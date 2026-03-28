Миссия США невыполнима. Трамп на краю пропасти

Несмотря на всевозможные слухи, пока перспектив быстрого окончания войны в Иране не видно. Госсекретарь Рубио снова говорит союзникам, что нужно еще четыре или больше недель. Визит Трампа в Китай перенесен на середину мая, и к этому времени хотелось бы из всего этого выбраться. Иран в свою очередь отказывается идти на какие-либо уступки, причем не только по ключевым вопросам, выдвигая в ответ дерзкие встречные требования вроде выплаты репараций и закрепления за ним контроля над Ормузским проливом. Выйти из войны в таких условиях для Трампа равносильно капитуляции, что аукнется ему на промежуточных выборах в ноябре полной катастрофой. При этом ущерб позициям США в Ближневосточном регионе будет колоссальным. Ничего поэтому не остается, как повышать ставки и готовиться к наземной операции.

При этом США располагают пока что для этого силами численностью не более 20 тысяч человек. Даже если подключатся какие-то союзники (а пока выразили такую готовность лишь ОАЭ и, как ни смешно, Уганда), они не смогут решающим образом усилить группировку. Израиль также не располагает достаточными людскими ресурсами, к тому же у него в тылу активизировалась «Хезболла» и не «замочен до конца» ХАМАС в сортире. При численности военных до 20 тысяч США не смогут провести полномасштабное вторжение и тем более оккупацию Ирана. Для сравнения, в войне с Ираком было задействовано 170 тысяч человек. Реалистичны только ограниченные, короткие и направленные на выполнение ограниченных целей операции без длительного удержания значительной территории. Наиболее вероятны четыре основных сценария: захват острова Харк, через который проходит 99% иранского нефтеэкспорта, и ряда других островов; ограниченный десант на участок побережья у Ормузского пролива для обеспечения прохода судов и уничтожения береговых ракетных, дроновых и РЛС-позиций; рейд на конкретные ядерные или ракетные объекты с целью зачистки, подрыва, изъятия материалов или подтверждения результатов авиаударов; временное занятие крупного порта или нефтяного терминала с быстрым выходом, но не с последующей оккупацией. Помимо острова Харк, в качестве целей могут рассматриваться другие опорные точки КСИР в регионе. Например, остров Кешм, крупнейший в Персидском заливе (135 км длиной и 40 км шириной), где иранцы обустроили настоящий подземный «ракетодром» с развитой оборонительной инфраструктурой. Или остров Ларак, расположенный в самой узкой части пролива, который используется как командно-наблюдательный пункт и база для морского минирования. Ближе всего к ОАЭ расположен еще один остров - Абу-Муса (по нему не урегулирован территориальный спор между ОАЭ и Ираном). Сразу все острова США захватить вряд ли смогут, сил не хватит.