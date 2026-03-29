Что же дальше? Никто не знает

Спустя 30 дней после начала полномасштабной войны региональный порядок, выстраиваемый десятилетиями, рассыпается в прах.
Тегеран парализован страхом перед израильскими ВВС, Белый дом обещает «быструю развязку», а тело Али Хаменеи ждет прекращения огня.
Спустя месяц после начала крупнейшего военного столкновения десятилетия, Исламская Республика Иран замерла в сюрреалистическом ожидании. В Тегеране обсуждают не только сводки с фронтов, но и нарушение священных исламских традиций: тело покойного Высшего руководителя Али Хаменеи до сих пор не предано земле.
Согласно исламским традициям и шариату, похороны должны проходить сразу же после наступления смерти человека еще до захода солнца. Однако источники в Тегеране указывают на прагматичную и мрачную причину задержки: похороны Хаменеи станут «ловушкой» для остатков верхушки режима. В условиях господства израильской авиации любое скопление официальных лиц превращается в идеальную мишень. Прецедент уже есть — лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу хоронили пять месяцев, дожидаясь тишины в небе.
Ястребы против дипломатов: Раскол в Тегеране
Пока официальный Тегеран пытается нащупать почву для переговоров, внутри страны назревает бунт «силовиков». Камран Гозанфари, влиятельный депутат Меджлиса, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), открыто угрожает министру иностранных дел Аббасу Аракчи отставкой, если тот продолжит искать компромисс с Вашингтоном.
«Условия неизменны: ликвидация баз США на Ближнем Востоке, признание поражения Израилем. Без согласия КСИР никакой сделки не будет», — заявляют в парламенте.
Однако стратегия Израиля строится на том, что договариваться скоро будет просто не с кем. Иерусалим сделал ставку на «обезглавливание» КСИР. И в реализации этой стратегии логика проста: бить по верхушке до тех пор, пока система не потеряет управляемость.
Сигнал из Вашингтона: «Мы не останемся здесь надолго»
А тем временем, США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса высказывают диаметрально противоположную точку зрения: политик сформулировал позицию администрации Трампа с предельной прямотой, характерной для новой американской политики «реализма». Цель: Нейтрализация угрозы на десятилетия. Сроки: Никакого долгого присутствия (не более года). Экономическая цель: Снижение цен на бензин.
По логике Вэнса, Вашингтон не заинтересован в государственном строительстве в Иране. Его кратковременная и сиюминутная задача ограничивается демонтажом военной машины и мгновенным выходом из игры.
Стратегический баланс: кто выигрывает?
Несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы, цифры говорят о тектоническом сдвиге в пользу Израиля. За месяц войны от ракетных и дроновых обстрелов Ирана и его прокси-армий погибли 24 мирных жителя — трагедия, но далеко не те тысячи, которые предрекала израильская разведка.
К тому же в ходе войны, Израиль достиг ключевых целей в реализуемой стратегии ослабления Ирана. Военный кабинет Нетаньхяу планомерно, шаг за шагом уничтожает военно-промышленный комплекс противника. Тегеран растрачивает свой ракетный потеницал, сформированный почти за полстолетия. Его производственные площадки лежат в руинах, и, к тому же восстановить арсенал в условиях санкций и бомбежек невозможно.
Без финансовых вливаний и логистической поддержки из иранской столицы, группировки вроде «Хезболлы» обречены на деградацию. И в этом свете в Израиле широко обсуждают сохранения контроля над югом Ливана. Для мусульманского мира утрата земли — это высшая форма политического поражения, которую «Хезболле» не простят свои же сторонники.
Сценарий «эффекта домино»
А тем временем западные аналитики и израильские политики все еще рассматривают вариант внутреннего коллапса Ирана через массовые народные восстания. В условиях господства Израиля в воздухе сценарий выглядит пугающе реалистично для Тегерана: в период спецоперации восстание в одной из провинций (например, в Курдистане или Белуджистане) при поддержки израильского “воздушного моста”, который снабдит восставших оружием, может перекинуться на весь необъятный Иран. Как пишут израильские аналитики, на сей раз, в отличие от кровавого января, израильской авиации удастся заблокировать продвижение карательных отрядов репрессивных армий Ирана (“Басидж” и КСИР). Мощнейшие израильские спецслужбы, осуществляя зачистку высшей военно-политической касты в Тегеране вкупе с военной авиацией, установившей безраздельное господство в иранском небе, все еще лелеют план всенародного восстания и свержения военной хунты КСИР.
Однако аналитики все еще не в силах ответить на главный вопрос: действуют ли израильтяне в соответствии с разработанным изначально стратегическим планом или работают “на авось”, меняя тактику в зависимости от развития ситуации?!
Скептики все больше склоняются ко второй версии. Поскольку блокирование Ормузского пролива, сорвавшего наметившийся аншлюс и поставившего под угрозу стабильность энергетических рынков и мировой экономики, стало полной неожиданностью как для Белого дома, так и Иерусалима. И, похоже США так и не смогут развязать этот “гордиев узел” в самой ближайшей перспективе. Можно лишь рассуждать над геополитическим, точнее геоэкономическим решением проблемы в долгосрочной перспективе, ибо по убеждению военных аналитиков, проблема не имеет военного решения. Уже очевидно, что американским морпехам под иранским дроново-ракетным градом и натиском фанатичных подразделений монолитной иранской армии не удастся установить полный контроль над этим “узким горлышком”. Энергетический коридор можно будет разблокировать лишь в случае вероятной реализации новой стратегии экспорта нефти из Саудовской Аравии и ОАЭ путем строительства новых трубопроводов в обход “иранского коридора”. Остается единственный выход – запереть Иран в пределах собственной географии. Но это вопрос ближайших лет, а не нескольких дней, и даже недель. Вот почему администрация Трампа лихорадочно и безрассудно ищет лазейку для того, чтобы срочно выйти из игры. И желательно, сохранив лицо. Но как выйти из игры, оставив один Израиль, который вовлечен одновременно на нескольких фронтах в кровавые сражения?
По всей видимости, у Трампа и его окружения нет ответа на этот вопрос. Приходится действовать ситуативно. Но не так, как в первый день войны в Ситуационной комнате. Месяц назад в этой самой комнате не разобрались с характером иранской деспотии. Авторитарные режимы распадаются сразу же после гибели лидеров. А тоталитарные теократии не только априори устойчивы под ударами внешней интервенции. В схватках с интревенцией они обретают вторую жизнь…
Что же дальше? Никто не сможет ответить на этот вопрос. И даже сам Трамп…