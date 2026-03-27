Трамп подвел Ближний Восток под монастырь

В коридорах власти в Иерусалиме и штаб-квартире ЦАХАЛа в Кирие сейчас доминирует осторожный оптимизм, смешанный с тем, что евреи называют «здоровой паранойей». На первый взгляд, администрация Трампа вернулась к своей излюбленной тактике: максимальное публичное давление на Тегеран, приправленное жесткой риторикой. Однако за кулисами всё громче звучит вопрос: является ли это подготовкой к окончательному решению иранского вопроса или же это мастерская имитация – попытка выиграть время?

Двухслойная игра Вашингтона Пока Трамп засыпает социальные сети угрозами в адрес аятолл, в американских базах на Ближнем Востоке и в приграничных районах Ирана происходит нечто другое. Военные обозреватели, вещающие из столиц арабских монархий отмечают, что под прикрытием дипломатического шума США незаметно, но планомерно наращивают военное присутствие в регионе. С одной стороны, Белый Дом открыто угрожает муллократии экономической блокадой и физическим устранением тех, кто представляет интересам США. С другой стороны, на скрытом фронте американцы развертывают дополнительные системы ПВО и перебрасывают авиационные группы в зону ответственности CENTCOM. В Иерусалиме надеются, что американцы создают «стальное кольцо», которое позволит Израилю действовать решительнее. Но у этого стального кольца есть и обратная сторона.

Тень июня 2025-го Главный страх израильского истеблишмента упирается в опаснейший прецедент недавнего прошлого. Вся военная элита в Иерусалиме в унисон напоминает об июне 2025 года, когда Трамп, вопреки ожиданиям союзников, внезапно объявил о «полной победе» и начал сворачивать активность, не доведя миссию до логического завершения. «Проблема с Трампом не в том, что он слаб, а в том, что его определение победы может не совпадать с нашим», — отмечает в интервью haqqin.az высокопоставленный источник в разведывательных кругах Израиля. Для Израиля «победа» — это демонтаж ядерной инфраструктуры Ирана. Для Трампа же может быть просто выгодная сделка, позволяющая ему вернуть солдат домой к началу предвыборного цикла или по соображениям экономии накануне очередного шатдауна. К тому же, противоречивые заявления самого американского президента усугубляют ситуация на фондовых рынках: происходит обвал индексов, ибо рынки лучше всех на свете прекрасно понимают – легко из войны, вопреки заверениям Трампа, уже не выйти.

Раненая гидра опаснее вдвойне Если в Израиле эти опасения обсуждают за закрытыми дверями, то в Эр-Рияде и Абу-Даби об иранской напасти заговорили вслух. Ведь арабские монархии Персидского залива находятся в зоне прямой досягаемости иранских прокси-армий. Для них сценарий, при котором США нанесут болезненный, но не смертельный удар и уйдут, является наиболее кошмарным. Логика проста - раненая Исламская Республика потеряет остатки сдержанности. И если режим выживет, он проведет работу над ошибками и вернется гораздо более агрессивным. Вакуум же силы, оставленный США, заполнит хаос, в котором страны Залива останутся один на один с разъяренным Тегераном.