикладных проектов и вовлечению студентов в решение реальных технологических задач. Научно‑исследовательские и прикладные проекты В Научно‑исследовательском институте прикладной математики при БГУ в отделах информационных технологий и математического моделирования, математических проблем системного анализа, а также в отделе обратных задач и распознавания образов проводятся исследования по математическому моделированию процессов, задачам управления и оптимизации, задачам идентификации (обратным задачам), разработке и применению алгоритмов решения. В Центре цифровых технологий и прикладных исследований БГУ, а также в Центре превосходства по исследованиям, разработкам и инновациям выполняются проекты и проводятся исследования по прямым заказам крупных компаний, таких как BP‑Azerbaijan, AgroDairy и SOCAR. Студенты и молодые исследователи принимают непосредственное участие в этих проектах. Основанная БГУ компания BUILD MMC также направлена на повышение эффективности сотрудничества университет‑бизнес‑индустрия. В докторантуре БГУ осуществляется подготовка кадров по специальностям «Компьютерные науки», «Системный анализ, управление и обработка информации», «Исследование операций» и «Динамические системы и оптимальное управление». За последние четыре года в области компьютерных наук 182 докторанта и сотрудника опубликовали 197 статей, индексированных в базе Scopus, на которые было сделано 843 ссылки; 6 статей входят в число 10% наиболее цитируемых публикаций в мире.

В БГУ действует кафедра этики искусственного интеллекта, созданная совместно с Международной Тюркской Академией. Ее цель — расширение исследований в области этики ИИ, разработка образовательных и исследовательских программ, способных отвечать на вызовы, создаваемые новыми технологиями, а также поддержка научных исследований в этой сфере. На кафедре студентам преподаются этические, правовые и социальные аспекты искусственного интеллекта, а в рамках международного сотрудничества реализуются совместные исследовательские проекты с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами. В университете ведется подготовка кадров по информационному праву, кибербезопасности и направлениям, соответствующим требованиям рынка труда, расширяется сотрудничество с государственными структурами, индустрией и бизнесом. БГУ также организовал ряд форумов и конференций в области искусственного интеллекта. В прошлом году были проведены: «II Евразийский форум по искусственному интеллекту и науке о данных», организованный совместно с Университетом Бен‑Гуриона Негева (Израиль); «I Молодежный форум по этике искусственного интеллекта», организованный БГУ совместно с Министерством молодежи и спорта, Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), Платформой искусственного интеллекта Азербайджана и Всемирной организацией азербайджанской молодежи; а также «I Международная конференция и Осенняя школа по этике искусственного интеллекта тюркского мира», организованные БГУ совместно с Международной Тюркской Академией и Турецкой Академией наук. Стартовые идеи и международные успехи В Центре научно‑технического творчества студентов БГУ, который занимается превращением студенческих идей в полезные разработки и стартапы, а также выявлением талантливых студентов и их вовлечением в индустриально ориентированные проекты, учащиеся уже несколько лет достойно представляют страну на различных международных конкурсах. Центр предоставляет возможность участия в проектах и программам не только студентам БГУ, но и студентам других вузов страны в направлениях образования, науки и инноваций. Для проведения исследований и практической работы студентов по различным научным направлениям в Центре созданы и оснащены необходимым оборудованием кружки по электронике, материаловедению, химической инженерии, программированию, искусственному интеллекту, механике, мехатронике, робототехнике, экологической инженерии, астрофизике и космическим наукам. Студенты БГУ на протяжении последних пяти лет успешно участвуют в международных конкурсах с проектами на основе искусственного интеллекта. В 2022 году на фестивале «TeknoFest Azerbaijan 2022» две команды студентов и молодых исследователей БГУ заняли 2‑е и 3‑е места.

