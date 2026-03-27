Не может соскочить

Дональд Трамп заявил помощникам, что операция в Иране отвлекает его от других важных дел, поэтому он хочет положить конец конфликту в ближайшие недели. По словам американского президента, конфликт вступает в завершающую стадию, и он призвал ориентироваться на срок в четыре-шесть недель. Белый дом объявил уже, что на середину мая перенесен ранее планировавшийся на конец марта визит Трампа в Китай. Война должна завершиться, получается, до встречи с китайским лидером. Впрочем, Трамп публично уже не один раз заявлял, что «победил» в Иране. Однако его желания не совпадают с реальностью. Более того, Иран «выкатил» такие встречные требования к США по условиям окончания войны, которые выглядят как предложение капитулировать Вашингтону, а вовсе не Тегерану.

А именно Тегеран требует закрытия всех американских баз в странах Персидского залива и выплаты репараций за нанесенный в ходе войны ущерб. В числе других требований: новый порядок прохождения судов в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать с них плату, как делает Египет с Суэцким каналом; снятие всех санкций против Ирана; гарантии невозобновления боевых действий и прекращение ударов Израиля по ливанской «Хезболле», которую поддерживает Тегеран; разрешение Ирану сохранить свою ядерную программу и отказ от попыток ее ограничения. Для полноты картины не хватает разве что требования отдать под суд как «военных преступников» лидеров США и Израиля, а также их военачальников. К тому же сами США готовы снять санкции с Тегерана, предоставить помощь в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере (который сооружается с помощью и средствами России). Упорные слухи о возможности уже в скором времени переговоров между США и Ираном то ли в Исламабаде, то ли в Стамбуле пока не находят подтверждения. Переговорные позиции слишком разнятся, чтобы было о чем конкретно договариваться. При этом Тегеран уже пытается демонстрировать свой де-факто контроль за Ормузским проливом, превращая его не просто в транспортный коридор, за прохождение которого он собирается взимать плату, а в инструмент геополитического влияния, поскольку доступ зависит от политической позиции заинтересованных государств.

К тому же Тегеран продолжает повышать ставки и грозит перекрыть еще и южный вход в Суэцкий канал (в случае наземной операции США). Речь о Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном между Йеменом и Эритреей и соединяющем Аденский залив с Красным морем. Его длина около 115 км, ширина 26–32 км, средняя глубина 150 м. Он считается «южными воротами» к Суэцкому каналу, через который проходит 15% мировой морской торговли и около 30% мировых контейнерных перевозок. В перекрытии пролива Ирану могут помочь группировки йеменских хуситов, которые он финансирует и вооружает и которые пока в войну не вступали. Ормуз — это ключевой мировой нефтяной хаб, через который проходило 18,5 млн барр./сутки нефти и более 30% мировой торговли LNG, при этом обходные трубопроводные мощности Саудовской Аравии и ОАЭ ограничены, свободная «обходная мощность» транспортировки через Красное море оценивалась лишь примерно в 3,9 млн барр./сутки. А вот Баб-эль-Мандеб не так важен для физического вывоза нефти из стран Залива, как Ормуз, но он критичен для торгового маршрута Залив–Суэц–Европа: большинство поставок из Персидского залива, идущих через Суэц и Ближний Восток, проходят именно через Баб-эль-Мандеб. Если Ормуз уже перекрыт, то закрытие Баб-эль-Мандеба дополнительно убирает оставшийся короткий маршрут в Европу для тех объемов, которые все же удастся вывести трубопроводами к Красному морю или направить из региона вне Залива. Если упрощенно, то Ормуз — это шок по объему, а Баб-эль-Мандеб — шок по маршруту. В комбинации они дают: дефицит нефти и СПГ на мировом рынке, перераспределение потоков в пользу Азии и внутренних рынков производителей, рост ставок фрахта и страхования, увеличение сроков поставки в Европу, за чем следует удар по промышленности, торговле и рост инфляции. В наибольшей степени пострадают Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Европа в среднем пострадает меньше Азии по нефти из Ормуза, но сильнее по сочетанию газового и торгово-логистического шока. Перекрытие маршрута через Красное море увеличит срок доставки в среднем на 10 дней и более. Наиболее уязвимы европейские страны с высокой зависимостью от импорта через Суэц, такие как Италия, Греция, Нидерланды, Германия, Франция.