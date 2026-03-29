Что же дальше? Никто не знает

Спустя 30 дней после начала полномасштабной войны региональный порядок, выстраиваемый десятилетиями, рассыпается в прах. Тегеран парализован страхом перед израильскими ВВС, Белый дом обещает «быструю развязку», а тело Али Хаменеи ждет прекращения огня. Спустя месяц после начала крупнейшего военного столкновения десятилетия, Исламская Республика Иран замерла в сюрреалистическом ожидании. В Тегеране обсуждают не только сводки с фронтов, но и нарушение священных исламских традиций: тело покойного Высшего руководителя Али Хаменеи до сих пор не предано земле.

Согласно исламским традициям и шариату, похороны должны проходить сразу же после наступления смерти человека еще до захода солнца. Однако источники в Тегеране указывают на прагматичную и мрачную причину задержки: похороны Хаменеи станут «ловушкой» для остатков верхушки режима. В условиях господства израильской авиации любое скопление официальных лиц превращается в идеальную мишень. Прецедент уже есть — лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу хоронили пять месяцев, дожидаясь тишины в небе. Ястребы против дипломатов: Раскол в Тегеране Пока официальный Тегеран пытается нащупать почву для переговоров, внутри страны назревает бунт «силовиков». Камран Гозанфари, влиятельный депутат Меджлиса, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), открыто угрожает министру иностранных дел Аббасу Аракчи отставкой, если тот продолжит искать компромисс с Вашингтоном. «Условия неизменны: ликвидация баз США на Ближнем Востоке, признание поражения Израилем. Без согласия КСИР никакой сделки не будет», — заявляют в парламенте. Однако стратегия Израиля строится на том, что договариваться скоро будет просто не с кем. Иерусалим сделал ставку на «обезглавливание» КСИР. И в реализации этой стратегии логика проста: бить по верхушке до тех пор, пока система не потеряет управляемость.

Сигнал из Вашингтона: «Мы не останемся здесь надолго» А тем временем, США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса высказывают диаметрально противоположную точку зрения: политик сформулировал позицию администрации Трампа с предельной прямотой, характерной для новой американской политики «реализма». Цель: Нейтрализация угрозы на десятилетия. Сроки: Никакого долгого присутствия (не более года). Экономическая цель: Снижение цен на бензин. По логике Вэнса, Вашингтон не заинтересован в государственном строительстве в Иране. Его кратковременная и сиюминутная задача ограничивается демонтажом военной машины и мгновенным выходом из игры. Стратегический баланс: кто выигрывает? Несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы, цифры говорят о тектоническом сдвиге в пользу Израиля. За месяц войны от ракетных и дроновых обстрелов Ирана и его прокси-армий погибли 24 мирных жителя — трагедия, но далеко не те тысячи, которые предрекала израильская разведка. К тому же в ходе войны, Израиль достиг ключевых целей в реализуемой стратегии ослабления Ирана. Военный кабинет Нетаньхяу планомерно, шаг за шагом уничтожает военно-промышленный комплекс противника. Тегеран растрачивает свой ракетный потеницал, сформированный почти за полстолетия. Его производственные площадки лежат в руинах, и, к тому же восстановить арсенал в условиях санкций и бомбежек невозможно. Без финансовых вливаний и логистической поддержки из иранской столицы, группировки вроде «Хезболлы» обречены на деградацию. И в этом свете в Израиле широко обсуждают сохранения контроля над югом Ливана. Для мусульманского мира утрата земли — это высшая форма политического поражения, которую «Хезболле» не простят свои же сторонники.