В 2023 году на фестивале TeknoFest‑2023 в Турции, в котором участвовали представители более чем 95 стран, проект «Driver’s Eye» команды «BSU Creativity Workz» занял 1‑е место (золотая медаль) в категории «Умный транспорт и технологии окружающей среды и энергетики», а проект «Умная капельная система орошения» команды «Humantek» занял 3‑е место (бронзовая медаль) в категории «Соревнование по сельскохозяйственным технологиям». В том же году на «Конкурсе стартапов Teknofest» в Анкаре проект «Driver’s Eye» команды «BSU Creativity Workz» получил награду «Лучший стартап». В 2024 году команда «DAIGNOSIS» из числа студентов и молодых исследователей БГУ стала одним из победителей Международного межвузовского стартап‑соревнования «Belt and Road», проходившего в городе Сиань (КНР). В том же году проект «E‑agricultural irrigation» команды «ESST‑6», занявший 3‑е место на фестивале «Teknofest‑2024» в Анталье, был направлен на интеллектуальное решение экологических проблем. В 2025 году команда «BSU SSTCC» БГУ заняла 1‑е место среди 565 776 команд из 96 стран в категории «Технологии для безбарьерной жизни» с проектом «NeuroScreen». Цель проекта — обеспечение управления различными IoT‑технологиями умного дома, цифровыми устройствами и роботизированными протезами путем считывания и фильтрации мозговых сигналов пациентов с параличом, а также мониторинг состояния здоровья и диагностика на основе искусственного интеллекта. На основе проектов, представленных студентами и молодыми исследователями БГУ, при партнерстве БГУ и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) на территории университета была открыта «ЭкоЭнергия‑станция», обеспечивающая зарядку электромобилей за счет возобновляемой энергии. Накануне COP‑29 в формате государственно‑частного партнерства было создано и «ЭКО ПРОСТРАНСТВО», где также применены цифровые технологии.

Модернизация цифровой инфраструктуры и учебной среды в БГУ В Стратегическом плане развития БГУ одним из ключевых приоритетов является модернизация существующей инфраструктуры и создание цифровой среды, отвечающей современным требованиям для преподавателей и обучающихся. В этом направлении учебные аудитории, лаборатории и музеи оснащаются цифровыми решениями в соответствии с последними технологическими тенденциями, активно интегрируются интерактивные учебные инструменты и мультимедийные ресурсы. Для повышения эффективности и доступности учебного процесса функционируют полностью электронные Студенческий центр развития и Студенческое пространство, где студенты могут осуществлять свою академическую деятельность, проекты и исследования через цифровые платформы. Одним из важных шагов в этом направлении стало открытие цифровой библиотеки БГУ. За последние месяцы в рамках сотрудничества университет‑индустрия‑бизнес при поддержке компании BP электронный раздел научной библиотеки был полностью обновлен. В рамках проекта разработано специальное программное обеспечение, обеспечивающее полное управление библиотечным фондом через электронную базу данных, а также создана необходимая физическая инфраструктура для бесперебойной и эффективной работы цифровой библиотечной системы. Сохраняя классические библиотечные традиции, элементы цифровизации интегрированы во всю деятельность библиотеки. Для студентов и профессорско‑преподавательского состава обеспечен открытый доступ к электронной базе БГУ, а также к научным ресурсам «Elsevier», «Web of Science» и «EBSCO», в которые интегрирован инструмент искусственного интеллекта для исследовательских целей. В Бакинском государственном университете предпринимаются важные шаги в направлении цифровой трансформации учебного процесса, управления и человеческих ресурсов. В университете внедрены системы электронного документооборота и электронного управления человеческими ресурсами, а цифровое управление учебным процессом обеспечивается через международно признанную платформу «Blackboard». Кроме того, функционирует Система управления обучением, обеспечивающая полную электронную обработку данных о преподавателях и студентах на уровнях бакалавриата и магистратуры. В административном цифровом управлении каждой факультетской структуры участвует штатный IT‑специалист, что обеспечивает бесперебойность и эффективность процессов.